Nem egyszerű az öntözés a nyári melegben: mutatjuk, hogy csinálhatod jól

A nyári, jellemzően szárazabb hónapok során kiemelkedően fontos feladat minden kertész és kerttulajdonos számára a növények öntözése, hiszen az utóbbi időszakban - különösen az elmúlt néhány évben - csak így lehet biztosítani ezek megfelelő vízellátását. A teraszon és balkonon, ládában nevelt virágoktól kezdve a kert fái és bokrai, zöldségei és gyümölcsei, de még a gyep is igényli a rendszeres locsolást. De hogyan előzhetjük meg növényeink kiszáradását, illetve hogyan kerülhetjük el a túlöntözést? Mit kell tennünk, hogy kertünk mindig üde és zöld legyen? Kérdéseinkkel megkerestük Megyeri Szabolcs kertészmérnököt.

Arra a kérdésre, hogy hogyan is kell helyesen öntözni, mikor gondoskodunk megfelelően növényeink vízellátásáról, a szakember elmondta, hogy a helyesen öntözés nagyon egyszerű, de mégis több faktoros dolog a növénynevelésnél. Megyeri Szabolcs szerint először is figyelembe kell vennünk a növényünk vízigényét, ugyanis vannak olyan fajok, amelyek kifejezetten szárazságtűrők, mint például a pozsgás növények és a sziklakerti növények nagy része. Ezek a fajok nem nem igénylik a rendszeres öntözést, mert a többlet víz kárt okozhat bennünk. Vannak nagy vízigényű növények is, amelyek viszont nem bírják, ha némileg vagy teljesen száraz a talajuk, ilyenkor ugyanis azonnal lelankadnak leveleik és könnyen elpusztulnak. Ilyenek a vízparti, mocsári növények, vagy a frissen beültetett, vagy fiatal növények, amelyeket rendszeresen öntözni kell. A közepes vízigényű növények is rendszeres öntözésre szorulnak.

A növény helye is fontos szempont a helyes öntözési metódus megválasztásánál. A kerti talajban lévő növények azért lényegesen több ideig bírják a szárazságot, mint a konténeres, dézsás növények. Ezen utóbbi csoportra különösen fontos figyelni, ugyanis a forróságban a talaj hamar átmelegszik, kiszárad, s az érzékeny gyökérrészek sérülhetnek, amelyek súlyosabb esetben a növények pusztulását is okozzák. A kert talajában lévő növények az alsóbb talajrétegekből egy ideig még tudnak vizet biztosítani maguknak, így több idő eltelhet két öntözés között

- hívta fel rá a figyelmet Megyeri Szabolcs.

A növények vízellátásáról akkor gondoskodunk megfelelően, ha a fenti szempontokat figyelembe vesszük és követjük a rendszeresség elvét. Ez azt jelenti, hogy inkább gyakrabban, kisebb vízadagokkal öntözzünk, mint néha rengeteg vízzel. Ezt a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű öntözővizet a gyökerek nem tudják felszívni, és a víz könnyen kárba veszhet.

Az öntözés rendszerességét, legmegfelelőbb időpontját illetően a kertészmérnök beszélt arról is, hogy a forró, nyári időszakban valódi mestere lehet az ember az öntözésnek. Van azonban néhány sarkalatos pont, amelyet betartva a növényeink jól fogják magukat érezni a kertben: az egyik ilyen a helyes öntözési időpont megválasztása. A legjobb, ha kora reggel vagy este történik az öntözés, vagyis olyan időpontban, amikor nem süt a nap, nem túl meleg sem a levegő, sem a talaj. Ilyenkor hasznosul a kijuttatott víz legnagyobb része, ezen kívül pedig a növények levelére, virágaira jutott vízcseppek nem okoznak égési sérülést a napsugárzás hatására.

Ha napközben, mondjuk 36°C mellett öntözünk, akkor a hideg öntözővizet kijuttatjuk a felforrósodott talajra, és a növény felületére. A hirtelen hideg víz rengeteg kárt okozhat, a levelek és virágok imént említett megégéséről nem is beszélve. Emellett azt gondolom, nekünk is kellemesebb a kicsit hűvösebb napszakokat választani a sokszor órákig tartó öntözésre

- tette hozzá Megyeri Szabolcs.

A kerti locsoláskor bevethető tippekkel és trükkökkel kapcsolatban a szakember kifejtette, hogy ebben az évben már számtalan forró napban volt részünk, és biztosan lesznek még hőhullámok az őszi időszakig, ezért is érdemes felkészülni ezekre és alkalmazni pár praktikát, amelyekkel életben tarthatjuk a kertünket a legnagyobb kánikulában is.

