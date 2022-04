Rengeteg hobbikertész bukik el ezen: ettől könnyen kipusztulhat bármilyen növényünk

Ahogy arról korábban már írtunk, nem árulunk el nagy titok, ha megemlítjük: a kertészkedés drága mulatság is lehet - különösen, ha még csak most próbálkozunk először. Legelső lépésként palántákat vagy magokat kell beszerezni, majd cserepeket, palántázó edényeket, tápoldatokat, komposztot és szerszámokat. Előfordulhat, hogy jelentős összeg adódik össze, mire a végére érünk a bevásárló listának. Persze számos módja van a költségek csökkentésének. A pénzmegtakarítás egyik módja például, ha nem költünk drága tápokra, hanem mi magunk készítjük el őket. Vagy még egyszerűbb, ha a megmaradt ételmaradékot műtrágyaként használjuk fel a kertben. Elsőre biztosan furcsa lehet, de számos ételmaradékot akkor is hasznosíthatunk, ha nincs komposztládánk. Ilyen maradék lehet a banánhéj is.

Hogyan és miért használhatjuk?

Miután elfogyasztottuk a banánt, érdemes megtartani a héját hiszen valóban ajándék lehet kertünknek. Ha jól használjuk fel, a héjak nitrogént, káliumot, foszfort, kalciumot és magnéziumot adhatnak a talajhoz, így műtrágyaként is működhet. Emellett segíthetnek az olyan bosszantó kártevők elűzésében is, mint a levéltetvek.

Felhasználását tekintve számos módja van, amit alkalmazva jótékony hatást fejthet ki növényeinkre. A legegyszerűbb módszer az, ha közvetlenül a növények köré helyezhetjük őket, itt szép lassan lebomlanak. Ha kicsit dekoratív módszert választanánk, akkor érdemes megszárítani az eltett héjakat, majd száradás után összetörni, hogy kisebb darabokat, forgácsokat kapjunk belőlül. Ettől is tovább mehetünk, ha ledaráljuk a száraz héjakat és ezt szórjuk a növényeink köré. Mindegy, hogy melyik opciót választjuk, ezekkel nem hibázhatunk.

Mire kell akkor figyelni?

A banán az egyik legnépszerűbb gyümölcs. Persze elfogyasztása után marad a héj, amely – hacsak nincs komposztálva – a háztartási szemétbe, végül pedig a szemétlerakóba kerül. Vannak ugyan ötletek a banánhéj újbóli felhasználásával kapcsolatban, de nem mindegyiket kell és érdemes megfogadni. Ezek egyike az, hogy a héjból banánvizet készítsünk növényi trágyaként. Bár a szándék dicséretes, mégis megkérdőjelezhető kertészeti szempontból. Mivel az előnyöket nem támasztja alá a tudomány vagy kutatások, ráadásul a banánvíz még károsíthatja is a növényeket.

Mi az a banánvíz?

A banánvíz hasonló a komposztteához , különbség viszont, hogy ez csak egy alapanyagból, a feldarabolt banánhéjból készül. A héjakat vízbe teszik, és néhány napig áztatják. Az áztatási idő a különböző receptforrásoktól függően változik. Az ajánlott idő elteltével a folyadékot leszűrjük, és műtrágyaként a növényekhez adjuk. A javaslatok között szerepel a banánvíz használata szobanövényekhez és kültéri növényekhez egyaránt.

De jó-e a banánvíz a növényeknek?

A banánt káliumban gazdag gyümölcsként hirdetik, bár káliumtartalma nem különösebben magas, mint más gyümölcsöké és zöldségeké. Például a kivi és az avokádó gazdagabbak káliumban, mint a banán. De miért fontos a kálium? A növények növekedéséhez és szaporodásához elengedhetetlen három makroelem egyike, a kálium (K) a növény minőségét biztosító tápanyagként is emlegetik. A növényekben lévő kálium javítja az ellenállást a szárazsággal, a szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokkal, a kártevőkkel, betegségekkel és fonálférgekkel szemben.

A fő probléma a banánvízzel az, hogy a héj áztatása nem vonja ki a káliumot, hogy az elérhető legyen a növények számára. A növények csak a mikrobák és gombák által lebontott tápanyagokat képesek felvenni. A legtöbb nyersanyaghoz hasonlóan a banánhéjat is komposztálni kell, mert a bomlási folyamat szükséges lépés a hasznos tápanyagok felszabadulásához. A víz önmagában nem elegendő a kálium felszabadításához.

Ha banánvizet adunk a növényekhez, az valóban visszaüthet. A legtöbb növénynek kiegyensúlyozott műtrágyára van szüksége, amely valóban tartalmaz makrotápanyagokat, nitrogént, foszfort és káliumot. Ha csak banánvízzel öntözzük meg a növényeket, akkor a legjobb esetben is kis mennyiségű káliumot kapnak, de a többi tápanyagot nem. Viszont a banánvíz olyan rovarokat is vonzhat, mint a szúnyogok és gyümölcslegyek. Éppen ezért, ha fel akarjuk használni a héjakat, ne áztassuk vízben, inkább keverjük a növények földjéhez a megszírított darabokat, hogy a bomlás során valóban fontos tápanyagokat biztosítsanak növényeink számára.

Címlapkép: Getty Images