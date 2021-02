Megható: a helyiek így gondoskodnak Suriról, a túl korán érkezett fehér gólyáról

Ahogy évek óta mindig, most is február második hetében landolt Suri a vassurányi fészkébe.A helyiek gondoskodásának hála, az extrém hidegek ellenére sincs azonban semmi baja a fehér gólyának - írják a Surinak címzett Fecabook-oldalon. Többen aggódtak érte, mondván szegény fehér gólya idén valóban belerepült a tél legkegyetlenebb - jeges széllel megspékel hó, ónoseső csapadék elegyébe.

A február 12-ei érkezése után a vassurányiak ételt és vizet is tettek ki neki, amit állítólag érdeklődve megnézett, de akkor még nem evett belőle, inkább a réten és a közeli szántóföldön keresgélt. Az etetéssel később is próbálkoztak, akkor már nagyobb sikerrel jártak, adtak neki vizet is, mivel a természetes lelőhelyek befagytak.

Suri a hírek szerint továbbra is jól van:

Címlapkép: Getty Images