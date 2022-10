Sokmilliós kárt kockáztatnak a magyar kertes ház tulajok: erre kevesen gondolnak ősszel

HelloVidék 2022.10.23. 14:02 Megosztom

Beköszöntött az ősz és egyre több a szürke, borongós, esős nap és egyre kevesebb a napsütéses órák száma is, mikor pedig kinézünk a kertünkbe, egyre több fa hullajtja már a leveleit. Ha azt gondolnánk, már nincs mit tenni a kertben, akkor nagyot tévedünk. Most kell csak rákapcsolnunk és még egy utolsó adag segítséggel megtámogatni növényeinket, hogy azok át tudják vészelni a telet. Hogy mivel pontosan? Most kiderül!

Tervezés és felkészülés Bár a konkrét kerti munka ilyenkor kevesebb, annál több a karbantartási és tervezési feladat. A kerti szerszámok zöme élezésre, javításra szorul, ezeket célszerű még februárban elvégezni. Ha valamelyik szerszámunk végérvényesen elhasználódott, tönkrement, szerezzünk be új, minőségi darabot. Az ősz és a tél a felkészülés ideje is a kertészek számára. Ilyenkor érdemes végig gondolni, hogy mi mindent szeretnénk majd másképp csinálni jövőre, mely ágyásokat, növényeket szeretnénk megtartani, melyeket ültetnénk újra. Készítsünk listát az elvégzendő javításokról, fenntartásokról: nézzük át a kerítést és a kert különböző épített elemeit is. A vetőmagot és műtrágyát érdemes már előre beszerezni. Ha szeretnénk konyhakertet, készítsünk ültetési tervet, hogy minél gazdagabb termést szüretelhessünk – sok zöldséget már februárban is elvethetünk, hogy tavaszra életképes palánták fejlődjenek. Egy szép kertnek bizony az állatvilág is a része, így gondoljunk tollas barátainkra és folytassuk etetésüket egészen addig, amíg csak szükséges. A tavasz előtti időszak pedig arra is alkalmas, hogy belemerüljünk a szakirodalomba és elolvassunk néhány kertészeti könyvet vagy inspiráló kiadványt. Mit érdemes beszerezni? A fagyvédelem legfontosabb eszközei a kimondottan erre a célra kapható lég- és fényáteresztő textíliák, zsákok, amelyekkel be tudunk takarni egy-egy növényt. Műanyag fóliát ne használjunk erre a célra, mert nem szellőzik, és berothadhat a növény, ráadásul napközben túlságosan megnőhet alatta a hőmérséklet. Az érzékeny fák törzsét akár kartonpapírral is körbetekerhetjük. A talajban áttelelő növények védelmét a talaj átfagyásának mérséklésével kell megoldanunk, aminek egyik legfontosabb eszköze a mulcsozás. Ehhez vastagabb mulcsot, például zúzott kérget vagy súlyosabb lombtakarót használjunk. A cserjék, fák tövébe is terítsünk belőle! Mennyibe kerülnek a védelmi eszközök? Lassan minden nappal hidegebb lesz, az ősz pedig mindig tartogat meglepetéseket, ha az időjárásról van szó. Egy-két melegebb napot hirtelen fel tud váltani néhány hidegebb sőt, a szeptember végi mínuszok sem ismeretlenek a gazdák számára. Ahogy fentebb említettük, most érdemes beszerezni a komposzt, mulcsot illetve a különböző takaró textíliákat. Hogy mennyibe kerül mindez nekünk? Megnéztük a nagyobb kertészeti áruházak kínálatát. Ennek alapján azt látjuk, hogy: A Praktiker webshopjában a mulcs többféle kiszerelésben kapható és 949-4999 Ft között mozog.

Az OBI online kínálatában a mulcs többféle kiszerelésben kapható és 699-50 990 Ft között alakul az ára.

A Bauhaus online shopjában a mulcs többféle kiszerelésben kapható és 1890-4390 Ft között mozog az ára. Megnéztük a takarótextíliák árát is, ennek ára a következőképpen alakul: A Praktiker webshopjában a fagyvédő takarófólia több méretbe és többféle anyagban kapható, melynek ára 2799-5590 Ft között mozog.

Az OBI online kínálatában geotextíliát talunk, ennek ára pedig mérettől és mennyiségtől függően 799-24 990 Ft között mozog.

A Bauhaus online shopjában szintén geotextíliát találunk, ennek ára 3790-22 290 Ft között mozog. Ha megnézzük az árakat jól látszik, hogy kedvező áron is kifoghajtuk ezeket az eszközöket, csak egy kis utánajártást igényel, amíg megkerssük, kiválasztjuk, megvásároljuk őket. Lehet, hogy macerásabb feladat, de rengeteget spórolhatunk, ha több helyen érdeklődünk és felmérjük a kínálatot. Amellett, hogy a kerti növények életbentartása a tét, a pénztárcánkban is sokkal több marad, ha egy kicsit alaposabb és körültekintőbb vásárlók vagyunk. Címlapkép: Getty Images