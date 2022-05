Egy vagyont dobsz ki az ablakon, ha ezt elmulasztod: így éleszd újra tavasszal a kerti tavat

A kerti tavak mint urbánus ökoszisztémák a biodiverzitás fenntartása mellett a klímaváltozás negatív hatásait is enyhíthetik. Modellkísérletek szerint az épített környezetben kialakuló hősziget-effektust jelentősen mérsékelhetik az ilyen, növényzetben gazdag vízfelületek. Magyar kutatók azt tervezik, hogy idén nyáron műszeresen kimérik a kerti tavak valódi klimatizáló hatását, írt róla az Agrárszektor.

Egy kerti tó számos előnnyel jár, de rengeteg tennivaló is van vele, arról nem is beszélve, hogy a megépítése előtt számos szempontot figyelembe vettünk, hisz alig van olyan területe a kertépítésnek, ahol annyi hibát követnének el, mint a kerti tó esetében. Ráadásul rengeteg pénzt húzunk ki a saját zsebünkből, ha nem járunk el körültekintően, és később nem fordítunk elég figyelmet a tóra, nem gondozzuk az évszaknak és az időjárásnak megfelelően.

Jómagam igyekeztem visszafogni a költekezést, és mi saját kezűleg építettük meg a tavat, tehát ez is költségcsökkentő volt. Akkoriban, hat éve 350 ezer forint volt a 10 köbméteres tó összköltsége, most nagyjából félmillióból jönne ki ugyanez. Még a szűrőt is mi csináltuk hordóból, több szűrőréteg került bele, a hordót pedig beástuk a csobogó mögött a homokdombba, amit szintén én készítettem, rá köveket tettem, növényeket ültettem. A szivattyún nem szabad spórolni, visszaemeli a vizet a csobogóhoz. Igyekeztem úgy megcsinálni a környezetet, hogy vadregényes tavacskának tűnjön

- osztotta meg Kontér Ildikó a HelloVidékkel a saját kerti tavuk építési költségeit.

Itt a jó idő, a kerti tó feléledt téli álmából, de nem mindegy, mihez kezdünk vele most tavasszal, hogy a rá fordított több százezer forint ne vesszen kárba, és ne kelljen a nulláról kezdenünk a szépítését.

Távolítsuk el a szemetet a tóból, ha szükséges, cseréljük le a vizet

Az első feladatunk, hogy eltávolítsunk mindent, ami nem a tóba való, vagyis ha került bele a téli időszak alatt faág, falevél vagy bármilyen idegen tárgy, akkor azt halásszuk ki belőle. Ha szükséges, szerezzünk be a folyamathoz speciális eszközt, mert nem csak a tó felszínét kell rendbe tennünk, hanem az alját is.

Kis méretű tavaknál (20 m3 alatti űrtartalom) a teljes vízmennyiség cseréje kivitelezhető. Ekkorának a leürítését egy átlagos szivattyú 2-3 óra alatt végzi el. A folyamat megkezdése előtt emeljük ki a halakat egy nagyobb tárolóedénybe, és a leengedett tó vízével töltsük meg azt.

Az edény mérete, és a víz mennyisége függ a halak számától. Ilyenkor pl. az aranyhalak részére melyeknek hossza 30-35 cm is lehet, egy 100 litert befogadó edényt célszerű alkalmazni, abban kb 20 ilyen uszonyos kellemesen elfér és nem viseli meg a „környezetváltozás”.

Amennyiben úgy látjuk, hogy egy teljes karbantartásra és újratelepítésre van szükség, akkor készüljünk fel egy szinte egész napos elfoglaltságra, de egyébként pár óra alatt végezhetünk a feladatokkal. Ha az összes vizet szeretnénk kiengedni a tóból, akkor a szivattyút javasolt a tó legmélyebb pontjára helyezni, és úgy kiengedni a vizet a medencéből.

Ha az udvarunkra engedjük ki a tó vizét, akkor ügyeljünk arra, hogy időnként érdemes áthelyezni egy-egy másik pontra, hogy ne egy területet árasszunk el teljesen, hanem magába tudja szívni a föld a folyadékot.

Amikor már csak néhány liter víz van a tóban, akkor óvatosan, egy háló segítségével fogjuk ki a halainkat, és helyezzük őket biztonságos helyre. A tartályokra, amelyekben a halacskákat ideiglenesen tároljuk, érdemes hálót tenni, nehogy kiugorjanak belőle a pikkelyesek. Tegyük őket árnyékos helyre, és figyeljünk az időre. Néhány óránál tovább ne tartsuk őket a vödrökben.

Miután kiszivattyúztuk a vizet, vegyük ki a vízi növényeket is, és csak utána kezdjük el eltávolítani a tó alján összegyűlt faleveleket és iszapot, valamint a felesleges kavicsokat. Ha kell, mossuk át a nagyobb köveket és sziklákat is, de fontos, hogy ne essünk túlzásba, bizonyos mennyiségű algára szüksége van a kerti tónak.

