Hogy kell enni a kakiszilvát? A kakiszilva fa gondozása: kakiszilva metszése, kakiszilva virágzása

A kakiszilva egy izgalmas, különleges ázsiai növény, aminek termése nem csak finom és édes, hanem rendkívül egészséges is. Na de mikor terem a kakiszilva fa és hogyan kell azt gondozni? Megterem a kakiszilva fa a magyar éghajlaton? Ha igen, akkor hogyan történik a kakiszilva fa metszése és a kakiszilva gondozása? A kakiszilva mikor virágzik és mikor hoz gyümölcsöt a kakiszilva fa? A kakiszilva mikor érett, mikor lehet leszüretelni a kakiszilva gyümölcseit?

Cikkünkben minden fontos és érdekes információt elárulunk a kakiszilva kapcsán: tudd meg, a kakiszilva hogy kell enni és milyen a kakiszilva íze, illetve hogy a kakiszilva milyen ételekhez használható. Miért egészséges a kakiszilva, a kakiszilva milyen betegségek ellen nyújt természetes védelmet? Kakiszilva csemete hol kapható, van-e kakiszilva csemete eladó Magyarországon?

Honnan származik a kakiszilva?

A kakiszilva (japán kakiszilva, datolyaszilva) Délkelet-Ázsiából származik, ahol a szubtrópusi és szubmediterrán éghajlatú területeken ősidők óta tartják, mint kultúrnövényt. Az ébenfafélék családjába tartozó kakiszilva őshonos Mianmarban, Kínában, Koreában és Japánban is, illetve a Himalája térségének jellegzetes növénye. Ma már világszerte számos országban termesztik, ugyanis a kakiszilva bármilyentrópusi hegyvidéken jól érzi magát, 1.000 méter magasság fölött. Mérsékelt éghajlaton is nevelhető.

Hogy néz ki a kakiszilva és milyen a kakiszilva íze?

A kakiszilva gyümölcsök külleme változatos, de általában lapított/nyújtott gömb formájúak, színük az élénksárga, a narancs és a piros árnyalataiban játszik. A termések nagyok, egy kakiszilva súlya akár fél kilogramm is lehet, a tetején levelek találhatóak. Fogyasztáskor érdemes megpucolni: ha kettévágjuk, a kakiszilva belseje homogén, élénksárga gyümölcshús, a legtöbbször nincsenek nagyobb, eltávolítandó magjai, amelyek rontanák az étkezés élményét. A kakiszilva íze édes, nem savanykás, leginkább a mangó és a barack lágy ízű keverékére emlékeztet.

Miért egészséges a kakiszilva?

A kakiszilva csersavat, almasavat és citromsavat tartalmaz, gyümölcs- és szőlőcukor-tartalma 17-25% között mozog, kalóriatartalma alacsony (100 g kakiszilva kalória tartalma ~70 kcal). Magas az A-, B1-, B2-, C-, E-, és P-vitamin tartalma, emellett gazdag magnéziumban, káliumban, vasban, jódban, rézben, mangánban és foszforban is; pektintartalma és rosttartalma magas, éppen ezért mind Ázsiában, mind Magyarországon gyógynövényként is számon tartjuk.

A kakiszilva jótékony hatásai közé tartozik, hogy gyakori fogyasztásával megelőzhetjük a vérszegénységet, mérsékli a magas vérnyomást, pozitívan hat a pajzsmirigy működésére és használható fogínysorvadás ellen, illetve ismert az érösszehúzó, vérzéscsillapító tulajdonsága is (a kakiszilva aranyér ellen is alkalmazható) – sokan a kakiszilva fa levelét is hasznosítják gyógyhatása érdekében. A kakiszilva fogyasztása segít immun- és emésztőrendszerünk normál működésének fenntartásában, illetve szigorúbb fogyókúrás diéták esetén is nyugodtan ehetjük, akár nagyobb mennyiségben.

A kakiszilva fa ültetése és gondozása

A kakiszilva egy talajtípusra nem érzékeny (kedveli a jól trágyázott, szellős talajtípusokat), ám nagy tápanyagigényű és közepes vízigényű faféle. Télen mínusz 20°-ig sértetlenül elél a szabadban, azonban csemetekorában a tövét takarni kell a fagy ellen. A vad kakiszilva ellenálló a betegségekkel szemben, de a nemes fajtákat tavasszal, virágzás előtt, alatt és után permetezni kell. A nyári hőségben meghálálja az öntözést.

