Allergiásként sem kell lemondanod a virágoskertről: 5+1 növény, amit bátran nevelhetsz a kertedben

A virágba borult kerteket könnyen megutálhatják az allergiában szenvedők. Nem csoda, hiszen már néhány virág is előidézheti a szénanátha kellemetlen tüneteit, megnehezítve ezzel a beteg hétköznapjait. Ugyan a közterülteken elhelyezett növényeken nem tudunk változtani, ahogy a rokonok kertjén sem, de saját otthonunk udvarát könnyen tehetjük biztonságos tereppé.

Kevesen írtak még arról, hogy érdemes kicsit kutatkodni a növények palettája között, hiszen léteznek olyan fajok, amelyek nem "kínozzák" meg az allergiában szenvedőket. Hogy lehetséges ez? A virágok beporzbásában a szél is gyakran besegít a rovaroknak. Az olyan virágok, amelyeket a szél is be tud porozni, olyan virágport termelnek, amik könnyen megragadnak a levegőben. Ez okoz sokaknál allergiás reakciókat.

Viszont léteznek olyan növények is, melyek nagyon kevés virágport termelnek, sőt olyanok is, melyeket csak a méhek tudnak beporozni, így ezek mellett nyugodtan sétálgathatsz, nem érzel majd kellemetlen tüneteket.

Ha ügyesen válogatsz a listából, nem csak "kíméletes" lehet a kerted, de csodálatos színekben is pompázik majd. Lássuk, mely növények lehetnek az allergiában szenvedők legjobb barátai!

Muskátli



Nagyon sokan ismerik a muskátlikat és sokan kedvelik is őket. Főleg azok, akiknek erkélye vagy terasza van. Kevés pollent bocsát ki, szóval bátran ültethetik az ellergiások is. Petúnia



A különös, tölcsér alakú virágok is számos kertben megtalálhatók, ráadásul nagyon kevés virágport bocsát ki, ami nem is tekinthető allergén anyagnak. Csokorba ültetve mutat a legjobban. Kamélia



Rendkívül kellemes illata van, viszont nem termel sok virágport. Kétszikü növény, így a pollennek nem kell messzire szállnia a beporzáshoz. Hortenzia



A hortenzia legtöbb fajtája csak nagyon kevés virágport bocsát ki, így érdemes ültetni őket a kertben. Viszont a bugás hortenzia és a tölgylevelű hortenzia kicsivel több pollent bocsát ki, így velük nem érdemes kísérletezni annak, aki allergiával küzd. Árvácska



Nagymamák kertjében legtöbbször felbukkanó növény az árvácska. Ráadásul olyan ragacsos állagú a pollene, hogy nem tudja a szél fellazítani, így nem kerül a levegőbe. Néhány tövet belőle is érdemes elültetni.



+1 Kaktusz



Sokan nem tekintik virágnak a kaktuszokat, pedig számos faj képes virágot hozni. A szél nem segíti őket a beporzásban, de a rovarok és madatak annál inkább. Ha kaktuszparkot alakítunk ki a kertben, nem kell tartanunk attól, hogy tüsszentőrohamot kapunk. Békés szimbiózisban élhetünk velük, allergiásként is.

Címlapkép: Getty Images

