Így újíthatod fel állami ingyenmilliókbóI a kerted: sokan nem tudják, pedig ezt is lehet

A 2021. január elsejével induló új családi otthonteremtési támogatások között szepel olyan, amely a kert felújítására is igénybe vehető. Az 50 százalékos, legfeljebb 3 millió forintig igényelhető felújítási támogatás számlával igazolva minden családot hozzásegíthet az álomkert kialakításához.

Az udvarral és kerttel rendelkező ingatlantulajdonosok közel 60 százalékánál egyébként is napirenden van, hogy komolyabb felújításba kezdjenek a következő egy évben – derült ki az 1100 fő megkérdezésével készített Közép-Kelet-Európa egyik vezető térkő és tájépítészeti megoldásokat nyújtó vállalata, Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft. reprezentatív felméréséből. A válaszadók több, mint ötöde (22%) jelezte, hogy biztosan belekezd a munkába, és 36 százalék esetében a kérdés napirenden van, de egyelőre végleges döntést még nem hozott.

Tíz éve még mindenki tuját, rózsát és muskátlit ültetett a kertjében, de milyen jellemző trendek vannak mostanában? Milyen felújításokban gondolkodnak a magyar kerttulajdonosok, mennyire veszik igénybe a tájépítészek és kerttervezéssel foglalkozó szakemberek munkáját? - Ennek próbált a HelloVidék, tájépítészek és kerttervezők segítségével utánajárni:

Jobb lobbit érdemelne a kertfejlesztés

A járványidőszakban határozottan erősödött a magánkertesek érdeklődése. A kezdeti sokkot követően a magánmegrendelők jellemzően kivártak, aztán ahogy a többhónapos bezártság és a megváltozott körülmények általánossá váltak, úgy lett hangsúlyosabb sokaknak a közvetlen közeg, a kert. Az élhető, használható, sőt, élményszerű kert

– közli Kiss Tünde tájépítész, KertIkon Kft. ügyvezetője, aki szerint többen a home office időszakban határozták el, hogy a korábban elhanyagolt kertjüket rendezik.

Fontosabb napjainkra, hogy "szezontól függetlenül" a kert felüdítő, egészségmegőrző szerepet töltsön be. Beláthatóvá vált, hogy nagyon is érdemes a saját környezetet fejleszteni. Az egyszeri „élménybombát” jelentő utazások helyett többen célozzák meg az otthon elérhető mindennapi élményeket, a kertben megtalálható harmóniát

– teszi hozzá a tájépítész.

Milyen felújításokban gondolkodnak a magyarok leginkább?

Kiss Tünde szerint az öntözőrendszerek terjedésében a kényelmi szempontok mellett azért a klímaváltozás is közrejátszik, gondoljunk a szélsőséges időjárási hatásokra. Emellett:

Ha különleges, igényesebb növényeket szeretnénk testközelben csodálni, azoknak sajátos igényeik lehetnek. Ilyen egyebek mellett a nagyobb vízigény is. Ugyanakkor lényeges megérteni, hogy a helyszíni adottságok (no és persze a költségigény is) keretezi, hogy mit lehet "betervezni" az adott helyre. Az igények (játszórész, vízarchitektúra, fürdőmedence, ínyencségekkel felszerelt kertegységek) megvalósíthatósága függ a helyszíni lehetőségektől, és sok esetben helyi rendeletek is szabályoznak részletkérdéseket (pl. zöldfelületi arány, fakivágás-fapótlás, tereprendezés, építmények elhelyezése-mérete-kialakítása, stb.)

A hazai tájépítészek hosszabb idő óta azt tapasztalják, hogy az építőipart több központi döntés pörgeti, akár túlpörgeti. Az építkezések támogatása a tapasztalatom szerint csak közvetve hat a kerti fejlesztésekre. A beruházó, a tulajdonos igényei és a saját büdzséje inkább a meghatározó tényezők. Azaz a hitel és támogatás eddig is és most is inkább falakba, téglába és betonba kerül bele.

Jobb lobbit érdemelne Kiss Tünde szerint a kertfejlesztés és egészében a zöldfelület-fejlesztés: az igazolhatóan jobb életminőség és az ökológia miatt is.