Ha datolyaszilvát szeretnénk ültetni, azt megtehetjük magról is: a bolti kakiszilva darabokban elvétve ráakadhatunk néhányra, de célszerű azokat inkább kereskedőtől venni, vagy egyből fiatal kakiszilva fa csemetét vásárolni. Ha magról ültetjük, akkor is be kell oltani a fát nemes kakiszilva ágával, különben nem számíthatunk jó termésre. Az új kakiszilva fa az első 4-5 évében nem terem; amikor néhány év múlva virágzani kezd, érdemes kézi porzással (ecsettel, vagy kesztyűs ujjunkkal) segítenünk a fa sikerét.

A kakiszilva fa nagyon lassan nő, éppen ezért nyugodtan eltarthatjuk egy erkélyen is, dézsában - ebben az esetben viszont teleltessük át hűvös helyiségben. A fát nem zavarja, ha sötét van, hiszen leveleit ősszel a kakiszilva fa teljesen elhullajtja. Magról ültetés esetén járjunk el körültekintően: ha véletlenül magot találunk egy bolti kakiszilva belsejében, csak úgy ültessük el, hogy teljesen tiszta, húsmentes, különben a sarjadó kakiszilva csemete megbetegedhet!

A kakiszilva metszése

A kakiszilva a lassú növésű fák közé tartozik, így nem igényel sok metszést – bőven elég, ha kora tavasszal, a fagyok után, de a virágzás előtt egy kevés koronaalakító metszést végzünk el rajta. Célszerű a fiatal, 2-3 éves fának eltávolítani a központi sudarat, hogy a kakiszilva koronája szellős, napos maradjon. Idősebb korában végezhetünk rajta ifjító metszést is.

A kakiszilva mikor virágzik? Milyen a kakiszilva virága?

A kakiszilva fa június környékén virágzik. A kakiszilva virágok színe törtfehér, szirmaik húsosak, körülölelik őket a kakiszilva csészelevelei, akár csak a gallérok. A virágoknak különösebben nincs illata, viszont amíg tartanak, kellemes látványt nyújtanak kertünkben.

Érett kakiszilva termések ősszel

A kakiszilva mikor érett?

A kakiszilva gyümölcse ősszel érik. Amikor a fák lombjai kezdenek elszíneződni, a kakiszilva termése hamvaszöld és viaszos színét élénksárgára, narancssárgára, vagy pirosasra változtatja. A zöld kakiszilva magas csersavtartalma miatt fogyasztásra nem alkalmas. Miután a kemény kakiszilva termések elszíneződtek, október végén, az első fagyok előtt szüreteljük le őket – a korábban lehullott gyümölcsök is hasznosíthatóak, mert a tárolás során utóérés következik be, amitől a kakiszilva húsa puhább lesz – ilyenkor kezdhetjük önmagában fogyasztani, de készíthetünk belőle kompótot, lekvárt is, és felhasználhatjuk különböző gyümölcsös sütemények töltelékéhez.

Mit készítsünk kakiszilvából?

A kakiszilva ugyanúgy hasznosítható, mint bármelyik másik gyümölcs. Jótékony hatásainak nagy részét akkor élvezhetjük, ha nyersen, frissen fogyasztjuk a termést, amikor az már puha, azonban főtt, vagy sült állapotban is ízletes csemege. Nyugodtan beletehetjük őszies hangulatú gyümölcslevesekbe, befőzhetjük lekvárnak, eltehetjük kompótnak, sőt, aszalógépben meg is aszalhatjuk, hogy egészséges nassolnivalóként sokáig elálljon, vagy, hogy dúsítsuk vele a müzlinket.

Kakiszilva hol kapható?

A kakiszilva egy szezonális gyümölcs: ősz végén (október, november, esetleg december környékén) szinte bármelyik nagyobb, élelmiszereket forgalmazó áruházban beszerezhetjük.

Kakiszilva fa hol kapható?

Kakiszilva csemete eladó bőséggel van a magyar kertészetekben, ugyanis a növény – mivel szépen fejlődik a szabadban Magyarországon is -, gyakoribb, mint azt gondolnánk. Mielőtt messzebbre elmennénk egy-egy kakiszilva fáért, mindenképpen kérdezzük meg, hogy kakiszilva csemete hol kapható és hogy kell-e várni rá.

