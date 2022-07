Drága lesz idén a lekvár: itt a piaci ár töredékéért juthatsz kajszibarackhoz

Az EU belső piacán a legnagyobb frisskajszi-exportőr Spanyolország, a legnagyobb frisskajszi-importőr pedig Németország. Az unió frisskajszi-külkereskedelmi egyenlege pozitív. A kiszállított mennyiség 21 ezer tonnára (–19 százalék) változott 2020-ban az egy évvel korábbihoz képest, a legnagyobb célpiac Svájc (7,9 ezer tonna) és Ukrajna (2,1 ezer tonna) volt.

A közösség harmadik országokból történő kajszibehozatala nem számottevő, 13,9 ezer tonna volt 2020-ban: Törökországból a kétszeres mennyiség, 10,4 ezer tonna, Szerbiából 60 százalékkal kevesebb, 1,8 ezer tonna kajszi érkezett.

A KSH adatai szerint Magyarországon a kajszi termése 14–25 ezer tonna között mozgott az elmúlt öt évben. A kajszi kivitele 80 százalékkal 575 tonnára esett 2020-ban. A legnagyobb célpiac Ausztria volt, ahova 215 tonna kajszit szállítottak. A friss kajszi importja (döntően Spanyolországból és Németországból) 11 százalékkal 1,3 ezer tonnára csökkent 2020-ban az előző évihez képest.

A terméskilátások jobbak a gyümölcspiacon, mint az elmúlt két évben, de a már piacra került termékek esetében a termelési költségek – zöldségekre is jellemző – 25–50 százalékos emelkedését az átvételi árak nem tükrözik.

A legtöbb nyári gyümölcsből valamivel jobb termés várható, mint az elmúlt két évben, és jó hír, hogy a tavalyi és a tavalyelőtti hiány után az idén lesz hazai kajszi- és őszibarack, valamint meggy, cseresznye és szilva is elegendő

- mondta a VG érdeklődésére Kelemen Péter, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke. Ennek oka, hogy a fagyok az idén kevésbé sújtották az ültetvényeket, bár a terméskötődés nem volt tökéletes – tette hozzá.

A magyar gyümölcságazat termelési színvonala az elmúlt két évtizedben érdemben nem változott, ami komoly hatékonysági problémákat vet fel. a FruitVeB becslései szerint a hazai 80 ezer hektáros ültetvényfelület mintegy 40-50%-a korszerűtlen, potenciálisan versenyképtelen, 25-30%-a jelenleg nem eléggé hatékony, de fejleszthető, míg a maradék 25-30%-a - ami néhány száz termelő vállalkozást jelent - tekinthető igazán professzionális, versenyképes felületnek.

A magyarországi gyümölcsösöknek csak mintegy negyede-harmada öntözött, és mindössze 5%-án található jégháló, ami a jégvédelem fontos eszköze. A fagyvédelem technológiai spektruma igen széles, de hatékony fagyvédelmi technológia csak körülbelül az ültetvények 3-4%-án lehet. Ezért nagyon nagy jelentőségű a 80%-os támogatási intenzitású VP-pályázat fagyvédelmi technológiák létesítésére

- mutatott rá Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke az Agrárszektor kérdésére.

Kajszibarack vagy sárgabarack?

A közhiedelemmel ellentétben ugyanazt a gyümölcsöt jelöli az elnevezés, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy rengeteg fajtája létezik ennek a kedvelt, lédús és édes nyári gyümölcsnek. Az egyik legértékesebb és legsokoldalúbban hasznosítható gyümölcsünk, a cukor és a savtartalom harmóniája intenzív aromával párosul benne.

Magas rosttartalma miatt is kedvező étrendi hatású, valamint a friss kajszinak magas a karotintartalma, az aszalt gyümölcs pedig gazdag káliumban.

Ne fogyasszuk a magját, de bőrápolónak kiváló

Hazánk a kajszibarack gazdaságos termelésének északi határán fekszik, azaz tőlünk északabbra már nem terem meg ez a rendkívül egészséges csemege. Gyümölcse felhasználható nyersen vagy kifacsarva gyümölcsléként fogyasztva. Aszalva megtartja vitamin- és tápanyagtartalmát. Befőttnek, dzsemnek, lekvárnak is kiváló, a belőle készült gönci barackpálinka pedig igazi hungarikum. A magjából olajat is sajtolnak, amit a szépségipar használ fel, de készítenek belőle szappant, üzemanyagot, illetve saláták készítéséhez is felhasználható. A barackmagolaj nagyon jó hordozóanyag, ugyanis a bőr nagyon hamar és könnyen beszívja, ezért sok masszázs- és illóolaj alapanyaga. Ápolja és hidratálja a bőrt, csökkenti a haj korpásodását, illetve serkenti a hajnövekedést.