Mindazonáltal van összefüggés, hiszen ha az építkezést hitelből oldja meg egy család, akkor nagyobb keret maradhat a környezet kialakítására. Sajnos rendszeres megközelítés, hogy csak álljon a ház, és ha van „maradék”, akkor a bútorozás után talán jut a kertre is. És ha egyszer a sor végére szorítják a kertet, nehéz onnan nyerni

- teszi hozzá a szakember.

A tájépítész szerint nem feltétlenül igaz, hogy kinek milyen a háza, olyan stílusú kertet tervez magának. Ahogy fogalmaz:

Jelentősek az egyéni különbségek, ízlésben, arányérzékben, és akár költségek-áldozatok kapcsán is. A köztudatban talán már jobban kialakult, hogy milyen egy jó ház, de a kert vonatkozásában nincs még ilyen fejlettség. Bár a tendencia javul, ahogy a világot járva többen találkoznak kifinomult kertkultúrával, vagy mert éppen akár a szomszédban látnak jó példát.

De a tájépítész szerint előfordulhatnak szemet bántó jelenségek is, nem csupán a kertépítés minőségét, hanem az esztétikát tekintve is. Amikor például egy ötven-százmilliós ház esetében sajnálják a környezetalakításhoz szükséges milliókat, s olykor tízmilliókat, annak nyilván szemmel látható hiányosságai lesznek.

Ami a kertépítési költségeket illeti: egy színvonalas díszkertben csak a változatos növényzet (fák, cserjék, évelők) telepítése átlagosan bruttó kb. 13-15 ezer forint négyzetméterenként. Viszont ahol kerti építmények, támfalak, lépcsők, burkolatok is épülnek, ott könnyen 50-60 ezer forint körülire adódik a kert kivitelezési átlagára négyzetméterenként.

- közli, majd hozzáteszi, hogy az sem szerencsés, ha a költségkerettel nem szakszerűen bánnak.

Kár például egy szecessziós villaépület kertjébe divatosnak vélt mediterrán vagy minimalista kertjegyeket erőltetni,

hasonlóképpen elhibázott egy igényesebb kortárs épület környezetében például az épülettől merőben eltérő anyaghasználattal, kevéssé nemes és időtálló megoldásokkal megelégedni.

Tanácsos a ház stílusával egybehangzó kertkialakítást megcélozni, de ez sem egy merev, öncélú vagy hivalkodó stílusszolgálatot kellene, hogy jelentsen. Rá kell érezni, hogy egyfelől az épület méltó kiterjesztése a művészi és műszaki igénnyel megteremtett kert. Másfelől a megfelelő kert nélkül az épület és lakói(!) sem képesek kibontakozni egészen. És a kertkialakítás persze nem mehet a természeti törvényekkel szemben. A növényalkalmazás pedig mondhatni lokálpatrióta műfaj is: nem véletlenül vannak táji adottságok és jellegzetességek, ezeket tiszteletben tartva tanácsos egy kertben is előre lépni, nem lehet bármit bárhol; nem is szép, nem is fenntartható

- tanácsolja a tájépítész.

10 éve még mindenki tuját ültetett, Van most favorit kertstílus?

A honos növényeinkkel szemben eleve több gondunk lehet a hazai környezetben az exóta növényfajokkal, ilyen a tuja is. Jellemző tendencia, hogy - sajnos, az arányokat nézve - sok jó hazai példa hiányában a külföldi helyszíneken látottakból indulnak ki többen, s onnan vesznek át kertideált. Ahol azért esetleg kegyesebb volt a történelem letűnt korok kerttörténeti emlékeinek fennmaradásában, vagy hosszabb múltra tekint vissza kertkultúra. Nem mellékes tényező, hogy a kertművészet, kertépítészet hagyományosan konjunktúra-érzékeny terület, azaz mindig is befolyásolta a gazdaság lendülete vagy a magánszféra potenciálja, még a jómódúbb, kedvezőbb társadalmakban is

- meséli a szakember, aki szerint a hazai színtéren leginkább a parasztkerti és a hagyományos kultúrnövények ismerete határozza meg az ösztönösen, vagy legalábbis szakember segítsége nélkül alakított kerteket.