Az első ilyen tipp, hogy csak olyan növényeket ültessünk, amelyek öntözését meg tudjuk oldani. Gyakran előfordul, hogy megtetszik egy-egy, nagy vízigényű faj, amely kikerül a hétvégi telekre, ahol nem öntözzük rendszersen. Ezek a növények nem fogják túlélni ezt. Érdemes tehát vásárlás előtt érdeklődni a növény igényeiről.

Miután kitaláltuk, melyik napszakban van időnk és lehetőségünk öntözni, ezt próbáljuk meg rendszeressé tenni. A nagy forróság idején minden nap érdemes öntözni, mivel a forró időjárást megelőző aszály már így is kellőképpen kiszárította a talajt. Ha bővül a kert, akkor gyakran megerőltető öntözőkannával hordani a vizet növényről-növényre. Ha lehet, inkább alakítsunk ki öntözőrendszert - az öntözőcsövek, az öntözőberendezések, szórófejek helyes kiválasztás és kialakítása nagy szolgálatot tehet

- mutatott rá Megyeri Szabolcs.

A szakember a geotextilt is ajánlotta mindazoknak, akiknek nincs sok idejük a növények öntözésére. A geotextil és a mulcs nem engedi olyan könnyen kiszárítani a talajt, ezáltal csökkenthető az öntözések száma és kijuttatott víz mennyisége. A kertészmérnök beszélt arról is, hogy bár általában nem szeretjük a gyomokat, de a nyári időszakban még ezek a növények is hasznunkra is válhatnak, ugyanis a növény tövénél lévő gyomok nem engedik annyira kiszáradni a talajt. Megyeri Szabolcs emellett azt tanácsolta még, hogy ha növényt ültetünk, alakítsunk ki tányért a töve köré. Ez később számos öntözésnél segítségünkre lesz abban, hogy a víz akkor is a gyökérnyakhoz jusson, ha nem is pontosan oda irányítottuk.

Arra a kérdésre, hogy mit rontanak el gyakran az emberek a növényeik öntözése során, a szakember elismerte, hogy vannak olyan helytelen módszerek, amelyek a növényeink életébe is kerülhetnek. Az egyik ilyen a fent említett helytelen öntözési időpont megválasztása, illetve a rendszertelenség. Nagy gondot okozhat még a túl kemény öntözővíz használata. Sokan lágy vízzel öntöznek, a speciálisabb igényű növényeinknél célszerű ezt alkalmazni, amennyiben egyébként nagyon kemény a víz nálunk. Ezt - egyebek mellett - onnan lehet észrevenni, hogy a növények levelén, és a cserepein vízkő képződik.

A másik gyakori hiba, hogy nem adunk elegendő vizet a növényeknek. Rájuk öntözünk egy kicsit, látjuk, hogy nedves a talaj felszíne és haladunk tovább a következő növényhez. Ezt nem szabad. Fontos, hogy a talajt átitassuk vízzel. Azt mondanám, hogy a nyári, aszályos időszakban egy közepes vízigényű növénynél nincs olyan, hogy elegendő vízmennyiség. Figyeljünk oda, tartsuk a tövüknél kicsit tovább a tömlőt, a növények hálásak lesznek

- emelte ki Megyeri Szabolcs.

A kertészmérnök aláhúzta, fontos, hogy hová juttatjuk a vizet. Amennyiben van lehetőségünk rá, célozzuk meg a tömlővel vagy az öntözőkannával a növény tövét, és ide engedjük a vizet, ne pedig a levelekre, főleg ne a virágokra. A virágok gyakran bebarnulnak a víz hatására és elveszítik díszítőértéküket. A levelek, ahogy már volt szó róla, megéghetnek. Ha a viszont egyenesen a növény tövéhez juttatjuk a vizet kárt nem okozunk és még költséghatékonyabb is. És hogy mi a teendő, ha véletlenül mégis túlöntöztük volna a növényeinket? Mutatjuk a megoldást!

Megyeri Szabolcs végezetül jelezte, hogy a kerti locsolás során fokozottan figyeljünk oda vízgyűjtő, víztározó hordók megfelelő letakarására, mivel azok - mint minden álló vízfelület a kertben - keltetőként szolgálhat a szúnyogok számára. Ezek letakarása némileg megoldást jelenthet a problémára, bár ha vízmenti vagy vizesebb helyen élünk, ez a hatás marginális lehet csupán. Ha ez utóbbi eset állna fenn, vagy a szúnyogok már elszaporodtak a kertünkben, számos módszer áll a rendelkezésünkre a kellemetlen vérszívók távoltartására vagy eltávolítására. Ilyen lehet például az aromás növények telepítése vagy aromás illóolajok, illatgyertyák használata. Ezekről a tippekről és trükkökről itt találhatóak bővebb információk!

Címlapkép: Getty Images