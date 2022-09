Időspóroló praktika az ősz kedvencével: a lusta lekvár, ami szinte elkészíti önmagát

Ha nincs szilvafád, amiről begyűjthetnéd a hozzávalókat, még kedvező áron tudsz gyümölcsöt vásárolni a piacon is. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) Piaci Árinformációs Rendszerének legfrissebb jelentése szerint (PÁIR) Magyarországon az európai típusú szilva átlagára szeptember elején kilogrammonként 407 forint volt. A Budapesti Nagybani Piacon pedig a múlt héten még így alakultak az árak:

Szilva - Bluefree: hazai I. oszt. kg 360 400

Szilva - japán típusú: hazai I. oszt. kg 550 600

Szilva - Stanley: hazai I. oszt. kg 250 300

Szilva - Top: hazai I. oszt. kg 400 440

Fillérekért magunk is összegyűjthetjük a lekvárnak valót

A piaci áraknál jóval olcsóbban is lehet szilvához jutni: még az ország számos pontján működnek a szedd magad, illetve a vedd magad akciók, amelyek keretén belül mindenki maga szedhet annyi friss gyümölcsöt, amennyire szüksége van.

A legtöbb "Szedd magad" helyszínen 200-300 forint körül lehet hozzájutni egy kilogramm szilvához, de akadnak olyan helyek is, ahol már 80-120 forintért is elhozhatunk egy kilogramm gyümölcsöt. Nagyon fontos, hogy látogatás előtt mindig tájékozódjunk, hogy az adott kertészet mikor van nyitva, mit kell magunkkal vinni a szedéshez, illetve hogy be kell-e jelentkezni előre. Az aktuális "Szedd magad" akciók böngészéséhez nagy segítség lehet a Gyümölcsvadász oldala, ahol minden helyszínt megtalálunk, ahol kedvező áron tudjuk beszerezni a szilvát.

A HelloVidék összegyűjtötte a naprakész szeptemberi listát:

Szedd és vedd magad Szilva, Zsámbék: 2022 évben szeptember 18 napig.

2022 évben szeptember 18 napig. Vedd magad Szilva, Kecel: 2022 évben szeptember 30 napig. Bejelentkezés ajánlott!

2022 évben szeptember 30 napig. Bejelentkezés ajánlott! Szedd magad Szilva, Abony: 2022 évben szeptember 28 napig. Bejelentkezés erősen ajánlott!

Hogyan készül a lusta lekvár?

A lekvárkészítés egyik legegyszerűbb és legnagyszerűbb módja ez, gyakorlatilag nem kell hozzá más, csak a gyümölcs és egy tepsi. S ami a legjobb, még csak meg sem kell keverni! A szilvában, mint gyümölcsben még az is a jó, ha sokáig érleljük a fán, még cukor nélkül is bátran elkészíthető. (Ha mégis cukorral szeretnéd, akkor 4 kg szilvához 80 dkg cukrot írnak.)

Vegyünk pár kiló szilvát, aztán mossuk meg, majd magozzuk ki. Tegyük egy tűzálló edénybe, majd előmelegített sütőbe tegyük, és alufóliával lefedve 150 fokon kezdjük el sütni. Hagyjuk másfél órán át sülni a gyümölcsünk, aztán villával törjük össze, ízlés szerint szórjunk rá fahéjat és cukrot, majd a végeredményt össze is turmixolhatjuk. A lekvárunkat érdemes még egy-két órára, hogy még sűrűbb legyen, alacsonyabb fokozaton (100 fokra) visszatenni a sütőbe, aztán már tehetjük is el télire!

Az alábbi videó is segít az elkészítésében:

Címlapkép: Getty Images