Ezzel szemben egy képzett és gyakorlott kertépítész tervező egy igényesebb magánkertbe is akár száznál bőven több növényfajt és többszáz növényegyedet tervezhet be, ez a rengeteg alkalmazható és javasolt évelőnövény révén könnyen összeadódik.

Szakmai szemmel azonban elhibázott, ha egy szépemlékű külföldi vakációt úgy akarunk megörökíteni, hogy az ott látott növények garmadáját próbálnánk beszuszakolni a hazai tájba. Ne akarjunk a Kárpát-medencébe erőltetni kvázi mediterrán tájat-kertet, de luxushotel hangulatot se egy kertvárosi lakóövezetbe. A honos épített és természeti környezet értékeit megőrizve és továbbfejlesztve, tájba illően lehet hosszú távon értékeset és fenntarthatót alkotni. Ezt lehet továbbadni a következő generációknak

- fogalmaz.

Mennyire jellemző, hogy szakember segítségét kérik a magyarok - vagy ez luxus-kategória nálunk?

Ez inkább szemlélet és értékrend függvénye. Balkonládával is el lehet kezdeni a jó gazda gyakorlatát. Nagyban változó, hogy ki mivel sáfárkodik, és a lehetőségeihez képest mit tesz. Akinek a háza nem luxus, annak nem lehet luxus a kertje sem. Komolyra fordítva a szót: az összetettebb adottságú helyszíneken, illetve a sokrétű, folyamatosan fejlődő szabályozással érintett övezetekben ez korántsem luxus kérdése, hanem a tájékozottságé és a belátásé. Ahol pedig a feladatot és a tulajdonosi szándékokat tekintve szakértelem szükséges a célhoz, ott azzal kell elindulni a tervezés első lépéseitől. Tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kertépítész bevonása eleve szükséges bizonyos esetekben - és engedélyezési tervezés is jóval gyakrabban, mint azt egy laikus feltételezné

- emeli ki a tájépítész, majd hozzáteszi:

Általános helyszíneken a belátás egyszerűen abban mutatkozik meg, hogy egy, a maga területén szakember személy könnyen elfogadja, nem ért olyanhoz, amit nem tanult és gyakorlatban nem végzett. Evidencia, hogy aki nem ért egy szakterülethez, érdemes szakemberhez fordulnia. Hozzátéve, a minőséget az szolgálja igazán, ha a tervezési munka különválik a kivitelező társaságtól. Az 'olcsó húsnak híg a leve' alapelv e téren is érvényes. Miként egy pogácsa áráért háromfogásos háromcsillagos éttermi kiszolgálást sem várhatunk.

Mennyibe kerülhet egy profi tervező?

A tájépítész szerint az ár nagyban függ a telek kiterjedésétől, az erre vonatkozó előírásokon túl még a tulajdonosi igényektől, és a helyszín adottságaitól. Ahogy fogalmaz:

Míg az építészkollégák hozzávetőlegesen tudnak a feladathoz szabott négyzetméter tervezési árral kalkulálni, ez a tájépítészeti tervezésnél nem járható út. Egy tervezési árajánlat összeállítása során abból indulunk ki, hogy a feladat mekkora munka ráfordítást igényel. Általános feladat is megkövetelheti több munkatárs több hónapos munkáját. Ez lehet többszázezres, milliós, de akár többmilliós tétel is - ahogy vannak párszáz négyzetméteres magánkertek, aztán átlagos lakótelek méretek, ám többhektáros magánbirtokok is.

Azt tapasztalják, hogy még mindig nagy a tájékozatlanság szintje kerttervezési díjvonzatok tekintetében. Kiss Tünde még részletezi:

Sajnálatos, amikor kerttulajdonosoknak túl nagy árat kell fizetniük ezért: például amikor súlyos kivitelezési hibák adódnak, vagy egy jogos célért többszörösét kell megfizetni hirtelen kényszerrel és koncepciót nélkülözve. Ezeket gyakran célszerű tervezéssel töredék áron és energiával meg lehetne oldani. A tervezés jelentősége gazdálkodási szempontból nyilván abban mutatkozik meg, hogy aránylag kis ráfordítással lehet biztonságosan, műszakilag jól előkészítetten jelentősebb összegű megvalósításba fogni. Sokan persze - nem hozzáértőként - spórolnának a sokrétű kertépítész tervezői munkavégzésen, és ez később drága vagy éppen tájrontó, a környezeti értékeket romboló lehet.

Hasonló drágulás jellemző a kerttervezésnél is, mint az építőiparban?

A tervezés - a tájépítész szerint - mindig visszafogottabban reagál az efféle változásokra, egyáltalán nem jellemző olyan árszintváltozás, mint például a kivitelezések, anyagbeszerzések terén. A felfutással párhuzamosan a tervezési ágazatot inkább érintheti a feladatdömping okozta leterheltség, illetve a vállalási idővonzat. De olyan mérvű szakemberhiány nem mutatkozik, mint az építési, kivitelezési ágazatban.

Jó tanács azoknak, akik kertjük felújításán törik a fejüket

Az építészeti tervezéshez közeli időben, vagy azzal együtt tanácsos a kertépítészeti tervet kidolgozni, lehetőleg tekintettel arra, hogy az épület kapcsán a kertre, a terepre is szükséges ügyelni - tanácsolja Kiss Tünde. Mivel a telek adottsága sok mindenre kihat, úgy szerencsés, ha az építészeti és tájépítészeti beavatkozások már az építkezés kezdetétől szinkronba vannak hozva.

Ha késve, vagy eltérő ütemben történik ez, gyakran többletmunkával vagy többletköltséggel lehet csak jó eredményt elérni. Sok jobbra érdemes hely ennek a kárát látja sajnos, pedig jó tervezéssel akár anyagilag is jobban járhatunk, nem is beszélve a minőségről

- közli Kiss Tünde.

Nem muszáj egyből nagy fába vágni a fejszénket

Mi is megtervezhetjük saját kertünket, a veteményest vagy a fűszernövényes ágyást, akár még a sziklakertet is. Ezeket magunk is kivitelezhetjük, ha kertfelújítást szeretnék, nem kell egyből arra gondolni, hogy ez csak úgy lehetséges, ha egy kertészeti cég megjelenik markoló gépekkel és átalakítja az egész udvart. Haladhatunk lépésről-lépésre is, viszont ami fontos, hogy mindenképpen legyen előre egy határozott elképzelésünk arról, milyen kertet szeretnénk

– tanácsolja Boross Dávid, az Oázis Kertészeti Kft. ügyvezetője a HellloVidéknek.

A leghagyományosabb elképzelés, hogy a kertben legyen fű, legyen tuja, ami eltakarja a szomszédot. Maga a gyepesítés - közli Boross Dávid, minden költséggel együtt 3 ezer forint / négyzetméter áron megoldható. Valóban ez a legolcsóbb módja a zöldfelület létrehozásának. Aztán minden plusz költség erre rakódik rá. Ha sziklakeret szeretnénk, az 5-10 ezer forint / négyzetméter áron már kialakítható. A szakember szerint a legszélsőségesebb eset a kerti tó, aminek ára négyzetméterenként akár 50-100 ezer forintot is elérheti.

A kerttervezés során fontos, hogy jelenjenek meg a funkciók a kertben. Ne csak zöld gyepet akarjunk, amit nyírni kell, hanem valóban találjunk ki, mi mindenre lehet még használni az adott területet. Szeretnénk-e veteményest, madár- és méhcsalogató etetőkertet, grillrészt, ahová ki tudunk ülni?

Ha valaki építkezik, általában a kert marad a legvégére

Gyakran azonban, mire befejezik a családok a házépítést vagy a lakásfelújítást, már elfogy a pénzük. Vesznek egy zacskó fűmagot, pár növényt és azt hiszik, letudták a problémát.

