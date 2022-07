Borsos ára lehet, de megéri megvenni: ez lehet a kerti sütés-főzés új trendje?

A tűzrakó helyeknek számos változata a létezik, a téglákból kirakottaktól, a földbe süllyesztetteken át egészen a legegyszerűbb apró vas tűzrakóig. Lehet kör alakú, vagy szögletes, de készülhet akár csepp formájúra is, a formának csak a képzelet szab határt. Anyagát tekintve készülhet téglából, betonból, kőből, de újrahasznosított anyagokból is.

Bármelyiket is választjuk, ha körbeüli a társaság, a pattogó tűz melletti hangulat garantált. A téglából készült tűzrakók köré könnyedén építhetünk ugyanolyan anyagból köríves padot. A kisebb vas tűzrakókat, vagy az apró lábakkal rendelkező tűzrakó tálakat is fel lehet dobni, ha köré betontéglából felhúzunk egy keretet, így látványos és nagyobb tűzrakóhelyünk keletkezik. Bátran kísérletezhetünk, ötvözhetjük az anyagokat, formákat, textúrákat. Ha kész megoldásra vágyunk, választhatunk oszlopra helyezett dekor tűztálat is, mely látványos és kényelmes megoldás.

Na de mennyibe kerül egy kerti tűzrakó?

Ahogy a legtöbb körképünk esetében, úgy most is megnéztük a legnagyobb áruházak kínálatát, melyek országszerte elérhetők. Ennek mentén a következő árakat találtuk:

A Praktiker kínálatában találunk tűzrakó tálat 7699-37 990 forintért. A kínálatban van még tűzrakó, rácstetővel és bbq villával 45 799 forintért. Találunk még itt tűzrakó tálat, oszlopra szerelve 19 990-34 990 forint között. Illetva van még itt tűzrakó keret is 8799-11 990 forint közötti áron.

Az OBI kínálatában a tűzgyújtó kosár ára 10 490-25 990 forint között mozog. A tűzrakó tál ára 21 490- 79 990 forint között van. A grill tűzrakó pedig 89 990 forintba kerül.

A Bauhaus online webshopjában a tűzrakó kosár 4990-22 990 forint között van. A tűzrakó tál ára 8990-63 990 forint között mozog. A grill tűzrakó pedig 45 990 forintért kapható.

A kínálatból jól látszik, hogy vannak igazán drága termékek is, viszont pár ezer forintos ajánlatokba is belefuthatunk. Persze az árak mérettől is függnek, de talán egy családi összejövetelhet már akár a legkisebb tál is megteszi. Érdemes elmenni tehát az üzletekbe és megnézni, milyen méretben vannak ezek az eszközök, milyen nagyra lesz szükségünk.

Fő az óvatosság: előzd meg a bajt!

A tűzrakó használata közben pár dologra oda kell figyelni saját magunk és mások épsége érdekében. A használat során a tűzrakó alkatrészei és a tüzelőanyag is felforrósodnak. A tűzrakó tálat csak arra alkalmas helyen használjuk, távol gyúlékony anyagoktól és a környező tárgyaktól. Tűzgyújtás előtt ellenőrizni kell, hogy a tűztál stabilan, vízszintesen áll-e, tűzgyújtás után pedig nem szabad mozgatni. Tisztítani csak a lehűlés után szabad, az elmosást puha sörtéjű kefével és langyos vízzel lehet végezni, amennyiben szükséges. Karcolódást okozó szereket, eszközöket ne használjunk a tisztításhoz. Zárt terekben és erős szélben nem szabad működtetni. A tűzrakó tál használata során a gyermekeket és a háziállatokat ne hagyjuk felügyelet nélkül.

Nem csak jól néz ki, hanem tényleg hasznos lehet egy tűzrakó kosár vagy tál, főleg az olyan időszakokban, mint most, amikor tűzgyújtási tilalom van érvényben az ország minden pontján. Ilyenkor nem látogathatjuk meg kedvenc erdei helyszíneinket egy szalonnasütésra, bográcsozásra, csak otthon, saját kertünkben süthetünk, főzhetünk.

Forrás: erdotuz.hu

Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. Ide kell érteni a tűzgyújtási tilalom térképen jelölt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható! További fontos szabályok itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images