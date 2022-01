Filléres trükk a magyar konyhákból: ne dobd ki a kávézaccot, csodákat tehet a kertedben

A kávé az egész világon elterjedt, népszerű ital. Az áruházakban, boltokban számtalan fajtával és ízesítésűvel találkozhatunk, melyekből kedvünkre válogathatunk. A kávé fanatikusok szerint a kávédarálós gépek készítik a legfinomabb italt, de sokan a mai napig esküsznek a kotyogós készülékekre. Az, hogy ki milyen fajtát szeret és persze az ízesítés is sok esetben változhat, az viszont nem, hogy a főzés után visszamaradt zaccot szinte mindenki kidobja a kukába. Ha a drága és különleges kávék maradékát is szeretnénk megmenteni, felhasználni, akkor most mutatunk néhány tippet, amely segíthet ezt is újrahasznosítani.

Kávét a komposztba

Nem vicc, érdemes a kávézaccot a komposztládába önteni. Jó, ha tudjuk, kétféle komposztanyag létezik: barna és zöld. Lehet, hogy a kávézacc barna színű, de a komposzt zsargonban zöld anyag, vagyis nitrogénben gazdag tárgy. A zacc körülbelül 1,45 százalék nitrogén, de magnéziumot, kalciumot, káliumot és egyéb nyomelemeket is tartalmaz. Ezért tehát ugyan úgy a zöld komposztanyagok közé tartozik, mint az élelmiszer-maradványok és a levágott fű.

Ha kávézaccot és az elhasznált papír kávészűrőket hozzáadjuk a komposztunkhoz, akkor ugyan olyan hasznos zöld komposztanyagot kapunk, mintha füvet volna bele. Fontos viszont, hogy a kapott anyagot ki kell egyensúlyozni barna komposztanyaggal, amely száraz leveleket és újságokat jelent. A barna komposztanyagnak 4:1 arányban kell lennie a zöld komposztanyaghoz. Ha túl sok zöld anyaga van, a komposzthalom bűzleni kezd.

Trágyázd a talajt őrölt kávéval

Borítsuk a kávézaccot közvetlenül a talajra, majd keverjük bele a felső rétegbe. Természetesen a kevergetés kihagyható, úgy is jó szolgálatot tesz, ha csak kiszórjuk a földre és állni hagyjuk. A használt kávézacc közel semleges pH-értékkel rendelkezik, így nem kell aggódnia a savasságuk miatt. Arra viszont mindig figyeljünk hogy jól terítsük szét a talajon a zaccot, ne gyűljön össze kupacokba, mert a kis kávészemcsék egymáshoz tapadhatnak, majd vízálló gátat képezhetnek a talaj felső rétegén, ezáltal kevesebb nedvesség juthat a talajba.

Kávézaccból készíthetünk tápoldatot is. Adjunk hozzá 2 csésze kávézaccot egy 5 literes vödör vízhez. Hagyjuk állni az oldatot néhány órán keresztül vagy egy éjszakán át. Ezt a főzetet folyékony műtrágyaként használhatjuk kerti és konténeres növényekhez. Kiváló lombtáplálék, amelyet közvetlenül a növények leveleire és száraira permetezhetünk.

Tartsd távol a kártevőket

Túl sok a csiga a kertben? Akkor elő a kávézaccal! Mivel a szemcsék kellemetlen, dörzsölő hatásúak lehetnek, így a meztelen csigák nem nagyon merészkednek a kávézaccal körülvett növények közé. De nem csak a csigákat tarthatjuk távol, mivel sok macska sem szereti a kávézacc szagát, így elkerülheti a kert alomdobozként való használatát, ha kávézaccot keverünk a talajba.

A növények számára is hasznos lehet

Persze csak azoknak, melyek kedvelik a savasabb talajt. Míg a használt kávézacc csak enyhén savas, addig a friss (főzetlen) kávézacc több savval rendelkezik. Savkedvelő növényei, mint a hortenzia, rododendron, azálea, gyöngyvirág, áfonya, sárgarépa és retek lendületet kaphatnak ha kávézaccal hintjük meg talajukat. Azt viszont jó, ha tudjuk, hogy a friss kávézaccnak is van még koffeintartalma, ezért ne használjuk palánták vagy nagyon fiatal növények földjéhez, mert a koffein meggátolja a növekedésüket.

Címlapkép: Getty Images