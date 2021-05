Elképesztő égi jelenség: szupercella haladt el Sopron mellett

Május első napján, az esti órákban egyre labilisabb lett a légkör hazánk térésgében, így a gomolyfelhők egyre nagyobbra nőttek, záporok, helyenként zivatarok alakultak ki. Ausztria felől pedig egy szupercella is átlépte az osztrák-magyar határt, délnyugat felől érte el a leghűségesebb városunk térségét

- számolt be róla a portál. Mint írják, a struktúrájában gyönyörű, de veszélyes szupercelláról több felvételt is született, számos videót és képet is megosztottak a jelenségről oldalukon.

https://www.idokep.hu/hirek/szupercella-robogott-el-sopron-mellett?fbclid=IwAR1cTuqaVGk9SptjRIFkKaCqcd31Ij7-hr0cWK8eT9ilFSZ6sCutEdw6OI0

Címlapkép: Getty Images