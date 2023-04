Bosszúság a kiskertben: három virág segíthet, hogy távol tartsd ezt az agresszív gazt

Valószínűleg nem létezik olyan hobbikertész, aki ne találkozott volna még a podagrafűvel. Annak megjelenése igencsak bosszantó, ugyanis nagyon nehéz kiirtani. Az alábbi három növény egyike segíthet abban, hogy távol tartsuk a kertünktől, írja az otthonokesmegoldasok.hu.

Növények a podagrafű ellen

Még mielőtt igazán elkezdődött volna a kerti szezon, már meg is jelent egy nem túl kedvelt növény, a podagrafű. Ahol elkezd nőni, ott más virág nem fog megélni. Vannak azonban olyan virágok, melyek képesek távol tartani a podagrafüvet, méghozzá úgy, hogy elvonják tőle a számára fontos oxigént és vizet, íme:

1. Alpesi tündérvirág

Ez az árnyékszerető növény akár 30 centiméter magasra is megnőhet. Sárga vagy rózsaszín virágai a leveleihez képest kicsik és filigránok, szinte tündérszerűek. Létezik belőlük örökzöld fajta is. Az alpesi tündérvirágot elsősorban talajtakaróként szokták használni. Amit mindig tarts szem előtt: 3-4 évig is eltarthat, hogy ténylegesen takarja a talajt, azaz ennyi idő elteltével lesz annyira sűrű. Ettől függetlenül már a második évtől képes elűzni a podagrafüvet.

2. Tűzgyöngyvirág

Ez a növény nemcsak azért remek választás, mert távo ltartja a podagrafüvet, hanem azért is, mert nagyon szép. Fajtától függően akár 50-90 cm magasra is megnőhet. Nagy levelei eltakarják a talaj nagy részét, és ezek között nőnek ki a virágok, méghozzá áprilistól szeptemberig. Számos színben kapható: léteznek sötétzöld és sötétpiros levelűek, a virágok pedig lehetnek rózsaszínűek és pirosak is. Az ideális ültetési hely félárnyékos, de rendszeres öntözés mellett a napos helyeken is jól érzi magát.

3. Örökzöld keserűfű

Az örökzöld keserűfű csak 20-30 centiméter magasra nő, ettől függetlenül távoltartja a podagrafüvet. Júliustól szeptemberig virágzik. Virágai először fehér színűek, majd idővel erőteljes rózsaszínben pompáznak. A napos helyeket részesíti előnyben, de az árnyékban is el tud élni – ilyenkor azonban kevesebb virág díszíti.

Címlapkép: Getty Images