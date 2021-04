Nyakunkon a grillszezon: erre 6 veszélyforrásra mindenképpen érdemes figyelni

1. Karbantartás - tisztítás

Ha több hétig-hónapig nem használtuk a grillsütőt, attól függetlenül, hogy hol tároltuk, valószínűleg ráfér egy alapos tisztítás. A hosszú szünet utáni frissítő folyamat részeként a rácsokat enyhe mosószeres langyos vízzel mossuk át, majd a grill belsejét is áttakarítva, a grillsütőt 170-180°C égessük ki 1,5-2 órán keresztül, így biztosan megszabadulunk a nem kívánt szennyeződésektől.

Mindenképp használjunk természetes tisztítószereket, a rácsokat pedig többször nézzük át, nehogy rajta maradjon a kefetisztító fémdrót vagy sörte szála.Ezek a veszélyek bár hihetetlenül hangzanak, de sajnos valós problémák. Volt már abból több baleset, amikor egy drótkefe szál ragadt a húsba, és került az emberi szervezetbe.

2. Gyerekek

Fokozottan kell figyelni arra, hogy hova is tesszük a grillsütőt. A gyerekek egy óvatlan pillanatban könnyedén kárt tehetnek magukban. Elég csak egy pillanat és megéghet a kezük, rájuk cseppenhet egy zsírcsepp. Mivel a kicsik kíváncsiak mindenképp körültekintően figyeljünk rájuk, egy másik felnőtt társaságában.

3. Távolság és tűz

A 2014–2018 közötti éves átlagok alapján az USA-ban a tüzek 14,5%-a kapcsolódott grillezéshez, amelyből 29%-ban a nem megfelelő karbantartás, tehát a szennyeződésekkel, zsírokkal teli grillsütő volt a baleset oka. A képzeletbeli dobogó második helyét a nem megfelelő távolság az éghető anyagoktól „nyerte el”, míg harmadik legtöbb esetben a begyújtó folyadékokból eredő baleseteknek volt köszönhető a tűz.

Szerencsére ezek a veszélyek kis odafigyeléssel könnyedén elkerülhetők, fontos a rendszeres tisztítás és lehetőség szerint olyan helyre tegyük a sütőt, ahol legalább 2 méteres távolságra van gyúlékony anyagoktól. Mindenképp olvassuk át a használati utasítást, amiben biztosan lesz erre a távolságra pontosabb javaslat is.

4. Húsok és zöldségek: csak baktériummentesen

Senkinek nem hiányzik egy hasmenés! A húsokat még pácolva sem tároljuk a napon! Legjobb, ha egyenesen a hűtőből kerülnek a rácsokra.

A zöldségeket, gyümölcsöket mindig alaposan mossuk meg mielőtt felhasználnánk, legyen szó egy sült spárgáról vagy akár görög salátáról. Egyénfüggő kinek mennyire érzékeny egy szennyeződésre a szervezete, de mindenképp hosszútávra tönkreteszi a grillezés élményét, ha a társaságból vagy a családból valaki rosszul lesz.

5. A füst minősége

Grillezéskor kerüljük el a mesterséges anyagokat! Sem a begyújtó folyadékok, sem a különböző újságpapírok, vagy benzinek füstjében sült húsok nem lesznek jó hatással az egészségünkre, mivel valószínűleg olyan anyagokat is tartalmaznak, mint a rákot okozó policiklusos aromás szénhidrogének (PAH).

Ha kicsit nehezebb a begyújtás használjunk némi tiszta fűrészport vagy egy begyújtó kéményt. Kis gyakorlással hamar elsajátítható ez a folyamat, mindenképp megéri megtanulni.

Begyújtáskor még ne tegyünk semmit a rácsra, ezzel ráérünk akkor, amikor már stabil a hőforrás.

6. A stafétabot átadható

Mint minden tevékenységnél, a grillezésnél is figyelni kell a mértékre. Bár most nem a végnélküli evésre gondolunk, hanem az alkoholra. A hideg sör nagyon csábító a grill mellett – főleg egy ünneplés esetén - de a meleg hő hatására kevesebb mennyiség is hamar eléri a hatását. Ilyen esetben egyértelműen lankad a figyelem és sajnos bekövetkeznek balesetek. Vezető sérülések ilyenkor az kézfelület égési és vágási érülései, illetve a különböző esésekből származó problémák.

Ha már egy kicsit is érezzük az alkohol hatását, adjuk át a terepet másnak a grillsütő mellett.

A grillezés az egyik legjobb nyári hobbi, ami összehozza a barátokat, családot. Némi odafigyeléssel ez valóban egy jó élmény maradhat és elkerülhetők a fenti balesetek.

