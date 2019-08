10 tipp, ha a szomszédé zöldebb: ez a tökéletes pázsit titka

Nyáron sokan szeretik kihasználni a kertjük adta lehetőségeket: gyakoriak a kerti party-k és a sütögetések, ilyenkor pedig fontos, hogy a kert mutatós, és rendezett legyen. A szép kert alapja nem más, mint a az egészséges, zöld gyep. A következő 10 kerti munka elvégzésével csodaszéppé varázsolhatjuk füvünket, így bátran áthívhatjuk bármikor vendégeinket – írja a Family Handyman.

1. Hagyd a füvet egy kicsit hosszabbra

Bár a rendezett kert sokak számára a rövidre nyírt gyeppel kezdődik, a nyári hónapok alatt érdemes néha meghagyni egy kicsit hosszabbra a füvet. A magasabb fűszálak ugyanis növekedésre ösztönzik a gyökereket, melyek így mélyebbre nyúlnak le a talajban. A hosszabb gyökerek azért fontosak, mert nagyobb hatékonysággal képesek vizet szerezni a növénynek. A hosszabb fű további előnye, hogy hozzájárul a talaj árnyékolásához és hűvösebbé tételéhez, így a föld nehezebben szárad ki.

2. Öntözz szakszerűen

Ahhoz, hogy gyönyörű golfpálya-zöld füvet kapjunk, következetesen kell öntöznünk a gyepet. A fűnek elég, ha heti kétszer megöntözik, azonban ilyenkor figyelnünk kell arra, hogy a víz mennyisége elegendő legyen ahhoz, hogy a talaj mélyebben fekvő rétegeibe is jusson belőle. Ahhoz, hogy kitapasztaljuk, mennyi víz szükséges a tökéletes gyephez, szúrjunk le egy csavarhúzót a földbe az öntözés közben. A cél az, hogy a földréteg felső 10-15 centiméteréig beszivárogjon a víz, ezt a csavarhúzóval ellenőrizhetjük.

3. Élezd meg a fűnyíró pengéit

Sokan nem tudják, de a szakemberek szerint a fűnyíró pengéit kéthavonta érdemes megélezni. Az elhanyagolt, életlen penge nem végez jó munkát: a füvet inkább tépi, mint vágja, így a pázsit egyenetlen lesz, ami igencsak elrondíthatja kertünket. Azon kívül, hogy így nem lesz szép a fű, az egyenetlen vágás károsan hat a gyepre nézve is; az egészséges, zöld fű akár be is barnulhat tőle.

4. Locsolj reggel

Jó oka van annak, hogy nap közben senki sem locsolja kertjét, a nagy hőségtől ugyanis elpárolog a víz, így pedig kertünk növényei nem jutnak elegendő nedvességhez. Nyáron ajánlott reggel, 6 és 10 óra közt locsolni a kertünket, mivel ekkor még nincs olyan meleg.

5. Figyelj a lárvákra

Ha arra leszünk figyelmesek, hogy a gyepen halott fűfoltok éktelenkednek, melyek szőnyegként válnak le a földről, ha hozzájuk nyúlunk, biztosak lehetünk benne, hogy kártevőkkel van dolgunk. Amennyiben ilyen elhalt területek jelennek meg a kertben, jobb, ha gyorsan cselekszünk: a legtöbb esetben lárvák okoznak ilyenféle pusztulást.

A lárvák fehérek, C alakúak, és akár pénzérme nagyságúra is megnőhetnek. Általában a talajon és a gyökereknél találhatóak meg, a legbiztosabb módja, hogy megszabaduljunk tőlük, az, ha még kifejlődésük előtt megöljük őket. A lárvák nyár közepén szoktak kinyílni, hogy tovább fejlődhessenek. Ha még nem fejlődtek ki, használjunk lárvaölő szert megelőzésként, majd azonnal locsoljuk is meg a kertet, hogy a vegyszer hatni tudjon. Amennyiben már késő nyár van, és a lárvák már kinyíltak, jobb, ha olyan szert vásárolunk, ami a rovarral bőrével érintkezve hat.

6. Szellőztesd a gyepet

Mindenki tudja, hogy a fűnek víz kell, hogy nőjön, de arról már kevesebben hallottak, hogy a megfelelő fejlődéshez oxigénre is szüksége van a gyepnek. A pázsit levegőztetése csökkenti a talaj tömörülését és javítja a vízelvezetést. Levegőztetni augusztus végén vagy szeptemberben érdemes, ehhez pedig gyepszellőztető gépet kell használnunk. Ezzel az eszközzel apró lyukakat szúrhatunk a földbe, mely így szellőzni fog, ezáltal pedig a víz és a tápanyagok könnyen eljutnak a gyökerekhez. Amennyiben nem rendelkezünk iylen eszközzel, vasvillával is megszurkálhatjuk a földet.

7. Ne feledkezz meg a gyomirtásról

Amennyiben észreveszel néhány gyomnövényt a kertedben, csak idő kérdése, hogy elterjedjenek. Épp ezért a gyomot érdemes minél előbb kipusztítani, mielőtt tönkreteszi a pázsitot. A nagyobb gyomnövényeket kézzel is el lehet távolítani, de ha már túl sok van belőlük, akkor időigényesebb, ha gyomirtót használunk. Mindenképp válasszunk szelektív, széles levelű gyomirtószert, mivel ez csak a gyomokat célozza meg, a füvet nem fogja károsítani.

8. Orvosoljuk a halott foltokat

Nyáron a gyerekek is sokat játszanak a szabadban, ennek következtében általában a pázsit is sérül: a játékok alatt lévő fű sok esetben elhal. Ahhoz, hogy orvosoljuk ezt a problémát, először távolítsuk el az elpusztult füvet, majd használjunk olyan fűjavító terméket, amely a vetőmag és a műtrágya kombinációja. Ügyeljünk arra, hogy az adott fűtípushoz megfelelő terméket válasszuk!

9. Ne nyírj nedves füvet

Minden évszakban arra kell törekednünk, hogy akkor nyírjuk le a füvet, mikor száraz. A vizenyős talaj miatt a fűnyíró kerekei akár fel is szaggathatják a pázsitot, ezért érdemes reggel öntözni, este pedig füvet nyírni.

10. Ne használj trágyát

A megfelelő vízmennyiség mellett a gyepnek tápanyagokra is szükség van, ha azt akarjuk, hogy minél szebb legyen. A nyár vége azonban nem a legjobb időszak a gyep trágyázására, inkább tavasszal és késő ősszel ajánlott trágyával, vagy műtrágyával felszórni a kertet. Ennek az az oka, hogy tavasszal jó minőségű talajt alapozhatunk meg a trágyázással, ősszel pedig a plusz tápanyag segítségével a növények megerősítik gyökérzetüket, és biztosítják a gyep nitrogénellátását a következő tavaszra.