Patkányinvázió: így védd meg otthonod a falánk rágcsálóktól

Az elmúlt hónapokban ismét felütötte fejét a rágcsáló para, de nem csak vidéken, hanem a fővárosban is. Számtalan helyen találtak már rágcsálótetemet Budapest utcáin, többek közt a túristák által kedvelt Andrássy úton is. Volt, hogy lépcsőházban fotózták le a betolakodókat, de okozott már riadalmat patkány óvodában is.

A Pénzcentrum korábbi cikkében olvashatunk arról, hogy szakemberek szerint szinte felesleges bármit is tennünk egyénileg a patkányok ellen. Először is a kereskedelmi forgalomban bárki által megvásárolható véralvadásgátló mérgek hatóanyagát csökkentették tavalyelőtt, így ezek nem igazán hatásosak a rágcsálók ellen. Másodszor, ha még nincsenek jelen az állatok, akkor kipakolt csapdákkal fölösleges odavonzani őket. Tanácsolni annyit tudnak azoknak, akik rettegnek ezektől az állatoktól, hogy hajtsák le a vécédeszkájukat, nehogy ott ússzanak fel a rágcsálók. Szereltessünk föl szúnyoghálót, hogy ne ugorjanak be például a lakásba a balkonról az állatok. A megkérdezett szakértő kitért arra is, hogy egy irtással, megelőzéssel foglalkozó cég, 20 000 - 40 000 forint között végzi el a munkát - azaz helyez ki megfelelő helyre, magas méreganyagú csapdákat.

Azt mindenkinek látnia kell, hogy a fővárosi patkányhelyzet azért bonyolultabb annál, mint ahogy sok helyen olvasni lehet. Szerintem például egyáltalán nincsenek is annyira elszaporodva manapság a patkányok, mint korábban. Persze most tavasszal amúgy is többen vannak, hiszen a jó idővel egy időben, nekik is nő a szaporulatok. Ehhez hozzájön még az is, hogy a bárki által megvásárolható mérgek gyengébbek lettek, így míg korábban például 100-ból 25, 30 család megoldotta magának, a birtoka körül a patkányirtást, addigra ma már ők is kevesebben vannak, kisebb hatásfokon. Ezek mind közrejátszhatnak abban, hogy mennyi is a patkány

- mondta el egy hosszú múltra visszatekintő rágcsáló,- és rovarirtó cég vezetője a portálnak. Ahogy a szakember fogalmaz: rágcsálók voltak és lesznek is az emberek közelében. Évszázadok óta az ember környezetében élő egerek, patkányok a legnagyobb egyedszámú emlősök a világon. Jól bizonyítja ezt az is, hogy a nőstény állat egy évben akár ötször is képes fialni – általában 8-10 utódot hoz a világra.

Legtöbbször tavasszal és ősszel merészkednek az emberek otthonai felé, védelmet és békés zugokat keresve – nem beszélve a folyamatos élelem utánpótlásról sem. Mivel gyakorlatilag bármit megesznek, amit az ember is, így sokszor belekóstolnak az általunk hagyott maradékokba is. Ha befészkelték magukat egy lakásba, legtöbbször este, az éj leple alatt kezdenek mozgásba és élelemgyűjtésbe. Mivel rendkívül jó a hallásuk, könnyen megrettennek a legkisebb zajoktól is, a magas frekvenciájú hangok pedig egyenesen az őrületbe kergetik őket.

Hogyan vehetjük észre, hogy egerek járnak a lakásunkban?

Legtöbben ilyenkor a falon vagy a padlón ejtett lyukakra, üregekre gondolnak, pedig nem ez az első jele annak, hogy bizony egértanya lett a házunkból. A legfeltűnőbb jelek közé tartoznak az esti motoszkálások, rágások, kaparások hangjai. A kamrában vagy a konyhában az elszórt morzsák, kirágott zacskók és dobozok. De ürülékük is figyelemfelkeltő tud lenni: vizeletüknek rendkívül büdös szaga van, ürülékük pedig sötét színű, ovális formájú. Ha ezeknek a jeleknek valamelyikével találkozunk, akkor ideje felkészülni a rágcsálók irtására - házi megoldásokkal vagy szakember segítségével.

Hogyan és miért juthatnak be a rágcsálók az otthonunkba?

Rések, lyukak, járatok: Függetlenül attól, hogy milyen lakásban élünk, bárhová képesek bejutni a kártevő rágcsálók. Minden lakás és ház rendelkezik apró nyílásokkal, amelyeket a szakemberek általában a víz-, gáz-, elektromos és adatkábelek elhelyezésére használnak. Az egerek könnyen áthaladhatnak ezeken a vonalakon fal- és padlóüregben egyaránt, ezáltal könnyen bejutnak otthonunkba is. Ha azonosítottuk a problémát, miszerint egerekkel van dolgunk, első körben vegyük szemre a nyílászárókat, lyukakat és a réseket a házunkon – ide kerülnek majd később a csapdák is!

