Ezt rengeteg kutyatartó nem tudja: halálos veszélyt jelentenek ezek a növények, minden kertben ott vannak

Nagyobb odafigyelést és tudatos kialakítást igényel kertünk, ha kutyát tartunk, hiszen fontos, hogy négylábú kedvencek is örömüket leljék odakint, valamint a gazdiknak se kelljen lépten-nyomon aggódniuk értük. Ilyenkor ültetünk el rengeteg növényt, melyekben később gyönyörködhetünk, ezért különösen fontos, hogy tudjuk, mi árthat kedvencünknek! Most azokat a növényeket gyűjtöttük össze, amelyek súlyosan vagy kevésbé mérgezőek, így ezeket, ha lehet, ne ültessük el a kertünkbe. Ha netán mégis megtörténik a baj, leírjuk, mely tünetek árulkodóak, és ha tapasztaljuk őket, azonnal vigyük állatorvoshoz kutyánkat!

Sokan talán nem tudják, de egyes növények súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak, ha kedvencünk megrágcsálja, elfogyasztja őket. Néha ezek talán nem okoznak specifikus tüneteket, például levertséget, hányást, mivel bizonyos növények kifejezetten egyes szervrendszerekre fejtik ki a hatásukat: májra, vesére, emésztőcsatornára, idegrendszerre, szívre. Természetesen a tünetek súlyossága kedvencünk érzékenységétől, méretétől és az elfogyasztott növény mennyiségétől is függ.

Szerencsére egyre ritkábban fordulnak elő mérgezéses megbetegedések, de például kis testű kutyáknál a mérgező növényből már kevés elfogyasztása is súlyos gondot okozhat. Fontos, hogy ne essünk pánikba, ha azt vesszük észre, megkóstolta kedvencünk valamelyik növényt, mert szerencsére nem fogyasztanak egyszerre túl sokat. Ha mégis szokatlan tüneteket produkál az állat, megváltozik a viselkedése, fájdalmat mutat, nyüszít, izomremegése van, inkább rögtön vigyük állatorvoshoz a biztonság kedvéért. A vérvizsgálat az első dolog, amit ilyenkor csinálunk, és abból jó esetben ki is derül, mennyire súlyos a baj

- mondta el kérdésünkre Dr. Kórik Csilla állatorvos.

Ezeket a növényeket inkább ne ültessük a kertünkbe

Sisakvirág

A szívet támadja meg a sisakvirágok akonitin nevű alkaloidja, ennek a növénynek a súlyosan mérgező voltáról korábban itt írtunk. A rendkívül toxikus, lidokainhoz hasonló hatású vegyület már egy kisebb adag esetén is halálhoz vezető szívritmuszavart okozhat. Fokozza a kockázatot, hogy a méreganyag bőrön át is képes felszívódni, magyarán a növény puszta érintése is végzetes lehet.

Hortenzia

A magyar kertekben igen népszerű hortenziafajok ciánmérgezést okozhatnak. Szerencsés helyzet ugyanakkor, hogy ehhez viszonylag nagy mennyiséget kell elfogyasztani a növényből a mérgezéshez, így elsősorban a rágcsálókra és egyéb növényevőkre nézve beszélhetünk számottevő kockázatról.

Nárcisz

A nárcisz esetében pozitívumként említhető, hogy legmérgezőbb része a föld alatt megbújó hagymája. Ugyanakkor a kutya kifigyelheti, amikor ültetjük, és egyes játékos ebek előszeretettel ássák elő, amit a gazdi "elrejtett" a számukra játékből. Ők ugyanis ezt hihetik, látva a tevékenységünket.

Gyöngyvirág

A nárciszhoz hasonló, de még erősebb toxikus vegyületek találhatók a gyöngyvirágban, így ugyanúgy mérgezést okozhatnak.

Kamilla

Érdekes módon a kamilla biztonságos különböző, kutyáknak szánt gyógyászati termékekben is, nyugtató, gyulladáscsökkentő, izomlazító készítményként alkalmazzák külsőleg. Belsőleg pedig remek segítség lehet gyomor- és bélrendszeri betegségek kezelésében, például fekély esetén. De a feldolgozatlan, kertben nyíló növény veszélyes! A mérgezés tünetei a következők lehetnek: kontakt dermatitisz, hányás, hasmenés, anorexia, allergiás reakció. Hosszú távú fogyasztása vérzéshez vezethet.

Muskátli

Ahogy beköszönt a jó idő, ellepik a városi és falusi erkélyek korlátait ezek a jellegzetes illatú, színes virágok. Szerencsére kevéssé mérgező növény, de ha külsőleg érintkezik vele a kutya, bőrirritációt okoz, fogyasztása – a geránium olaj intenzív íze miatt – kevésbé gyakori, de ha mégis megtörténik, a tünete lehet a hányás, a rossz étvágy és a depresszió.

Boglárka

Ezzel a fényes szirmú, kis sárga virággal mezei sétákon is gyakran találkozhattok. A séta során a kutyák izgatottak, élénkek, több mindent megrágnak, nyalogatnak. A virág olaja a nyálkahártyával érintkezve viszont fájdalmas hólyagokat okoz nekik, így ritkán fordul elő, hogy veszélyes mennyiséget fogyasztanának belőle a négylábúak, viszont kellemetlenséget okozhatnak. Ráaádul legyengült, idősebb vagy épp kölyökkutyák számára kis mennyiség is végzetes lehet. Külső tünet lehet a hólyagosodás, viszketés, a nyálkahártya gyulladása, kiütések, feldagadt bőr. Belső tünetként pedig jelentkezhet anorexia, vér a vizeletben, véres hányás, hasmenés, szédülés, erős nyáladzás és bénulás.

