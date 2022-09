Őrület, mi mindenre jó ez a növény: ingyen terem a kertekben, mégsem ismerjük

Beköszöntött a teázós időszak

Beköszöntött az ősz, ezzek pedig eljött a teázás időszaka. Ugyanis ilyenkor még azoknak is jólesik néhány csészével a meleg italból, akik egyébként nem mindennapos teafogyasztókk. Viszont örülhetnek a teázókról szóló kutatás eredményeinek azok, akik a teázást az élet egyik örömének tartják, és napi rendszerességgel hódolnak a teaivás szertartásának - írja a The Guardian. A UK Biobank adatain alapuló kutatás szerint azoknál, akik naponta két vagy több csésze fekete teát isznak, alacsonyabb a halálozás kockázata, mint a nem teázó embereknél. A vizsgálatban résztvevőket több mint egy évtizeden át követték nyomon.

A napi két vagy több csésze teát fogyasztóknál 13 százalékkal alacsonyabb volt a halálozás kockázata, mint azoknál, akik nem teáznak.

Az Annals of Internal Medicine című szaklapban közzétett eredmények szerint az eredmény ugyanaz volt, függetlenül attól, hogy az illető tejet vagy cukrot adott-e a teához, vagy hogy milyen hőmérsékleten fogyasztotta az italt. Az eredmények a koffein anyagcseréjének sebességét befolyásoló genetikai tényezőktől is függetlenek voltak.

A National Institutes of Health kutatói a UK Biobank adatait használták fel, amelyben félmillió, 40 és 69 év közötti férfi és nő 85%-a számolt be arról, hogy rendszeresen fogyasztott teát. Közülük 89% mondta, hogy fekete teát iszik.

A magyar lakosság 44%-a minden nap iszik legalább egy csésze teát

A KSH adatai szerint az évi átlagos teafogyasztás 18,6 dkg/fő volt az 1980–2019-es időszakban Magyarországon. A hazai teafogyasztás éven belüli eloszlása nem egyenletes: elsősorban a téli félévben iszunk belőle többet, amikor hidegebb az idő. A legtöbb háztartásban megtalálható alap termékről van szó: tízből nyolc család rendszeresen vásárol teát.

A tea kedvező az emberi egészség számára, mivel igen magas az antioxidáns tartalma (különösen a zöld- és fehér teának), továbbá fertőtlenítő, stresszoldó hatású, könnyíti az emésztést és jótékonyan hat a csontképződésre. Ugyanakkor agyserkentő is.

Érdemes tehát azoknak is rászokniuk a teázására, akik egyébként eddig nem voltak nagy teafogyasztók. Arról nem is beszélve, hogy ilyenkor, ősszel a gyógyteáknak is eljön a szezonja, és számos olyan kerti növényünk van, amelyet akár teakánt is érdemes elfogyasztanunk. Ilyen például a fenyő és a fenyőrügy, aminek összeszedtük a pozitív hatásait és az elkészítési, fogyasztási módjait.

Fenyő: az erdők, kertek csodanövénye

Észak-Amerikában és Európa fenyvesekkel bővelkedő országaiban a fenyőfák fiatal hajtásai már régóta a gyógyhatású készítmények alapanyagai. Az erdei fenyőből nyert fenyőbalzsam két részre választható: illóolajra és szárazanyagra, azaz fenyőgyantára. Külsőleg a gyógyászat az erdei fenyő illóolaját ízületi gyulladás, reumás problémák kezelésére balzsamokban, kenőcsökben használja. A fenyőgyantát gyógytapaszok alkotórészeként alkalmazzák, illetve az ekcéma, pikkelysömör kezelésére alkalmas termékeket is készítenek az erdei fenyő fájának száraz lepárlásával nyert fenyőkátrányból. A fenyő illóolaja segít a légzőszervi megbetegedések, asztmás tünetek enyhítésében. Erősítő és frissítő hatással is bír.

Számtalan dologra használható az erdei fenyőrügy is. A fenyőrügy legismertebb és házilag is könnyen megvalósítható felhasználási módja a fenyőtea és a fenyőszirup. A tea és a szirup egyaránt ízletes, és számtalan pozitív hatással bír. A természetben bőségesen megtalálható, könnyen gyűjthető gyógyhatású szer a fenyőrügy, további felhasználási lehetőséggel. Ilyenkor, ősszel már a kamránkban lévő fenyőrügyeket használhatjuk fel, rendkívül hatásos természetes szer az őszi nátha és köhögés ellen.

A fenyőrügy szedéséről itt írtunk részletesen. Ne tévesszen meg senkit az elnevezése, a friss ágvégeket, hajtásokat hívja így a népnyelv. Arra viszont nagyon vigyázzunk, hogy nem minden tűlevelű növény fenyő! Míg számos örökzöldnek vannak hasznos tulajdonságai, addig akadnak köztük mérgező fajták is, mint például a tiszafa.

A lucfenyő, az erdei fenyő, a jegenyefenyő, a vörösfenyő és az ezüstfenyő hajtásai azonban biztonsággal fogyaszthatóak.

