Minden vendéged a receptet akarja majd: így készítsd el otthon ibolyából ezt a finom dzsemet

Igazi kuriózum lehet ez a dzsem, és amellett, hogy a színével feldobhatja a hangulatunkat, az íze miatt is érdemes elkészítenünk. Nem kell hozzá csak néhány marok ibolyavirág, cukor, zselésítő, és ha kedvünk van játszani a színekkel, néhány csepp citromlé.

Az ehető virágok alapvető dekorációs funkciójuk mellett hozzáadott értékként is szolgálhatnak az étkezés során. Egyrészt az adott kultúra is meghatározhatja, hogy mikor és milyen ehető virágok kerülnek a tányérra: például India kifejezetten színes kultúrájában számtalan fogásban megjelennek a friss, színes szirmok. Az ehető virágok gasztronómiai felhasználása nem újkeletű divat: az ókori görögöktől kezdve a mai napig alkalmazzuk őket. Mindemellett az ehető virágok ízével, színével kifejezhetjük hangulatunkat és érzelmeinket, sőt, akár apró üzeneteket is megfogalmazhatunk általuk.

Az ehető virágok szezonja általában tavasztól késő őszig tart, az ibolyával meg bodzával kezdődik tavasszal. Minden hónapban más és más virágzik, mindig más és más formájukat mutatják a virágok. Gyönyörű színfolt még a szeptember is, amikor sok tavaszi növény újra kivirágzik. Legkésőbbre a krizantém-félék tolódnak, amik szintén ehetőek. Ősszel még jellemző a különböző zöldségek és fűszernövények felvirágzása, és a tökvirágok megjelenése is, ami szintén dekoratív ehető csemege

Ennyibe kerülnek az ehető virágok, ha nem a kertben szedjük őket

Mivel valóban kiváló minőségben, garantáltan vegyszermentesen termesztik ezeket a virágokat, ha termelőtől vásároljuk, bizony egy darab virágért – persze ez fajtafüggő is - akár 30 - 100 Ft-ot is elkérhetnek a termelők. Viszont van olyan hazai termelő, akinél legalább 120 különböző ehető virág közül választhatunk.

Az árak kapcsán van, aki szezonálisan termeli, van aki egész évben üvegházban. Az árak nagyon különbözőek emiatt. A legnagyobb virágosnál, akit ismerek, millió fajta megtalálható, és nagyon különlegesek is. Azok persze nagyon drágák. Nálam egy doboz vegyes virág, amiben kb 10-15- 20 db van (fej és nagyságtól függ) 500-1000 forint. Én általában vegyesen viszem, így kérik. Akad, aki színre kéri, például egy cukrász most kifejezetten rózsaszínű virágokat kért.

Az alábbiTiktok videóból azt tudhatjuk meg, hogyan készítsünk otthon ibolyából dzsemet, ami amellett, hogy különleges színével a gyerekeket is elvarázsolja, az ízével is rabul ejt. Nem ördöngősség az elkészítése, ibolya, cukor és pektin kell hozzá, vagy néhány csepp citrom, ha a kékes színt határozott lilává változtatnánk:

Hozzávalók:

pár marék ibolyavirág

forró víz

pár csepp citromlé

cukor és pektin vagy befőzőcukor dzsemekhez

Elkészítés:

Öntsd le forró vízzel az ibolyát, majd hagyd állni 10 órán át.

Nyomkodd ki alaposan a virágokat.

Ha van kedved, adj hozzá pár csepp citromlevet, a kék szín lilává változik általa.

Adjunk hozzá cukrot és pektint (vagy befőzőcukrot, amiben már benne van a zselésítő)

Forraljuk fel az egészet, majd szedjük le a képződő habot.

Addig forraljuk, míg elkezd picit kocsonyásodni, ha a kanálon picit megtapad, nem folyik le egyből, már jó.

