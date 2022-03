Rengetegen ismerik, ezt mégsem tudják róla: így lehet számos betegségre gyógyír az oregánó

Oregánó vagy szurokfű?

A szurokfű, más néven közönséges szurokfű vagy vadmajoránna az árvacsalánfélék családjának szurokfű nemzetségébe tartozó fűszer- és gyógynövényfaj, amelyet latin nevéből oregánónak is neveznek. Nevének eredete a latin origanum nyomán keletkezett, amely a görög origanon folytatása és az orosz (‘hegy’) és ganosz (‘szépség, dísz’) szavakból tevődött össze.

Kulináris felhasználása

Manapság egész Európában ismerik és használják, de fűszerként főleg a mediterrán konyhára jellemző, gyakran bazsalikommal és rozmaringgal kombinálva. Közkedvelt fűszer- és gyógynövény: különösen a görög, török, palesztin, arab, szír, portugál és dél-amerikai konyhák kedvence, de egész Európában elterjedt, és ma már az olasz konyha ételeit sem lehet elképzelni nélküle. Gyakran használják paradicsommártás ízesítéséhez, grillezett húsokhoz, sült zöldségekhez. A frissen szedett leveleket salátákhoz adják. Virágzó hajtásait vágva vagy morzsolva árusítják. Nemcsak az olaszos fogásokhoz, de különféle egyéb levesekhez, töltelékekhez, paradicsomos, burgonyás, halas, babos ételekhez, pástétomokhoz, mártásokhoz is használják.

Nem azonos rokonával, a kerti majoránnával (Origanum majorana). Felhasználásuk ugyan hasonló, de az oregánó sokkal aromásabb.

Gyógyhatásai

Az ókori Egyiptomban is ismerték már gyógyhatásait, köhögéscsillapítóként volt közismert, az ókori Görögországban pedig sérüléseket gyógyítottak vele. A középkorban az ételeket a szurokfűolajával óvták meg a mikrobás fertőzésektől.

Az oregánót, vagyis szurokfüvet a természet antibiotikumának tartják. Karvakrolt, illóolajat, cseranyagot, keserű anyagot és gyulladáscsökkentő timolt tartalmaz; a karvakrol és a timol a baktériumok szaporodását gátolja. Maga a szurokfű 2–5%-ban tartalmazhatja, olaja az oregánóolaj pedig 40–70%-ban. A legjobb minőségű olajok akár 85%-ban is tartalmazhatják a karvakrolt, de ez függ a lepárlás módjától. A növény levelét megszárítják, és nyugtató hatású teát főznek belőle. Teája (forrázata) étvágygerjesztő, idegnyugtató, baktériumölő, köhögéscsillapító hatású.

Hogyan használjuk teaként?

Ha megfázás ellen szeretnénk bevetni az oregánót, az egyik legjobb módszer, ha teát készítünk belőle. Ehhez nem kell mást tenni, mint egy teáskanál szárított oregánót két deci forró vízzel leforrázunk, majd lefedjük és hagyjuk tíz percig állni. Ezután már csak le kell szűrni és fogyaszthatjuk is. Az oregánóból készített teának fájdalomcsillapító, érzéstelenítő, görcsoldó hatásai is vannak, így hatékony lehet a menstruációs fájdalmak enyhítésében is.

Tipp: Sokan használják ezt a főzetet a fürdővízben is.

A betegségek megelőzésében is segítségünkre lehet az oregánó olaj is. Ezt a következőképp használjuk fel: adjunk 3-5 csepp oregánó olajat egy pohár narancsléhez, és reggelente igyuk meg. Így csökkenthetjük annak az esélyét, hogy elkapjuk a felsőlégúti fertőzéseket.

Figyelmeztetés: Az oregánó valószínűleg biztonságos a legtöbb ember számára. Ha azonban vérzési rendellenességek vagy cukorbetegség kezelésére szed valaki gyógyszert, érdemes konzultálnia orvosával, mielőtt elkezdené fogyasztani. Az oregánó alkalmazása nem javasolt sem a várandós, sem pedig a szoptató kismamáknak! Azok a személyek, akik allergiásak a mentára és más évelő lágyszárú növényekre, némi kellemetlenséget tapasztalhatnak az oregánó evése vagy érintése közben. Nem közismert allergén anyagként és a gyógynövényre adott allergiás reakció tünetei is nagyon enyhék.