Könnyezőpálma és filodendron

Bár ezek inkább szobanövények, de fontosnak tartottuk felvenni a listára, mert tavasztól a teraszok kedvelt dísznövényei lehetnek, és súlyosan mérgezőek. A Monstera és a Philodendron nemzetségbe tartozó növények, mint a könnyezőpálma és a kúszó filodendron bármely részének elfogyasztása, vagy éppen a buzogányvirág (Diffenbachia) és a flamingóvirág tápcsatornába jutása halálos kimenetelű mérgezést okozhat, különösen kistestű kutyák esetében. Tünetként elsődlegesen hányás és hasmenés jelentkezik.

A felsorolt példák kapcsán érdemes részletesebben is kitérni egy közös vegyületükre, a kalcium-oxalátra. Ez egy igen éles, kristályos anyag, amely mikrosérüléseket okoz a szájnyálkahártyán, utat nyitva a növények egyéb, gyulladáskeltő összetevői előtt. Végeredményben a száj és a garatüreg akut gyulladásával kell számolni, ami erős nyálzást és heves fájdalmat idéz elő.

Liliom

A liliomnak rengeteg fajtája van, ezáltal vannak kevésbé és jóval inkább mérgező egyedek is. Míg az inkaliliom vagy a vitorlavirág csak hányást, hasmenést, nyáladzást okoz, a sásliliom vagy a húsvéti liliom akár meg is ölheti kedvencedet, mivel májelégtelenséget okoz. Biztos, ami biztos, ne engedd kutyádat semmilyen liliom közelébe.

Ricinus

Ez a növény gyakran előfordulhat a szabadban, nem árt vele vigyázni. Hasmenést és véres hányást is okozhat, de súlyos esetben a kutya akár bele is halhat a mérgezésbe.

Tiszafa

Bár minden része mérgező, a legnagyobb koncentrációban a magjai tartalmaznak veszélyes glikozidokat. Nem véletlenül alakult ki ez így, a faj ugyanis elsősorban a madarak közvetítő szerepére támaszkodik a terjeszkedésben. Amennyiben egy madár csipegeti fel a magokat, egyben fogja lenyelni azokat, így nem esik baja tőle, majd sok-sok kilométerrel arrébb az ürülékén át megszabadul a későbbiekben gyökeret eresztő rakománytól. Ezzel szemben egy emlős alaposan megrágja a falatokat, a szétmorzsolt magokból felszabaduló méreganyagok pedig azonnal megtámadják a növény szaporodása szempontjából kevésbé hasznos állatot, például a kutyát. Ágainak megrágása után szédülés léphet fel, majd görcsök alakulhatnak ki. Súlyos esetben az állat szívelégtelenség miatt meg is halhat az állat.

Borostyán

A borostyán városokban, parkokban, kertekben, szinte mindenhol előfordul. Azonban érdemes tudni róla, hogy a kutyák számára mérgező. Hányást, hasmenést, emésztőrendszeri problémákat okoz elfogyasztása, ami gyakran nyáladzással és hasfájással párosul.

Aranyeső

Az aranyeső közkedvelt növény, gyönyörű virágának köszönhetően. Bármely részének elfogyasztása azonban rendkívül mérgező a kutyák számára. Ez általában hányás, hasmenés formájában nyilvánul meg, az állat pupillái kitágulnak, és gyakran remeg is. Nagy mennyiségtől akár szívroham vagy légzésleállás is bekövetkezhet.

Akácfélék

A lilaakác legmérgezőbb részei a virága és a termése. Elfogyasztásuk után a kutya zavarodottá válik, körözni kezd, de hányás és hasmenés is felléphet. Súlyos esetben az eb összeesik, és akár meg is halhat. A fehér akác is igen veszélyes. A szervezetbe jutva hányást, véres hasmenést, nehézlégzést, nagy mennyiségben elfogyasztva halált is okozhat.

Ezek a növények magas toxintartalmuk miatt tiltólistásak:

Ricinus

Leander

Sisakvirág

Hajnalka

Tiszafa

Korall-bokor

Gyűszűvirág

Maszlagos nadragulya

Májusi gyöngyvirág

Trombitafolyondár

Hortenzia

Azálea

Mikulásvirág

Kék hajnalka

Szívvirág

Rhododendron

A felsorolt növényfajok túlnyomó többsége a gyomor-bélrendszerben vált ki kellemetlen, akár fájdalmas panaszokat, aminek az a célja, hogy elvegyék az állatok kedvét az újabb harapásoktól. A halálos kimenetelű mérgezések rendkívül ritkák, tünetként elsődlegesen hányás és hasmenés jelentkezik.

A mérgezésre jellemző speciális tünetek mellett általános tünet:

alacsony testhőmérséklet

hasmenés, hányás

fokozott vízfogyasztás

étvágytalanság

erős gyomortáji fájdalom

erős nyáladzás,

nyelési nehézségek

légzési nehézségek

duzzadt, fehér nyelv

görcsös rohamok, izomremegés,

a száj, a szájkörnyék színének megváltozása,

túlzott aktivitást vagy levertség, gyengeség

megmerevedett test

rendszertelen szívverés,

rendkívül súlyos esetben sokk, kóma

Címlapkép: Getty Images