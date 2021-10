36 ezer sorfa elültetését tervezik két év alatt: így folytatódik a települések zöldítése

Zambó Péter arról beszélt, hogy az Agrárminisztérium által meghirdetett településfásítási Program keretében 2020 és 2022 között két ütemben összesen 36 ezer sorfa elültetésére kerül sor 1362 darab, tízezer fő alatti településen. Kiemelte, a tárca program keretében összesen másfél milliárd forinttal járul hozzá a vidéki települések zöldítéséhez és a környezeti állapot javításához.

Az államtitkár emlékeztetett, az Agrárminisztérium 2019-ben indította el az Országfásítási Programot, amelynek keretében alig két év alatt 372 ezer hektár új erdő és faültetvény telepítésére nyújtottak be igényt a gazdák a Vidékfejlesztési Program támogatásaira, és több ezer hektár új erdőt hoztak létre az állami erdőgazdaságok is.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben rögzítették, hogy 2030-ig minden évben a születendő gyermekek után fejenként legalább 10-10 facsemetét ültetnek el, létrehozva ezzel az országban az „Újszülöttek erdejének” hálózatát.

Zambó Péter kitért arra, hogy a településfásítás célja mindemellett a Vidékfejlesztési Program erdőtelepítési támogatásainak népszerűsítése is, amelynek pályázati lehetőségeit meghosszabbították, így 2022. december 31-ig lehet még jelentkezni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a támogatás nemcsak a magán gazdálkodók, hanem az önkormányzatok számára is elérhetők, ezért érdemes pályázni.

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa azt mondta, hogy „az erdő összeköti a nemzedékeket”, ez a mostani faültetés pedig a jövőről való gondoskodás egyik jeles példája. Dr. Völner Pál Fideszes országgyűlési képviselő a klímavédelem fontosságára hívta fel a figyelmet, illetve arról beszélt, hogy érdemes hosszú távra tervezni, mert a magyar vidéknek, a vidéki településeknek van jövője.

Steindl Balázs, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat alelnöke kitér arra, hogy a megyében számos intézmény energiakorszerűsítése valósult meg, amelynek célja az volt, hogy hozzájáruljanak a szén-dioxid kibocsájtás csökkentéséhez. Példaként említette a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskolát, ahol 2018-ban energiakorszerűsítésre került sor.

Kilinger Tamás polgármester arról beszélt, hogy a település tavasszal indult az Országfásítási Program keretében meghirdetett pályázaton, amelynek keretében 30 darab fát nyertek el. Ebből most hármat a település parkjában ültettek el, a többi telepítésére a következő időszakban kerül sor.

Az esemény végén a fákat Szabó Zoltán atya és Pap László lelkész áldotta meg.

Címlapkép: Fekete István