Azt is szoktuk mondani, hogy az ilyen lakás- vagy építőipari fellendülések után egy-két évvel erősödik fel a kertépítészet iránt az érdeklődés, pontosan emiatt, hogy ekkor jönnek rá az új háztulajdonosok arra, hogy nem ártana, ha a zöld gyepen kívül lenne egy kis kert vagy játszósarok is.

- teszi hozzá Boross Dávid.

Nyilván egy több ezer négyzetméteres kertet, ahol a vízbekötések és különböző ejtéseket, utak vannak, annál nem árt, ha a tervezést egy profi kerttervezővel végeztetjük el, ami aztán többszázezer forintba kerülhet.

Ha anyagilag megtehetjük, a szakember szerint mindenképpen érdemes automata öntözőrendszereket telepíteni, ezek pár százezer forinttól - milliós nagyságrendig elmehet, a határ a csillagos ég. Ahogy családi házat is lehet venni 20-30 millió forintból, úgy egy kert tervszerű építése is kerülhet 10 milliós nagyságrendbe is. Én az gondolom, egy átlagember számára elérhető kert néhány százezer maximum egy millió forintos költségből elkészíthető

- közli Boross Dávid, aki szerint viszont nagyon sokat spórolhatunk azon, ha a kertünket nem egyszerre, hanem fokozatosan alakítjuk ki.

Egyre tudatosabban vásárolnak és terveznek a magyarok

A kerttervezés és kertépítés kapcsán – a vásárlások tekintetében – tartják magukat a korábbi években indult trendek – közölte a Praktiker. Egyre többen vannak, akik saját maguk termelnek zöldségeket és fűszernövényeket. A barkácsáruház tapasztalata alapján a vásárlók egyre inkább figyelembe veszik a klímaváltozást és olyan növényeket ültetnek elsősorban, melyek jobban bírják a hőséget és az erős napsugárzást, emellett pedig az öntözőeszközökbe is befektetnek.

A vásárlások alapján látható, hogy a hagyományos kerti évelők a balkonokon és teraszokon, valamint a virágágyásoknál a jó tűrőképességű, magas virághozamú növények (például a begóniák, gólyaorr, illetve az évelő virágzók: kokárda virág, kúpvirág és bazsarózsa), illetve az egzotikus és különleges fajtákkal is egyre többen kísérleteznek. Megfigyelhető a különböző pálmafajták és nyírt bokrok, tuják iránti érdeklődés.

Az angol kertészeti TV műsorok hatása itthon is érezhető. Sokan állítanak fel ágyásrétegeket, mely virágzási naptár alapján készül el. Sokkal jobban előtérbe kerül a pázsitápolás és a különböző ágyásszegélyek alkalmazása is.

A vásárlók a kertek építése során a terek kiterjesztésére törekednek, szívesen használnak színezett betonelemeket és teraszlapokat is. Ugyancsak népszerűen a kertekben a gyerekjátékok, a medencék, kerti grillek, vagy az épített sütők.

Kedveltek a kerti csobogók, a kisebb mobil szökőkutak, melyekhez kert enteriőröket terveznek akár zöldnövényes kialakításban, akár sétánygranulátummal, dekorkavicsokkal vagy homokkal – mintegy a kareszanszui kertek mintáját követve.

A zen stílus jelenleg is reneszánszát éli a kertekben.

A kerti dekor trendek között kell említeni a hagyományos színes törpék mellett, a nyaralások, trópusok hangulatát idéző stilizált egzotikus állatok szobrait is.

Az elmúlt években sokkal tudatosabban választanak növényeket az ültetés során. Évelő ágyásokat alakítanak ki, figyelembe veszik az éghajlati tényezőket, ugyanakkor a színharmóniára is törekednek.

A Praktiker vásárlói rendszeresen kérnek tanácsot az áruházak munkatársaitól, akár a földtípusok kiválasztása vagy akár a virágzási idő kapcsán. A különlegesebb, ritkább fajták esetében pedig az időjárási viszontagságok miatt tesznek fel kérdéseket a helyes ültetéssel kapcsolatban. Jellemzőek a gyepápolás és a permetezéssel kapcsolatos érdeklődések is.

Címlapkép: Getty Images