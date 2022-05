Ez lehet a legújabb őrület? Erre költi pénzét most a legtöbb kertes ház tulajdonos

Ha némi késéssel is, de az idén is beindult a tavasz, amely a fogyasztói szokásokban is tetten érhető. Ez látszik a keresésekben az Árukereső.hu oldalain is, amelyek egy átlagos napon 670 ezer alkalommal segítenek a fogyasztóknak a tájékozódásban.

Az év első négy hónapjában kirajzolódó tendenciák közül kettő emelkedik ki magasan a mezőny fölé: a kerti eszközök, illetve az autógumik kategóriája. Utóbbi teljesen világosan a téli abroncsok lecserélésének szezonjával esik egybe, hiszen az új nyári gumikat jellemzően ilyenkor vásárolják meg az autótulajdonosok. Az idén április végén 25 százalékkal többen kerestek gumiabroncsot a portálon, mint március végén.

Irány a kert!

Az áprilisi hidegfront lecsengésével magasabb sebességi fokozatra kapcsolt az otthon, kert, barkács termékkategória. Ezekben összességében közel 28 százalékos érdeklődés tapasztalható a megrendelésekben 2021 áprilisára vetítve, ez azonban elég komoly eltéréseket mutat az egyes termékcsoportokban.

Egyes trendi kategóriák jól láthatóan lenyomják a hagyományosokat

– fogalmaz Baka László, az Árukereső.hu marketingvezetője. Miközben a mostani és az előző év áprilisát összevetve a szokványos fűnyírók 13 százalékkal kevesebb kattintást generáltak, a robotfűnyírók iránti igény ugrásszerűen, több mint 44 százalékkal ugrott meg. Ennél is látványosabb jelenség mutatkozott a kerti vízellátásban: az automata locsolók iránti érdeklődések 108 százalékkal emelkedtek éves szinten.

Még szédítőbb a változás, ha az 2022 április végi adatokat a március végiekkel vetjük össze, ez esetben az automata locsolóknál 259 százalékos ugrást látunk, a robotfűnyíróknál 163 százalékost. Mindkettő elmarad a fűkasza iránti igény növekedésétől (373%), de a fűnyírótraktort (140%), a bográcsot és a hozzá való állványt (59%), a csákányt (53%), a balkonládát (50%), a gyepszellőztetőt (40%) és a medencéket (39%) is többen keresték, mint egy hónappal korábban.

A barkácsbolt a netre költözik

Azok a tipikus kerti termékek, amelyeket pár éve még gazdaboltokban és barkácsáruházakban néztünk, illetve vásároltunk meg, mára igen keresett cikkekké váltak az online vásárlók körében

– teszi hozzá Baka László.

Ez persze annak fényében nem is meglepő, az a 6,5 millió aktív internetező, akik hetente legalább egyszer felkeresik a világhálót, a pandémia óta egyre merészebben rendel az internetről. És már nem pusztán háztartási gépeket vagy elektronikai termékeket: tranzakciószám tekintetében 56,9 százalékkal több napi fogyasztási cikket, élelmiszert, ha 2022 elejét vetjük össze 2020 azonos időszakával.

A saját életterük kialakítására, szebbé tételére is nagyobb hangsúlyt fektető emberek közül egyre többen és egyre rendszeresebben teszik próbára a webshopok szolgáltatásait

– mondja a szakember, aki szerint a portálon folyamatosan a piaci igényekhez alkalmazkodva fejleszti a rendszerét. Egyfelől azért, hogy maradéktalanul meg tudjon felelni a fogyasztók elvárásainak, másfelől pedig folyamatos és alapos tájékoztatásuk érdekében, amely továbbra is a legfontosabb cél a portálon.

Címlapkép: Getty Images