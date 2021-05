Így építs kerti tavat otthon: egy vagyont dobsz ki az ablakon, ha melléfogsz

Egy kerti tó számos előnnyel jár, de rengeteg tennivaló is van vele, arról nem is beszélve, hogy a megépítése előtt számos szempontot figyelembe kell venni, hisz alig van olyan területe a kertépítésnek, ahol annyi hibát követnének el, mint a kerti tó esetében. Annak nyújtunk most segítséget, aki úgy dönt, hogy saját kezűleg épít egyet a kertjébe. Érdemes a természetes tavakat tanulmányozni, hogy megtanuljuk, milyen a működőképes tó, amiban mi is örömünket lelhetjük.

Öt fontos szempont a kerti tó építéséhez

Elég nagy méretűnek kell lennie, és a felületével arányosan annyi mély vizű zónát kell benne kialakítani, hogy a csapadékszegény időszakban is elegendő víz maradjon benne, és télen se fagyjon be fenékig. Az állóvizű parti zónától a tó közepe felé haladva enyhén lejt a meder.

A jól működő természetes tóban cserélődik a víz: rendszerint befolyó víz táplálja, és természetes elfolyása is van.

A természetben ritka, hogy egész napon át napsütésnek van kitéve a vízfelület. A legforróbb napszakban mindig vet rájuk némi árnyékot a környező növényzet.

Nagyon fontos, hogy a lehető legkülönbözőbb vízmélységekben is legyen növényzet. A természetes tavak növényzete a legtöbbször igen buja.

A természetes tavakban gazdag az állatvilág: a számtalan halfaj mellett változatos az egyéb tólakók világa is. A természetben megvalósul az önszabályozó egyensúly, így az állatvilág fajösszetétele és az egyes fajok egyedsűrűsége „magától" alakul ki.

Helyszín kiválasztása

Ideálisnak tekinthető az a helyszín, amelyet reggeltől kb. délelőtt 11-ig teljes erővel süt a nap. 11-15 óra között már lehet félárnyék vagy árnyék is. Az árnyék a déli hőség idején elsősorban a vízminőség szempontjából fontos. A meleg vízben kevés az oxigén, s ez elősegíti az algásodást.

Az ideális kerti tó cserjékkel, illetve fasorral szegélyezett gyepfelület közepén helyezkedik el. A tervezésnél mindenképp vegyük figyelembe, hogy a tónak minden oldalról körbejárhatónak, könnyen megközelíthetőnek kell lennie, hogy megkönnyítsük a tó gondozásával járó munkákat.

Egy ideálisan megépített kerti tó

Kontér Ildikó Kisvárdán él családjával, és bár nem szakmája a kertépítés, de példaértékű kerti tavacska tulajdonosa, és saját kezűleg készítette el otthonában a tavat a párjával. Több mint tíz éve él Ildikó az egykori szülői házban, ahol maga is felnőtt. A válása és a szülei halála után húzta ide vissza a szíve, miután megüresedett a régi vályogház. Öt évet fordított a ház felújítására, hatot pedig a kert kialakítására, míg végül elnyerték mostani formájukat. a 750 négyzetméteres kert is óriási változáson ment át az évek alatt, annak ellenére, hogy sok mindent meghagytak olyannak, amilyen volt, a beállt növényeket és a nagy fákat. Megkértük, mutassa be a kis létesítményt.

Honnan jött az ötlet, hogy kerti tavat építetek?

Még az előző házunkban merült fel először a gondolat a gyerekekkel, mikor kicsik voltak, és a homokozó helye felszabadult. Kérték, csináljunk oda egy kerti tavat. Persze a prototípus nem sikerült, kiszakadt a fólia, mert először nem tófóliát tettünk a gödörbe. De aztán vettünk tófóliát, kiraktuk a szélét kövekkel, és a másfél köbméteres kis tavacskában még két ékszerteknősünk is fürdőzött rendszeresen. Végül olyan jól sikerült kis tó lett belőle, hogy az új tulajdonos is megtartotta. Szóval mikor ide költöztünk 12 éve, akkor azt már tudtuk, hogy kerti tavunk itt is lesz.

Hogyan fogtatok hozzá?

Először is alaposan áttanulmányoztam a neten a szakirodalmat. De mi tulajdonképpen fordítva kezdtünk bele a tóépítésbe, ugyanis kijelöltük a leendő tó helyét, de még nem nyílt lehetőségünk az építkezés mellett arra, hogy elkészítsük. Így először is betelepítettük növényekkel a környezetét. Mire oda került a sor, hogy hozzáfogtunk hat évvel később a tó kiásásához, a növények már szépen beálltak.

