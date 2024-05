Nagy dobásra készül a Hűség Városa: 30 tárlat, urbán fesztivál, de még Azahriah is itt koncertezik

A SopronFest szervezőinek felkérésére szinte az összes alkotó vállalta, hogy néhány napra „Sopronba költözik”, a Várkerületen, a Mária-szobornál május 16-tól 4 napon át találkozhatunk velük. Mindegyikük 1-1 nagy méretű, szív formájú installációt, a hűség jelképét „dolgozza fel”. Olyan művet készít belőle, amely csak rá jellemző. Bukta Imre és Soós Nóra már előre dolgozott, az ő alkotásaikat A Hűség Városa kiállításon is láthatjuk, a soproni művészeket pedig Mascher Róbert képviseli a várkerületi művésztelepen - olvasható a sajtóközleményben.

A SopronFest keretében közel 30 kiállításon vehetnek részt az érdeklődők, melyek közül az egyik legizgalmasabb „A Hűség Városa” című csoportos tárlat. Bereczki Kata, Bukta Imre, Ef Zámbó István, Labrosse Dániel, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter legaktuálisabb alkotásaikat éppúgy bemutatják, ahogyan több évtizedes, korábban sohasem, vagy csak nagyon ritkán látott remekműveiket is. A kiállítás a soproni Liszt Központ Munkácsy termében május 12. és május 20. között ingyenesen látogatható, a művészek több alkalommal tárlatvezetést is tartanak. Május 16-tól pedig a képzőművészek Sopron belvárosában, a Mária-szobor tövében felépülő művésznegyedben a közönség előtt alkotnak. A kezeik nyomán megszülető hatalmas, szív alakú szobrok, a hűség szimbólumai. Ezeket jótékony céllal értékesítik, és a tervek szerint a jövőben Sopron intézményeit díszítik majd. Arról, hogy az egyes művekből befolyt bevételből milyen ügyeket támogatnak a vásárlók, maguk az alkotók döntenek.

Bereczki Kata, Bukta Imre, Ef Zámbó István, Labrosse Dániel, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter - a hét művész mindegyikéhez sok éves, szoros kapcsolat fűzi a SopronFest szervezőit. A csoportos kiállítás szerkesztésekor az alkotók maguk dönthettek arról, hogy a hűség témájához kapcsolódva válogatnak-e a már létező műveik közül, vagy erre az alkalomra új alkotásokat készítenek. Weiler Péter például egy teljesen új kollekcióval érkezik. A képein megjelenő művészek mindegyike külföldön lett igazán sikeres, de mindvégig büszkén vállalták, hogy magyarok, és tartották a magyarsággal, az óhazával a kapcsolatot. Hűségesek maradtak az országhoz, még ha nem is éltek itthon. Ef Zámbó István és Bukta Imre egy-egy egészen egyedülálló válogatást mutat be, amelyben évtizedekkel ezelőtt született, ritkán látott alkotások éppúgy helyet kaptak, mint néhány ikonikus remekmű eredeti példánya. Sibitka Panni – rá jellemző módon – belső terekre koncentrált, elsősorban a fürdőszobák ragadták meg most is a fantáziáját. „Fontos, hogy saját magunkhoz hűségesek legyünk, elfogadjuk a nehézségeinket és szeressük önmagunkat” – mondja a művész. Bereczki Kata az emlékeihez hűséges – ahogyan fogalmaz. Lehet az egy tárgy, egy autó, a hazánk, a családunk. Ezeket az emlékeket eleveníti fel a SopronFest ART keretében kiállított képein, Soós Nóra és Labrosse Dániel pedig régi és új alkotásokkal jelenik meg a Liszt Központ Munkácsy termében.

A tárlaton bemutatott közel 70 alkotást látva az eklektika és az egységesség egyszerre fogalmazódik meg a látogatóban, az a fajta szabadság és frissesség járja át a Munkácsy terem falait, amely a kiállítás apropójául szolgáló fesztiválokra jellemző igazán. A hűség szelleme mindvégig „ott van a levegőben” akkor is, amikor a kiállításon szemlélődünk, vagy éppen akkor, amikor a Hűség Városa ódon utcáin barangolunk. A művészek mindegyike egy-egy személyes gondolattal is készült arról, számukra mit jelent a hűség? Erre a kérdésre a látogatóknak is lesz lehetősége válaszolni és a kiállítás „üzenőfalán” megmutatni a többi vendégnek.

Ef Zámbó István kitüntetése

A Munkácsy-díjas szentendrei művész évtizedek óta nemcsak Szentendre, de Sopron büszkesége is. Az általa tervezett színes szobor-székek utcákon, tereken és éttermek teraszain emlékeztetnek arra, hogy a legnagyobb világsztárok közül kik fordultak már meg Sopronban. Idén, a SopronFest alkalmából „Öcsi” - ahogyan sokan hívják a művész legendát - Azahriah-nak készített egy szobor-széket, amelyet május 18-án, a koncertje napján vesz majd át a fiatal sztár. Ef Zámbó István a rendszerváltás évfordulója alkalmából két alkalommal is „alakított át” Trabantokat műalkotásokká Sopronban. Az egyik „jár-mű-tárgy” büszke gazdája Sopron, a másiké pedig a Terror Háza Múzeum. A Sopronért tett sok-sok fáradozásért most Farkas Ciprián, Sopron polgármestere tünteti ki Ef Zámbó Istvánt.

Művésztelep a Várkerületen

Ezek az alkotások a SopronFest alapítóinak szándéka szerint a Hűség Városa új jelképeként helyben is maradnak.

Bízunk benne, hogy a helyi vállalkozók között akadnak olyan művészetkedvelők, akik szívesen vásárolnak egy-egy kortárs alkotást, amelyek így a reményeink szerint soproni szállodák, éttermek, rendelők külső-belső tereit díszíthetik

– mondja Lobenwein Norbert, a SopronFest alapítója, a kiállítás kurátora.

A művek értékesítéséből származó profitot teljes mértékben jótékony célra fordítják. A művészek maguk dönthetnek arról, hogy kiket, vagy mely ügyeket támogatnák szívesen, így rendhagyó módon nyolc támogatottnak kedvezhet a SopronFest művészeti akciója.

Nemcsak új, de minden elemében újszerű, „urbán fesztivál” születik Sopronban. A soproni utcák, terek, klubok, éttermek, kávézók, illetve a fő helyszín, a Lővérek különleges hangulattal és szokatlanul pezsgő élettel telik meg. A SopronFest idején, május 11. és 19. között városszerte 75 helyszínen 300 program várja az érdeklődőket. Többek között fellép a Kispál és a Borz, Halott Pénz, Azahriah, Kruder & Dorfmeister és Alle Farben is.

