Eldurvult a hódhelyzet: kiakadtak a vidéki gazdák is, sokan az árvíztől tartanak

Egyre többen panaszkodnak arra, hogy túl jól sikerült a hódok visszatelepítése Magyarországra. Ezek az állatok a XIX. században tűntek el az országból, majd 1996-ban kezdték természet-védők a gemenci erdőben szaporítani őket. A hódok ma már hatalmas pusztítást végeznek az ország nyugati részén is. Szentgotthárd környékén most attól is tartanak, hogy egy gyors olvadás után az Alpokból érkező víz nem tud majd lefolyni a mederben. Már most is vannak területek víz alatt a hódok duzzasztói miatt - hangzott el az ATV riportjában.

Lakott területek közelében lévő patakok menti földterületek vannak víz alatt

– nyilatkozta a település polgármestere, Labritz Béla, aki elmondta, hogy az év végén voltak olyan gazdák, akik karácsonyfát vágtak volna ki saját területükről értékesítés céljából, de a hódok okozta útelzárások miatt nem tudták a munkát elvégezni, mert az erdő autóval megközelíthetetlenné vált.

Labritz Béla a minap saját Facebook-oldalán üzent hadat a hódoknak. A polgármester egyszerűen befogatná és elszállíttatná a hódokat oda, ahol nem okoznak károkat:

Címlapkép: Getty Images