Áttelepedés: Ha a szomszédnak sikerült véglegesen elüldöznie az egereket házából vagy kertjéből, az könnyen azt jelentheti, hogy képesek onnan áttelepülni a tiédbe. Ezt megakadályozni nem nagyon lehet kivéve, ha van egy macskánk a kertben, aki képes levadászni a rágcsálókat. Persze ez veszélyes lehet, hiszen nem tudhatjuk, hogy az egér evett-e mérget vagy sem - ez viszont veszélyes lehet a cicánk számára.

Amire érdemes figyelni:

Ha egy egér van, akkor több egér van

Ez azt jelenti, hogy, amikor felfedezzük a rágcsáló jelenlétét a lakásunkban vagy a kertünkben, egyből arra kell gondolnunk, hogy nincs magában! Mivel ezek az állatok élelmet és menedéket keresnek, gyakran előfordul, hogy a nőstény ilyen helyen hozza világra kicsinyeit vagy épp együtt költöznek át egyik helyről a másikra. Az irtás során pedig erre mindenképp érdemes figyelni.

Tűz és betegségek

Nem csak a konyhában vagy a kamrában képesek károkat okozni: gyakran megesik, hogy megrágják a vezetékeket vagy kábeleket, amik aztán könnyen lakástűzhöz vezethetnek. Ha bejutnak a garázsba könnyen megrághatják az autók, motorok vezetékeit is. Erre is érdemes figyelni, folyamatosan ellenőrizni, míg el nem vonul a vész. Emellett súlyosan veszélyeztetik az egészségünket is. Az ürülékük felhalmozódása ronthatja az asztmások és allergiások helyzetét is. Ráadásul olyan betegségeket is terjeszthetnek, mint a Weil-kór vagy a sertéspestist.

A rendezett kert már fél siker

Az ablakhoz, bejárathoz közeli fák, cserjék ágait érdemes levágni és rendezetten tartani, hiszen ezek könnyen válhatnak rágcsáló-autópályává, amin ki-be közlekedhetnek a nem kívánt vendégek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a tűzifa halmokat legalább 20 méterre kell elhelyezni a háztól, hiszen ez is kedvelt fészkelőhelye az egerek számára.

Erre nem is gondolnál, de élelemforrás lehet

Azt már említettük, hogy a lakásban érdemes tárolókban tárolni a gabonapelyheket, tésztákat és minden ilyen hasonló terméket. Arról viszont kevés szó esik, hogy ugyan ilyen táplálék forrás lehet az egerek számára a kutya- és macskatápok is. Ha ezeket zsákokban, kibontva tároljuk, könnyen kieszegethetik az arra járó rágcsálók.

Ha már megjelentek a rágcsálók, még mindig van mit tenni

méregmentes rágcsáló ragasztó, hozzávaló ragadólappal: Ez a lehető legegyszerűbb csapda, ráadásul nem káros a környezetre. Óvatosan kell elhelyezni, olyan helyen, ahol az egér járni szokott. Arra figyeljünk, hogy ne legyen elérhető helyen a gyerekek és háziállatok számára.

élve befogó egércsapda: Ez a lehető legbarátibb megoldás, hiszen itt élve marad az egér, el tudjuk engedni esetleg egy mezőn vagy erdőben. Elég hozzá egy kis darab étel, amit bele kell helyezni a csapdába - erre fog ráharapni a rágcsáló, ezután bezáródik a doboz és benne marad az állat.

egércsapda, ennek egy zártabb verziója az egérsokk: Az egércsapdát mindenki ismeri: ez az, ami az állat nyakára csapódik, ha ki próbálja venni a táplálékot a csaliból. Ezzel csak ügyes kezűek próbálkozzanak, mivel könnyen rácsapódhat az ujjunkra a csapda. Az egérsokk ugyan így működik, csak egy zárt dobozba van elhelyezve a csapda.

ultrahangos egérriasztó:

Ahogy fentebb írtuk, a magas frekvenciájú hangok egyenesen az őrületbe kergetik az egereket. Ez mindenképpen barátságos megoldás lehet, ha el akarod kerülni az egértámadást.

környezet- és egérbarát megoldás: A borsmenta illata kifejezetten taszító a rágcsálók számára. Ha a lakásban azt tapasztalod, hogy megjelentek az egerek, nincs más dolgod, mint egy kis vattapamacsot beáztatni borsmentaolajba és betömni vele a lehetséges járatok ajtaját.