A lucfenyőnek egyébként rendkívül erős gyógyító hatása van, mivel sok terpentint tartalmaz, ami a legerősebb természetes oldószer: minden lerakódást felold a légutakban. Nem véletlenül szeretik még a macskák is rágcsálni a karácsonyfákat. Figyeljétek meg, hogy ha beviszitek a házba a fenyőfát, és van cicátok, bizony előszeretettel fogja rágcsálni az örökzöldet a házikedvenc, de még az állatkertekben is odaadják csemegének a nagymacskáknak karácsony után a leselejtezett natúr fenyőfákat.

Ezért fogyasszuk

A tűlevél tartalmaz gyantát, cserzőanyagokat, ásványianyagokat, vitaminokat (C-, B2-, K-vitamin) karotinoidokat, illóolajokat. A tűlevélben 6x több C-vitamin van, mint a citromban vagy narancsban. Napjainkban a fenyő fiatal tűleveleinek, rügyeinek főzetét leginkább légúti problémák, megfázás, köhögés, torokfájás esetén ajánlják, ami ebben az időszakban kifejezetten jól jöhet.

Általános erősítőszer, támogatja az immunrendszert.

Köptető, nyákoldó hatású: légúti problémák, megfázás, köhögés, torokfájás esetén alkalmazható. Idült hörghurut esetén is remek választás. Jót tesz a hangszálaknak is.

Fertőtlenítő, mikrobaellenes, gyulladáscsökkentő hatású.

Az illóolajnak ezeken kívül van egy élénkítő hatása is, ezért fáradtság, mentális kimerültség, vagy hosszú lábadozás esetén is érdemes alkalmazni.

Fájdalomcsillapító, izomgörcsoldó. Reumás panaszok esetén is használható (tinktúra bedörzsölőként).

Leginkább viszont a nyákoldó, köptető, immunerősítő, fertőtlenítő hatása miatt használjuk (utóbbinál fenyő illóolaj formában - ebben viszont nem csak rügy van).

Fenyőrügy, fenyőtű mint őszi-téli gyógytea: így készítsük el

A fenyőtűnek magas a C-vitamin tartalma, ezért érdemes szárítva elraktározni, hogy egész évben legyen belőle. Az egyik legegyszerűbb felhasználási módja pedig a teakészítés. Öntsünk forró vizet az enyhén zúzott levelekre, majd ízesítsük egy kevés citrommal és mézzel. Most, mikor jólesik elkortyolni egy meleg italt odabent, mikor egyre hamarabb sötétedik, gondoljunk a fenyőre, ami nagyon jó immunerősítő, ráadásul előkarácsonyi hangulatba is repít minket.

A zsenge hajtásokból és rügyekből készített szirup magas vitamintartalma miatt immunerősítő, elkészítése pedig igen egyszerű. Igazán szép fenyőrügyet májusban és júniusban tudunk gyűjteni, és érdemes olyankor többet szedni a szükségesnél, és szárítva elraktározni a spájzban. De aki erről netán lemaradt volna, a kész termékhez az üzletekben, patikákban is hozzájuthat.

A fenyőrügy-szirupot többnyire 250 ml-es kiszerelésben kínálják, az ára pedig 2000 forinttól akár 10000 forintig is terjedhet.

Szirup készítése szárított fenyőrügyből

A szirup elkészítése sem bonyolult: szórjunk egy befőttes üveg aljára cukrot, majd tegyünk rá egy réteg fenyőrügyet, és nyomkodjuk le alaposan. Ismételjük a rétegezést egészen addig, amíg tele nem lesz az üveg. Ha végeztünk tegyük a kamrába. Ügyeljünk rá, hogy ne érje az üveget közvetlen napfény és maradjon szobahőmérsékleten. Pár nap múlva a fenyőrügyek elkezdenek összeesni, és elvesztik élénk színüket, ekkor tegyünk hozzá még több fenyőrügyet és alaposan keverjük el az üveg tartalmával. Amennyiben elfogyott a fenyőrügyünk, vagy megelégszünk az eredeti mennyiséggel, nem szükséges hozzáadni az újabb adagot. Ha azt tapasztaljuk, hogy nem olvad a cukor 2-3 nap múltán sem, adjunk hozzá néhány kanálnyi vizet.

Fenyőrügy fürdő

Az erdei fenyő fiatal ágaiból gyógyfürdőt is készíthetünk, ami rendkívül hatásos lehet a reumás bántalmak, ízületi és izomfájdalom kezelésére, a köszvény, a reumás panaszok enyhítésére, ezen kívül pedig nyugtató hatása is van. A fenyőfakivonatokkal gazdagított fürdőkádban való pihenés jót tesz az egészségnek. Ehhez nem kell mást tennünk, mint feldarabolnunk 2-3 darab 15-20 centiméter hosszú ágat, majd 1 liter vízben felfőznünk. Ezt szűrjük le, aztán adjuk a fürdővízhez.

