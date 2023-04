Kertünk dísze lehet idén: ennyibe kerül 2023-ban, ha magad készíted a kiülőt, filagóriát

A kertes házak családi és baráti összejöveteleinek központi helyszínei a kerti kiülők tavasztól egészen őszig, de jó időben télen is jólesik eltölteni ott az időt. Persze előbb készen kell állnia a kertünknek arra, hogy a növényzet mellett épített elemek is helyet kaphassanak benne. Ezek elengedhetetlen részei a különböző kerti kiülők, amelyeknek szintén megnőtt az ára idén, de vállalkozó szellemű és ezermester kerttulajdonosok akár saját maguk is elkészíthetik a szaletlit vagy akár a filagóriát.

A kertes házak családi és baráti összejöveteleinek központi helyszínei a kerti kiülők tavasztól egészen őszig, de jó időben télen is jólesik eltölteni ott az időt. A legegyszerűbb változatok készen is kaphatóak, de mi magunk is megépíthetjük őket. Szakemberek segítségével jártunk utána a lehetőségeknek, ahogy annak is, hogyan építhetjük mi magunk a filagóriánkat, ami évtizedekig is a kertünk dísze lehet.

Előbb legyen rendben a kert - ennyibe kerül ez idén

A kertépítés ára az elvégzendő munka nagyságától függ, valamint attól, hogy hány emberre van szükség hozzá. Kisebb munkálatokra, mint pl. a gyep karbantartása, 900-10000 Ft óradíjjal számolhatunk. Nagyobb munkák esetében, ha mondjuk tereprendezés szükséges, négyzetméterenként legkevesebb 800-2500 Ft-tal, vagy óránként 6500-20000 Ft-tal kalkulálhatunk.

A kertépítés ára munkadíjjal együtt átlagosan 4500-6500 Ft közé tehető négyzetméterenként. A pontos díj függ a telek méretétől és elhelyezkedésétől, valamint az elvégzendő feladatok bonyolultságától. A végösszeg kb. 80%-át a munkadíj teszi ki, ez a legnagyobb tétel. A kertépítők általában 115%-kal többet számolnak fel, mint a gyep, a növények, valamint a cserjék ára.

A kertépítész átlagos munkadíja 3500-12500 Ft/óra. A végösszeg munka nagyságától függ, valamint attól, hogy hány emberre van szükség az elvégzéséhez. A kiszállási díj kb. 140-8000 Ft. A fűnyírást például általában két ember fél óra alatt végzi el, így 450-5000 Ft a várható kiadás.

Egy új ház kertjének megépítése az udvar méretétől függően legkevesebb 4500 Ft-ba kerül négyzetméterenként. Ha mindent a nulláról kezdünk, jóval többet érdemes félretennünk, mint az alkalmanként elvégzendő munkák esetében. Az új kert megépítésén legalább 4 ember fog dolgozni több héten keresztül 3500-12500 Ft-os óradíjért, amely az anyagdíjat is tartalmazza.

Amikor meghatározzuk a költségkeretet, gondoljunk arra, hogy ha befektetünk egy profi kertépítő szakember munkájába, ez nagyban megnöveli az ingatlan értékét. Általános iránymutatás, hogy az ingatlan értékének 10%-át érdemes alapul venni a kertépítés költségvetésének meghatározásánál: egy 40 millió forintos ingatlan esetében pl. 4 millió forintot

- árulta el a Qjob szakembere.

A nem élő kertészeti elemek megtervezésére, kialakítására, valamint beszerelése, többek között az ösvények, pavilonok, teraszok, medence körbeépítése, támfalak, kerti LED lámpák, pergolák, kültéri világítás és/vagy terasz világításának kiépítése értelemszerűen további költségeket jelentenek a kertépítés során. Az ebbe a kategóriába eső kertészeti elemek ára várhatóan 250000-2000000 Ft közé fog esni. Hogy csökkentsük a költségeket, vásároljunk előregyártott elemeket, pl. egy már kész keretet a tűzrakóhelynek ahelyett, hogy kőből készíttetnénk egy egyedi változatot.

Kiülő nélkül nem kert a kert, erre mindenképp szükség lesz

Ha már kialakították a kertünkben a megfelelőnövényzetet, az épített elemeknek is helyet kell benne kapniuk, ezek szerepe nem elhanyagolható, hiszen nélkülük nem tudjuk kiélvezni a kertünk adottságait, netán egy baráti társasággal együtt. Ilyen kötelező elemek a kerti kiülők, a szaletli, a teraszfedő prgola vagy épp az önálló filagória.

