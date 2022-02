Ókori csodaszer a magyar konyhákban: mutatjuk, mennyi mindenre jó a kakukkfű

A kakukkfű az árvacsalánfélék családjába tartozó növénynemzetség. Kb. 350 örökzöld, talajtakaró vagy boltozatos alakú cserje, félcserje, vagy fásodó tövű, fűszeres illatú évelő faj, hibrid faj összefoglaló neve. Európa, Ázsia és Észak-Afrika mérsékelt övi területein honosak. Hazánkban is lehet ültetni, termeszteni. Magyarországon főleg a mészkőhegységekben és a szárazabb, füves réteken nő, de a kertekben termesztett kerti kakukkfű is könnyen elvadulhat. Jellegzetes illatát követve a réteken, erdők szélén könnyen megtalálhatjuk.

Bár a kakukkfűnek több mint hatvan fajtája létezik, a Thymus vulgaris , vagyis a kerti kakukkfű a leggyakoribb faj, amit a kertészetekben megtalálunk. Ez a leggyakrabban használt típus a történelmi receptekben és gyógymódokban is, különösen az ókori Görögországban, Rómában és Egyiptomban és környékén. De kedvelt növénynek számitott és számít mai napig a franciák és bolgárok körében is.

A kakukkfű latin neve (thymus) azt jelenti: bátorság, erő. Az egyiptomiak és az etruszkok a testek bebalzsamozásánál használták. A görögök a templomok oltárán égették, így tisztelegve az isteneknek. A szlávoknál szent növény volt, a Szentanya növénye, ukrán neve (mala materinka, anyácska) is erre utal. Dioszkoridész, a híres görög orvos májbetegségekre, bélgörcsökre, agyi keringési panaszokra és vízhajtóként használta. Plinius és Theophrastos is gyógynövényként említi. Linné, a neves botanikus, akinek a növények rendszertani besorolását köszönhetjük, migrénes fejfájását kúrálta vele, illetve úgy vélte, hogy a másnaposság tüneteit is enyhíti.

A kakukkfű azonnali ízt ad ételeinknek főzés közben, de számos egészségügyi előnyökkel is járhat, ha frissen vagy szárítva fogyasztják, vagy estleg teafűként áztatják. Lássuk, miért érdemes felhasználni ezt a különleges növényt!

Jótékony hatások:

Ez az illatos gyógynövény nem csupán ízt ad kedvenc ételeinek. Valójában a kakukkfű illóolaj arról ismert, hogy képes leküzdeni a baktériumokat és a gombákat, sőt élelmiszerek tartósítására is használták elődeink. A kakukkfű számos ásványi anyagot és vitamint is tartalmaz, amelyek segítik megőrizni egészségünket. A kakukkfű tele van C-vitaminnal, ami hozzájárul az immunrendszer támogatásához, valamint káliummal, amely nagy segítség a sejtvédelemben. De található benne mangán is, ami pedig a csontok egészséges fejlődéséhez járul hozzá.

További gyógyhatásait tekintve kitűnő étvágygerjesztő, gyomorjavító, görcsoldó, köhögéscsillapító, szélhajtó is. Fürdővizekben illatos és frissítő hatású. Nyákoldó és köptető hatása is van, de legfőbb értéke a timol (40%) és a karvakrol (15%), amelynek erős fertőtlenítő és antimikrobiális hatását köszönheti.

A magyar konyhákban is megállja helyét!

Leggyakoribb alkalmazásait tekintve sokan nehezebben emészthető levesekben is használják, olyan zöldségek mellé, mint a bab, borsó, burgonya, paradicsom, hal, káposzta.

Kitű lehet saláták ízesítésére is, főleg amiben helyet kap a burgonya, zeller, paradicsom, paprika is.

Húsételekhez, sültekhez is jó kiegészítő lehet, legyen az baromfi, hal, marha vagy valamilyen vadhús.

Töltelékkel készült ételekhez is kifejezetten ajánlott, egészen jól feldobja a töltött káposztát, de ízletes véres és májas hurka készülhet belőle sőt, akár kolbászok, májkeverékek és körözöttek alapjaiba is beletehetjük. De petrezselyemmel keverve kitűnő fűszeres vajat készíthetünk belőle.

A szakácsok szerint növényi ecetek és a vörösbormártás készítésénél is elengedhetetlen fűszer.

Fontos! Erős, kámforos aromája miatt óvatosan kell használni, mert túladagolva megváltoztatja az étel jellegét. Illóolajainak megőrzése érdekében jól zárható edényben kell tartani. Friss ágacskái néhány napig hűtőben is elállnak.

Boltolban, kertészetekben is megtaláljuk

Ahogy azt említettük, kakukkfüvet nem csak őrlemlnykényt vásárolhatunk meg, de a kertészetek polcain friss, cserepes növényként is megtalálhatjuk. Sőt, aki nagy fogyasztója a növénynek, magokat is vásárolhat saját termesztésre ezekben az üzletekben. Hogy mennyibe is kerül egy élő növény, vagy a csomagos őrlemények, annak most utána néztünk, hogy pontosabb képet kapjunk az árakról. Lássuk, mit, hol és mennyiért vásárolhatunk:

A Tesco üzelteiben csomagolt, morzsolt kakukkfüvet találunk 5 grammos kiszerelést 189 forintért, illetve 14 grammosat 299 Ft/csomag áron.

A Sparban 5 grammos morzsolt kakukkfüvet 199 Ft/csomag áron vehetünk, 14 grammos kiszerelést 289 Ft/csomag áron.

Az Auchan üzleteiben a 14 grammos csomagolt, morzsolt kakukkfű 259 Ft, a szintén morzsolt, de BIO kakukkfű már picit drágább, 339 Ft/csomag. Itt találunk még 25 grammos őrölt kakukkfüvet is 845 Ft/csomag áron. Illetve vágott kakukkfüvet is, 499 Ft/csomag áron.

Az OBI kínálatában cserepes kakukkfüvet vehetünk 13 cm-es cserépben 1099 forintért, illetve 14 cm-es cserépben 1299 Ft/db áron.

Az Oázis Kertészetben vetőmagokat találunk, ezek ára 350-750 forint között van. De kínálnak még palántákat is, 995 Ft/db áron.

Összességében, ha csak fűszerként szeretnénk felhasználni vagy kipróbálni akkor a párszázas morzsolt, csomagos kiszereléseket érdemes választani. Ha gyakorlott kertészek vagyunk és szívesen termesztünk otthon fűszernövényeket, akkor érdemes vetőmagot vagy palántát vásárolni.

Allergiások, figyelem! Azok az emberek, akik allergiásak a kakukkfűre vagy hasonló növényekre, például bazsalikomra, oregánóra, zsályára és levendulára, negatív tüneteket tapasztalhatnak. Ezek közé tartozhat a bőr érzékenysége, ha megérinti a kakukkfű levelét, vagy hányinger, gyomorégés, hasmenés és hányás, ha eszik vagy kakukkfű teát iszik.



A friss és szárított kakukkfű általában nyugodtan fogyasztható vagy iható frissítő teaként, de nem cserélhető fel a kakukkfű illóolajával. Az illóolajok erősen koncentráltak, és hígítatlan formában mérgezőek lehetnek.

Címlapkép: Getty Images