Tisztítsuk meg a szűrőket

Érdemes megtisztítanunk a szűrőket is, mielőtt visszatennénk őket a tóba. Ezt követően pedig ellenőrizzük rendszeresen, hogy megfelelően működik-e. Időnként újra rendbe kell majd tennünk, de jó, ha tudjuk, hogy a túl gyakori tisztítás sem jó. Ügyeljünk arra, hogy kerti tavunk és a hozzá tartozó berendezések takarítása során ne használjunk vegyszert, mert az a teljes élővilág kipusztulásához vezethet. A legjobb megoldás, ha a kerti slag segítségével csak átöblítjük őket.

Ha a teljes karbantartással készen vagyunk, akkor elkezdhetjük friss vízzel feltölteni a tavat, visszahelyezhetjük a víztisztító berendezéseket, majd visszatelepíthetjük a halakat és a növényeket is. A kopoltyúsok esetében fontos, hogy a vödörben lévő víz és a kerti tóban lévő víz hőmérséklete között ne legyen nagy különbség. Ha szükséges, akkor fokozatosan egyenlítsük ki a tartály vizét, hogy nagyjából ugyanolyan legyen a hőfok. Miután ezt sikerül elérni, akkor bátran beengedhetjük halainkat az új, tiszta, tavaszi tóba.

Ha már virágoznak a vízi növények

Májusban, mikor már csodásan virágoznak a vízi növények, és a tavirózsák is elkezdenek nyílni, az állandó 12 fokos vízhőmérséklet elérésénél a telelőhelyen tartott halakat kihelyezhetjük a tóba.

Rendszeresen tisztítsuk az UV-C előtisztítóval felszerelt szűrők UV lámpáját. Megjelennek az első fonalas algák. Ne használjunk ellenük azonnal vegyszert, eleinte csak próbáljuk meg kihalászással megszüntetni jelenlétüket a tóban. Mossuk ki a tószivattyú előszűrőjét, hogy ne csökkenjen a szivattyú teljesítménye!

Ahogy nő a hőmérséklet, a halak élénkebbek lesznek, és megpillanthatjuk az első szitakötőket is a víz felszínén. Nincs megnyugtatóbb pihenés, mint saját tavunk mellett időzni és figyelni a természet csodás játékát.

Ha pótolni kell a vízi növényeket

A kerti tó nyáron nemcsak díszként szolgál, de a terület mikroklímáját is kedvezően befolyásolja, a nyári hőségben felüdülést ad. Ha odafigyelünk a megfelelő növénytelepítésre és a víz tisztítására, akár mi magunk is megmártózhatunk egy magunk építette kerti tóban a kánikulában.

A növények különböző égtájoláson és vízmélységekben érzik jól magukat, így erre mindenképp figyeljünk oda, amikor megépítjük a tavat, és növényeket telepítünk bele. Az Oázis Kertészet munkatársa, Veres Bettina adott néhány tanácsot, hogy semmiképp ne fogjunk mellé a kerti tóba ültetendő növényeinkkel. A szakember azt is elmondta, hogy a növényeken nem érdemes spórolni, mert ezek a felelősek a kerti tó ökoszisztémájáért, és nem is kerülnek sokba, a lent felsoroltak mindössze 1500-2500 Ft közötti árakon megvásárolhatóak a legtöbb kertészetben.

A vízinövények elhelyezkedése

1. zóna: Vízparti növények: a tópart szélén levő növények, hagyományos kerti talajban fejlődnek, de időnként elviselik a nedvesebb körülményeket is.

2. zóna: Mocsári növények: ezek a folyamatos nedves talajt, esetleg kisebb vízborítást igényelnek

3. zóna: Sekély vízi növények: folyamatos 20-40 cm víztakarást igénylő növények

4. zóna: Mélyvízi és a víz alatt élő növények: gyökereikkel 50-80 cm vízmélységig lenyúló élő vízinövények

5. zóna: Úszónövények: a víz felszínen lebegnek

Mocsári növények ültetésével természetessé tehetjük a tópartot, és a kerti tó béleléséhez használt tófóliát is ügyesen eltakarhatjuk velük a széleknél. A mocsári növény azoknak a növényeknek a gyűjtőneve, amelyek -fajtától függően- 5-20 cm vízmélységben érzik jól magukat. A tavi növények ültetéséhez speciális tavi növénykosarat és tavi virágföldet is vásárolhatunk a kertészetekben. Az árnyas vízpartok közelébe számos növényfaj ültethető, amelyek mindegyike üde, nedves talajon szépen fejlődnek

- modta el Veres Bettina, az Oázis Kertészet munkatársa.

Mélyvízi és víz alatti növények

A vízalatti növények nem nagyon látszanak, de semmiképp nem szabad kihagyni őket a tóba telepítendő növények közül. Oxigéntermelésük nagyon fontos a halak számára, és a komfortérzetüket is növeli, mivel szívesen bujkálnak a növények között. A tó szervesanyag egyensúlyának beállításához is rendkívül fontosak a vízalatti növények, így telepítésükkel csökkenthetjük az algásodást.

Ami viszont az összes növényre elmondható, ha halakat tartunk benne: tápoldatozzuk őket a tavaszi-nyári időszakban, olyan természetes szerekkel, amelyek nem ártanak í vízi élővilágnak, sem a halaknak, sem a bogaraknak-rovaroknak, vízi csigáknak. Ebben bármelyik kertészet segítséget nyújt

- emelte ki a szakember.