A 10 köbméteres tóhoz hozattak két köbméter homokot, azt terítették el a teraszosan kiásott gödör alján, hogy a kisebb-nagyobb egyenetlenségeket helyrehozza, erre került a geotextília, majd rá a tófólia, és a három köbméter sóder. A perem megépítése is nagyon fontos része a tónak, a túl meredek több szempontból sem jó, de mindenképp kell lennie egy kis peremének, hogy a víz ne folyjon túl rajta nagy esőzések után sem.

Nagyon csúnya, amikor kilátszik a tófólia a széleken. Arra törekedtünk, hogy belesimuljon a környezetébe, mintha egy kis természetes tavacska lenne. Nem szeretem a művinek kinéző épített tavakat, de persze ez ízlés dolga, és azok között is vannak szépek

- fejti ki Ildikó, aki bár nem szakember, mégis profi kertet és tavat épített a párjával.

A tavunk a legmélyebb pontján másfél méter mély. Először geotextíliát terítettünk a kiásott gödörbe, arra került a tófólia, rá három köbméter sóder, aztán két köbméter homok következett, és hogy ne süllyedjen le, kiköveztük a partvonalat, azt meg kell jól erősíteni, hogy ne taposhassa, hordhassa szét az ember. Igyekeztünk a természetes ökoszisztémát lemásolni, és ahogy ott, úgy itt is van iszaposodás, algásodás, de ez természetes dolog, ez nem egy betonmedence. De a jó és nagy teljesítményű szűrőberendezés nagyon fontos, mert itt nincs természetes lefolyása a tónak, ahogy belé sem folyik semmi, patak vagy folyó, így a víz tisztítását és levegőztetését ez oldja meg.

Milyen növényeket telepítettek?

A legmélyebb zónában, ahol a halak télen elvermelnek, tavi rózsák nyílnak. Az a jó, ha minél nagyobb felületen van helyük egy kerti tóban, a halak ugyanis elbújhatnak a leveleik között. Aztán van benne a középzónában vízilófarok, víztisztítónak hínárfélék, például süllőhínár, ezek megkötik az algát, keskenylevelű gyékény is van csoportosan, 20-30 centi mélységben fekete és sárga nőszirom nyílik, a tó szélén pedig pénzlevelű lizinke, futóka, gólyahír, kaméleonvirág. A part szélén a sások szétterülnek, tavasszal a hagymások nyílnak, a kökörcsin, nefelejcs, ibolya, de az egész kertet úgy terveztem meg, hogy folymatosan nyíljanak benne a virágok, minden évszakban van mit nézni benne. Aztán van itt még japán juhar, fenyők – mind bent kezdték karácsonykor, mert csak konténerben veszek fenyőt – vörös, üdezöld növények: japán borbolya, kecskerágók, hortenzia, árnyékliliom.

Mit tanácsolsz annak, aki kerti tó építésébe fog, mire ügyeljen?

A tó tájolása nagyon fontos! Erről meg szoktak feledkezni, pedig kell, hogy legyen neki árnyék, különben nyáron felforr a vize, és posvány lesz belőle. Nálunk van a közelében egy ősrégi diófa, amit még akkor ültettek el a szüleim, amikor megszülettem.

Milyen nagyságrendű költséggel számoljon, aki kerti tavat épít?

Jómagam igyekeztem visszafogni a költekezést, és mi saját kezűleg építettük meg a tavat, tehát ez is költségcsökkentő volt. Akkoriban, hat éve 350 ezer forint volt a 10 köbméteres tó összköltsége, most nagyjából félmillióból jönne ki ugyanez. Még a szűrőt is mi csináltuk hordóból, több szűrőréteg került bele, a hordót pedig beástuk a csobogó mögött a homokdombba, amit szintén én készítettem, rá köveket tettem, növényeket ültettem. A szivattyún nem szabad spórolni, visszaemeli a vizet a csobogóhoz. Igyekeztem úgy megcsinálni a környezetet, hogy vadregényes tavacskának tűnjön. Voltak benne aranyhalak is, de idekapott egy gém, és kiette őket belőle nagy szomorúságunkra. Pedig a kutyusunk, Csufi egy időben beléjük volt szerelmesedve.