A legegyszerűbb kerti kiülő a szaletli, ami kis kertekbe ideális, vagy akár a terasz meghosszabbítása is lehet. Nem mellesleg pedig ez az opció a legolcsóbb. Hat ember is kényelmesen elfér a tetővel fedett sörpadokon, az áruk pegid 150ezertől 400ezer forintig terjed, anyag és munkadíjfüggő ez is.

A standard szaletlit rönkfából készült tartóoszlopokkal látják el, a padot és az asztallapot szélezetlen deszkával szerelik fel, így a gyalult vagy oszlopos típusokkal szemben egy modern házhoz tartozó kertben is jól mutatnak, és nagyon népszerűek ezek a kiülők. Többnyire borovi fenyőből készítjük őket, ahogy a hagyományos hat- vagy nyolcszögletes filagóriát is. Sokan tartanak attól, hogy a fenyőfa nem olyan ellenálló, mint a keményebb faanyagok, de ez nem így van, mert a megfelelően felületkezelt (alapozott, pácolt) borovi fenyő épp olyan időtálló, mint a többi fa alapanyag. Strapabíró, gyönyörű erezetű, masszív szerkezetű fa, amely hosszú évekig megbízható dísze a kertnek

- sorolta Györfi Zoltán vállalkozó asztalosmester.

Filagória vagy szaletli

A kerti filagória kerek vagy szögletes (négy- hat vagy nyolcszög) alaprajzú, kisebbfajta házféleség, és mindig többé-kevésbé zárt helyiség. Lényeges ismérve, hogy felül fedett, de az oldalfalnál, a padlózatnál és a korlátnál is lehet részben vagy egészben fedett, a legkedveltebb a zsindelytetős megoldás, de csak egy kis eresztető mindenképp lezárja a filagóriát többnyire toronysisak alakjában.

Az interneten találni filagória megnevezés alatt olyan fedett sörpadokat, amik egyben mozgathatóak, egy szerkezet az egész. Ezek ára 219 ezer forintnál kezdődik, és valójában szaletli ezek.

A standard szaletli rönkfából készült tartóoszlopokkal van ellátva. A pad és az asztallap szélezetlen deszkával szerelik fel, így a megszokott (gyalult oszlopos) társaival szemben, csodás hangulatot varázsol egy modern családi ház, vagy vendéglátó egység udvarára is.

A filagória ára nagyon változó, hiszen készíthetünk három-öt méter tetőátmérőjútől egészen a lakodalmas sátor méretűig, felhasználási céltól függően. Persze egy átlagos magánkertbe a legtöbbször elég a kisebb változat, attól függően, mekkora vendégsereget akarnak benne nyaranta fogadni. Készítettünk már 3,6x4,6-os filagóriát 8-9 millió forintért, de szerényebb igények esetében sem hozható ki manapság nyolcszázezer forint alatt egy ilyen építmény. A nádtető mindenesetre nagyon megdobja az árat, de egyszerű, kezelt lécekkel fedett tető esetében sem ússzuk meg olcsón az építtetését

- mondta el Györfi Zoltán.

Filagória építése saját kezűleg

2,5 köbméter fenyőből kijön egy négy méter átmérőjű filagória, ez lucfenyőből köbméterenként nagyjából 150 ezer forint lesz. Ha van otthon gérvágónk és körfűrészünk, magunk is kiszabhatjuk a faanyagot, de érdemes inkább egy lapszabászatban megrendelni a faléceket. A tetőszerkezet összeállítása kétemberes feladat, és ha baráti áron számítják a munkadíjat a megbízott mesteremberek, alsó hangon is számolhatunk 200ezer forinttal. Ha magunknak készítjük, munkadíj persze nincs, de azzal kalkuláljunk, hogy lassabban fogunk haladni, mint egy gyakorlott szaki

- mondta el a szakember.

A 2008 óta hatályos építésügyi jogszabályok szerint nincs építési engedély kérési és bejelentési kötelezettségünk a 2,5 méternél kisebb magasságú és 50 m2-nél kisebb bruttó alapterületű, huzamos emberi tartózkodásra nem alkalmas építmények esetén.

