Veszélyes afrikai kullancs jelent meg az országban: durva betegséget terjeszt

Egy Magyarországon szinte ismeretlen kullancsfajra bukkantak a Margitszigeten.

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a megjelenés ténye, ami igazából érdekes, a mennyiség szerencsére elhanyagolható. A margitszigeti sünöket vizsgáltuk, ezek rengeteg kullancsot hordoznak a testfelületükön. Tízezer kullancsot azonosítottunk, ezek közül egyetlenegy volt nem őshonos, afrikai kullancs

- osztotta meg az InfoRádióval a felfedezést Földvári Gábor, az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának főmunkatársa. Sem előtte, sem utána egyetlenegy példányt sem találtak belőle, viszont a jelenség arra figyelmeztet, hogy egy ilyen parazita a magyar főváros közepén is bármikor megjelenhet.

A kórokozók terjesztése szempontjából kulcsfontosságú fajról van szó. "Egyrészt azért, mert embert is viszonylag gyakran csíphet, ami nem igaz a kullancsok nagy részére, ráasdásul ott, ahol őshonos - Afrikában, a Balkánon és a Mediterráneumban -, terjeszti a krími-kongói vírusos lázat.

Ez egy viszonylag komoly megbetegedést okozó vírus, és nincs ellenszere, ezért fontos tudnunk, hogy ez a kullancsfaj hol tart a terjedésében - ugyanis kifejezetten jól képes terjedni.

Hogy hogyan kerül ide? Földvári Gábor elmondása szerint a vándormadarakon utazik fiatal korában, így egy-két hét alatt több ezer kilométert is képes megtenni. Minimális az esélye annak, hogy ha most valaki a Margitszigetre látogat, ezzel az új kullancsfajjal találkozzon, ám Földvári Gábor szerint épp elég veszélyt jelent a városokban is elterjedt közönséges kullancs.

Semmiképp nem kell megijedni a kullancstól a városi parkokban piknikezve, de amennyiben el akarjuk kerülni kontaktust velük, akkor minél kevesebbet kell az aljnövényzettel érintkezni. A margitszigeti nyírt gyepen labdázni tehát nem igazán veszélyes, a bozótosban viszont sűrűbben fordulnak elő. Ám ez sem kell hogy elriasszon a városi parkok látogatásától.

Zuhanyozás után, zseblámpa segítségével minden, zöldben töltött nap végén érdemes magunkat átvizsgálni - tanácsolja a szakember. "Egészen pici, anyajegy méretű foltokat is meg kell vizsgálnunk, ugyanis mindhárom fejlődési alakja szívhat rajtunk vért (lárva, nimfa, kifejlett kullancs), és mindhárom képes kórokozókat is terjeszteni".