Piacokon, de szedd magad akcióban is elérhető a kajszi

A sárgabarack heti termelői átlagára 2021-ben a 27. héten 950 forint volt. Egy évvel korábban 900 forintba került egy kiló barack, de ami igazán döbbenetes, hogy 2019-ben csupán 415 forintot kértek el el kiló kajsziért. 2019-hez képest közel 2,5-szer drágább lett a barack.

A fogyasztói piacokon az Agrárgazdasági Kutató Intézet piaci árinformációs rendszerének legfrissebb adatai szerint: Szegeden 1100 forintot, míg Debrecenben 900 forintot kérnek el most egy kiló sárgabarackért. A nagybani piacokon Szegeden már 7000, Debrecenben pedig 650 forintért is hozzá lehet jutnia a gyümölcshöz a viszonteladóknak.

A hazai kistermelők háza táján is érdeklődtünk, hogyan alakult idén a kajszitermés, és mennyiért vásárolhatunk náluk a gyümölcsből. Elég vegyes a kép, területileg jelentősen eltérő lett a gyümölcshozam. Általánosságban ugyanakkor elmondható, hogy a legtöbb helyen a tavaszi fagyok nem okoztak akkora kárt, mint 2021-ben, de a korai fajták esetében a fagykárosodás is előfordult, nem volt elegendő a virágkötés. Az aszály ugyanakkor szinte mindenütt gondot okozott, a vízhiányos időszakok hatására a megtermett, nagy mennyiségű gyümölcs is jóval kisebb lett, mint egy átlagos évben.

Szedd magad akcióban 600 forintért vásárolhatunk

Sárossy András kajsziültetvényén Pécelen majdnem 500 fa áll, másfél hektárnyi területen.

Idén van bőven kajszi, hektáronként két tonna, tavaly nulla volt a termés. Most az aszály miatt 20-30 százalékkal kisebbek lettek a gyümölcsök, és nehezebben is érnek, nagyon megszenvedik a vízhiányt. De örüljünk, hogy egyáltalán van. Sokan érdeklődnek, jönnek a szedd magad akcióra, nekik 600 forintért áruljuk a sárgabarack kilóját.

Zsámbékon a Tök jó gyümölcs majorságban 20 és fél hektáron kevésbé alakult jól az idei év kajszitermése.

Nagyon fajtafüggő a termésalakulás. Egyes korai fajták elfagytak, de összességében is jóval gyengébb az idei terméshozamunk, mint tavaly volt. A megkötött gyümölcsök jelentős része is ráment az aszályra, nem érett betakarítható barackká. Nálunk 600 forintért szedhetik le az érdeklődők a szedd és vedd magad akciónkon a kajszit, a gyengébb minőségűeket pedig kiskereskedőknek értékesítjük 300 forintos kilóáron

- mondta el kérdésünkre a majorság tulajdonosa.

A Szobi Gyümölcsöskertben nem túl rózsás a helyzet:

Évek óta aszály van ezen a vidéken, a szakemberek pedig ugye úgy tartják, hogy 35 fok felett leáll a gyümölcs működése. A cseresznyénk sem volt jó idén, a hó közbeszólt. 10 hektáron terem őszibarackunk és hat hektáron sárgabarack, előbbi elfogadható mennyiségben és minőségben lesz, utóbbiból jó, ha lesz 10 kg leszedhető egy hektáron; elfagyott a virág. De sárgabarackból sosem tartunk szedd magad akciókat a rossz tapasztalataink miatt, túl kurrens gyümölcs ahhoz, hogy tönkretegyék a fáinkat a felelőtlenül szedők

- kezdte Nagy Éva őstermelő.

Volt olyan, hogy egy szem gyümölcsért félbetörte valaki a barackfát, nem becsülte a más tulajdonát. Arra nem gondolnak ilyenkor az ilyesmit elkövető emberek, mennyi befektetett munka, energia van egy jól termő fa felnevelésében, amit aztán kapzsiságból vagy meggondolatlanságból egy perc alatt tesznek tönkre, összegzett a termelő.

Az országos szedd magad sárgabarack akciók teljes listája itt található.

Címlapkép: Getty Images