Zsebbenyúlós lehet a sünök, madarak gondozása a kertben: így úszhatod meg fillérekből

Beköszöntött az ősz, egyre több fa kezdi hullajtani levelét, az hőmérséklet fokozatosan csökken és egyre többet esik az eső is. Ebben az időszakban, kertünkben rengeteg változás zajlik, minden növény készül a téli hideg hónapokra. A növények védelméről többször is írtunk már, most viszont a kertünkben élő, hasznos állatok védelmére szeretnénk felhívni a figyelmet. Ahhoz, hogy udvarod állatbarát legyen és biztonságot nyújtson az arra tévedő apróbb élőlényeknek, számos dolgot meg tudsz tenni. Mutatjuk, mire figyelj, ha őszi otthont akarsz nyújtani egy-két süni, madár vagy mókus számára.

Ha nyáron nem is, ősszel mindenképp megfordulnak a kertünkben olyan apró, vadon élő állatok, mint a mókusok, sünök, békák vagy az itthon telelő madarak. Ha nem bánjuk, hogy nálunk húzzák meg magukat, akkor elég néhány kisebb figyelmesség és máris otthonosabbá tehetjük számukra környezetet. Mire érdemes figyelni? Mutatjuk! Fontos a megfelelő táplálék Magvak Mivel ősszel kiürülnek kertünk tartalékai, a madarak nagyobb erővel kell, hogy kutassák, merre találnak táplálékot. Ha kihelyezünk az etetőkbe madáreleséget fontos, hogy rendszeresen pótoljuk is azt. A madarak – bár az etetés nélkül is átvészelnék a telet – egyértelműen élvezik a napraforgómag-büfét. Ha belekezdünk az etetésbe, fontos, hogy nagy energiájú, nagy zsírtartalmú eleségeket kínáljunk a madaraknak, hogy a hidegebb hónapokban ez mindenképp táplálják őket. Az ősz legfontosabb növénye A borostyán egész évben, de különösen ősszel és télen jelenti a kerti vadállatok egyik legjobb segítőjét. Míg a legtöbb nektárban gazdag növény elpusztul, a borostyánvirágok ilyenkor bontják virágaikat. Éppen ezért a méhek, pillangók és más beporzók számára létfontosságú késői táplálékforrást jelenthet. Az borostyán örökzöld levelei menedéket kínálnak a madarak és rovarok számára a hidegebb hónapokban is. Ne feledkezzünk meg a borostyán bogyóiról sem. Ezek kulcsfontosságú, kalória-gazdag étele lehet tollas, kerti barátainak, főleg akkor, amikor kell egy kis extra energiára van szükségük, hogy fent tudják tartani testhőmérsékletüket. A tavakról se feledkezz meg Főleg a békák miatt érdemes arra figyelni, hogy ne fedje be semmilyen szennyeződés a víz felületét. A hím békák gyakran a sáros tavak mélyén vermelnek el, bőrükön keresztül lélegezve. Viszont, ha a tó befagy, a bomló növényi anyagok által keletkezett gázok könnyen csapdába ejthetik és megmérgezhetik az állatot. Pontosan emiatt kell eltávolítani a tavak tetejéről a szennyeződéseket egy tenisz- vagy golflabdát úsztatni a felszínen, hogy elkerüljük a víz befagyását. Építs menedéket Falevelek: Ősszel ajánlott kerülni a fűnyírást és a túlzott gereblyézést, takarítást a kertben. Nem csak a talajnak teszünk jó, ha engedjük, hogy a levelek maguktól lebomoljanak, de a sünöknek is kedvezünk vele. Mivel egy-egy összesepert levélkupac könnyen válhat az arra járó sünök lakhelyévé, ezért nem tanácsos villával vagy egyéb szúrásra alkalmas eszközzel piszkálni, vagy átforgatni a kupacot. Ehelyett fogjunk egy seprűt és próbáljuk meg ezzel kialakítani halmokat, hogy az arra tévedő négylábúak, bátran belevessék magukat. Fészekdoboz: A madarak nem tudják hibernálni magukat, hogy átvészeljék a hűvös hónapokat, ráadásul sok energiát igényel az, hogy éjszaka is melegen tartsák magukat. Érdemes fából összeütni néhány fészekdobozt és kihelyezni a kerti fákra, hogy a madarak a hideg éjszakákon menedéket lelhessenek bennük. A bélés lehet szalma vagy forgács is, mivel ezek segítenek melegen tartani az állat testét. Cserepek: Hagyd a növények cserépét egy védett helyen, hogy menedéket biztosítson a méheknek és más rovaroknak, akiknek hűvös, száraz helyre van szükségük az őszi, hűvös időjárás alatt. Figyelj a higiéniára Mivel a madáretetőkben rengeteg állat megfordul, érdemes hetente kitakarítani őket meleg, szappanos vízzel vagy maximum 5 százalékos alkohollal. Miután megmostuk az etetőt, öblítsük át és hagyjuk megszáradni. Ezt az összes etetővel érdemes megismételni, amelyek a kertünkben el vannak helyezve.

Az OBI online shopjában a madáretető 3799-21 990 forintért kapható. A madáritató 2899-7199 Ft között kapható.

Címlapkép: Getty Images