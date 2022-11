Szenzációs ritkaság: most először tűnt fel ilyen állat Magyarországon + Videó

Az év madárszenzációjának számító hírt a Birding Hungary osztotta meg a Facebook-oldalán. Még október végén ugyanis a darvakkal együtt kanadai daru is érkezett a Hortobágyra.

Tegnap egy KANADAI DARU került elő Hortobágyon. Ma este sikerült újra megtalálni, nagyon sok madarász örömére.

- tette közzé az év madárszenzációjának számító hírt a Birding Hungary a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint valószínűleg ugyanez a példány tűnt fel Skandináviában még 2020-ban, és a madárbarátok azóta reménykedtek benne, hogy a darvakkal együtt egyszer elvetődik Magyarországra is. Most megérkezett hozzánk, és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület készített is egy videót, amiben megmutatta a madárritkaságot:

