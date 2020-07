Iszonyatos pusztítás a magyar gyümölcsösökben: ezek a kártevők felfalnak mindent

Az alma kórokozók közül továbbra is az almafa lisztharmaté a főszerep, bár a több csapadékot kapott tájegységekben a varasodás fertőzés veszélye is jelentősen fokozódott. A meleg és a párás klíma miatt főként a körtésekben, de almában és birsben is állandó a fertőzésveszély a baktériumos tűzelhalástól. A veszélyt jelentősen mérsékelhetjük a fertőzött hajtások levágásával és réztartalmú készítmények rendszeres kijuttatásával. A hőség hatására kissé csökkent a levéltetűvel fertőzött hajtáscsúcsok aránya, de még így is jelentős a szívogatás, akárcsak a vértetű terjedése a lombkorona belsejében, ahová a permetlé bejuttatása gyakran nehézségekbe ütközik. Kellő biológiai hatékonyságot viszont csak akkor érünk el, ha a kezelés eléri a fertőzött gócokat.

Ugyanez a helyzet a kaliforniai pajzstetű terjedésének a megfékezésével is. A kedvező klíma hatására ismét erőre kapott. Az almamoly töretlenül rajzik. A korai szilvafajták színeződése megkezdődött, ugyanakkor a szilvamoly is most pusztít. A már letermett cseresznye és meggy mellett fontos a szilva, a kajszi és az őszibarack lombozatának a védelme, a korai lombhullás elkerülése érdekében

Hogyan érdemes védekezni?

Miután megismertük a rovarokat, melyek megdézsmálják kertünk gyümölcseit, hozzá is foghatunk az irtásukhoz. Első körben lássuk, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a hónap kártevői és mit tanácsos tenni, ha el akarjuk űzni őket.

almafa lisztharmat : A lisztharmat egy gombák által okozott növénybetegség. Jellemző tünete, hogy a lisztharmat gombák a növény teljes felületét fehér (ritkán rózsaszínes vagy barna) penészszövedékkel vonják be, mintha a növény liszttel lenne beszórva. Ahogy a betegség pusztít, úgy a beteg levelek elsorvadnak, megbarnulnak és le is hullnak. A lisztharmatgombák spóráik segítségével telepednek meg a növényeken, amik érintéssel, a szél vagy a rovarok segítségével terjedhetnek. A spórák miután megtelepedtek a növényeken, rövid idő alatt gombafonalakból álló szövedéket (micéliumot) képeznek a növények felületén. Védekezni első sorban az egészséges, erős növények tudnak, hiszen esetükben is fontos a jó kondíció az ellenálláshoz. Érdemes a megelőzésre is gondolni, fontos, hogy ne ültessük szorosan a gyümölcsfákat, a lisztharmatnak kedvez a magas páratartalom, a zsúfoltság, az elégtelen szellőzés. A fertőzés megjelenése után, mindenképp különítsük el a növényt, ha tudjuk. Ha nem, akkor kezdjük el kezelni a fertőzött leveleket, ágakat úgy, hogy nedves vattával letörölgetjük róluk a penészt. Ezután alkalmazzunk saját készítésű vagy boltban vásárolt gombaölő szert.