Az alaprajzok közül a legegyszerűbb a négyzet, vagy téglalap alakú, méretét tekintve 2 x2 métertől a 6x6 méteresig. A 2x2 -esnél nagyobb alapterület esetén praktikus a hatszög és nyolcszög alakzat, mivel így a legjobb a hely kihasználás, ha azt szeretnénk hogy a középen elhelyezett asztalt mindenki könnyen elérje. A kör alakú alap kibetonozása nagyobb kihívást jelent, mint a többi alakzatnál.

Így építésük meg lépésről lépésre a kerti kiülőt

Az első lépés, hogy a tervrajz alapján kizsinórozzuk, majd a zsinór mentén egy ásónyom szélességben kiássuk a térkőszegély helyét. Olyan mélyen szedjük ki a földet, hogy a beépítés után a szegély legalább 2-3 centivel legyen a talajszint fölött, hogy esőben elfolyjon a burkolatról a víz, és ne ráfolyjon a járófelületre. Mondjuk egy 10 cm vastag betonalapra méretezve kb. 15 cm mélyen kell kiemelni a földet, így a 20 cm magas térkőszegély beépítés után pont megfelelő szintet fog adni.

A nyomvonal kiásása után betöltünk egy betonágyat a térkőszegélyek számára, és ebbe beleállítjuk a szegélyköveket. Miután stabilan megkötött a szegélyünk, kiássuk a betonalap helyét is, majd betöltjük betonnal úgy, hogy a kész betonréteg a szegély teteje alatt 9 cm-rel érjen véget, így marad hely a 3 cm ágyazóhomoknak és a 6 cm-es térkőnek is. A CKT betonalap fontos jellemzője, hogy laza szerkezetű, így lefelé átengedi az esővizet, máskülönben előfordulhat, hogy késő őszi esőzés után összegyűlik a víz, és megfagy a betonalap tetején, így helyenként megemelve a térkő vagy járdalap burkolatot.

Amikor kész a betonalap, kijelöljük a fémpapucsok helyét, és egy-egy nagyobb lyukat fúrunk nekik, amelyet később fogunk beönteni betonnal. A papucsok alá távtartó fadarabokat helyezünk, ezek magasságát a térkő vagy járdalap vastagsága határozza meg. Ha szeretnénk elkerülni a fúrást, akkor a kijelölt pontokon henger alakú zsalut helyezünk el a friss betonban, a fémpapucsok szárának megfelelő mélységben.

A fémpapucsokba csavarral rögzítjük az oszlopgerendákat, majd beállítjuk őket a betonalap furataiba. Ezután az oszlopok tetejét vízszintesen összekötjük a keretnek szánt gerendákkal, és fémlemezből készült derékszögekkel ideiglenesen rögzítjük a szerkezetet. Ha az oszlopokat és a felső keretet precízen beállítottuk, akkor lehet véglegesen rögzíteni a szerkezetet fent állványcsavarokkal, lent a fémpapucsok bebetonozásával. Növelni lehet a stabilitást, ha az oszlopok és a felső keret közé 45 fokban döntött merevítő gerendákat szögelünk be.

A felső keret közepére egy vízszintes gerendát helyezünk, majd ennek közepére egy kb 50 cm hosszú gerendát erősítünk fém derékszögekkel, ez fogja megadni a tető dőlésszögét, és ehhez rögzítjük a szarufákat is csavar kötéssel. Körbe-körbe haladva deszkázzuk be a tetőszerkezetet. A deszkákat bitumenlemezzel, zsindelyezéssel védjük az időjárástól.

Az oldalfalakat 60 – 80 cm-es magasságig deszkázzuk be, illetve szükség esetén végig is deszkázhatjuk plafonig az uralkodó széliránynak megfelelő oldalt. Az oldalfalakat lássuk el könyöklővel, mert pohárral a kézben borzasztó nehéz egyenesen állni, ha nincs hol támaszkodni a könyökünkkel!

Asztalt és padokat készen is lehet kapni, de ha belejöttünk a barkácsolásba, akkor lendületből be is bútorozhatjuk az új lakosztályt. Az első komoly havazás lesz a tetőszerkezet terhelés próbája, ez elkerülhetetlenül meg fogja mutatni, hogy elég jót alkottunk-e.

Címlapkép: Getty Images