Sok kutyás nem tudja: ennyibe kerül idén, hogy túlélje kedvencünk ezeket a kórokat

A meleggel olyan kellemetlenségek is együtt járnak, amikre fokozottan oda kell figyelnünk: megérkeznek a szúnyogok és a kullancsok. Ezek az élősködők nagyon nagy bajt okozhatnak, akár halálos kórral is megfertőzhetik négylábú kedvenceinket. És akkor ott vannak azok a veszélyek, amelyek szintén nagyon komolyak, pedig nem is gondolnánk, hogy egyáltalán bajt okozhatnának négylábú kedvencünknek.

Szívférgesség megjelenése és kezelése

A szívférgesség egy olyan, potenciálisan halálos betegség, melyet a dirofilaria immitis fonálféreg okoz. A szúnyogcsípéssel terjedő, nálunk elsősorban a kutyákat fenyegető fertőzés Magyarországon a közelmúltig ismeretlen volt, ám a klímaváltozás miatt terjedni kezdett. A kezelése rendkívül költséges és hosszadalmas, és még ekkor sincs rá garancia, hogy az állat túléli a betegséget. A legoptimálisabb esetben is 9-10 hónap, mire meggyógyul a kutya, a költségek ekkorra pedig az egymillió forintot súrolják. Ezt tehetjük ellene, és ez lehet a segítség, ha mégis megbetegedett kedvencünk.

A szívféreg terjedése, megbetegedés

A féreg szaporodási- és életciklusa meglehetősen bonyolult. Szükséges hozzá egy olyan gazdaállat, melyben kifejlődött nőstény féreg élt és szaporodott, így a vérében féreglárvák találhatók, melyeknek új gazdatestre van szükségük a fejlődéshez. A fertőzött állatokból szúnyogcsípéskor a vérrel együtt a féreglárvák is a szúnyogba, mint köztesgazdába kerülnek. Két-három hétig a szúnyogban fejlődnek tovább a lárvák, majd az ezt követő csípéskor egy újabb állatba kerülnek. Itt két-három hónapig főként a kötőszövetben fejlődnek, majd az úgynevezett mikrofilária (miniféreg) állapotukban belefurakodnak az állat vénás rendszerén keresztül a szervezet különféle helyeire, többnyire a tüdő nagy véráramaiban telepszenek meg, de átlógnak a szívbe is.

Amikor tüdőartériákba, majd a jobb szívfélbe jutnak, megkapaszkodnak, és vérplazmán élnek. További három hónap alatt fejlődnek kifejlett és ivarérett féreggé. Amennyiben nem pusztítja el a gazdaszervezetet, a féreg élettartama kifejezetten nagy, 6-7 év is lehet, így akár természetes halálnak is tűnhet, ha egy-egy kutyus 11-12 évesen belepusztul a betegségbe.

Amikor a szívet is behálózzák ezek a 20-30 centiméteres férgek, már nagy a baj, és többnyire csak műtéti úton, katéterekkel távolíthatóak el az állatból, amit itthon egyelőre csak specialisták végeznek, így a legtöbb vidéki rendelőben nem érhető el. Amerikában ez a betegség évtizedek óta diagnosztizált, így mi is az ott kifejlesztett kezelést alkalmazzuk a kutyák esetében. Elvileg a macskák is megfertőződhetnek, náluk szerencsére többnyire nem fejlődik ki a parazita, mivel ellenállóbb a szervezetük. Én nem tudok szívférges macskamegbetegedésről

- osztotta meg velünk Dr. Kórik Csilla állatorvos, aki sok beteg állatot kezelt már, és a tapasztalatai szerint nagy odafigyeléssel megmenthetőek a kutyák, különösen akkor, ha még nem roncsolta a féreg a szívizomzatot és a tüdőt, a májat pedig közvetve.

A férgek kifejlődés után szaporodnak, majd a nőstény több évig is életképes lárvákat juttat a vérbe. Ezek itt nem fejlődnek tovább, a ciklus újra kezdődik a szúnyogcsípéssel, majd ezután a következő gazdatestben való fejlődéssel. Amennyiben egy kutyában jelen van a felnőtt féreg, a vérében előbb-utóbb megjelennek a lárvák (microfiláriák), amelyek szúnyogba bejutva további kutyákat fertőznek meg.

A legfontosabb a megelőzés, de a korai felismerés is segít

Ennél a betegségnél a legfontosabb a megelőzés! Bár még nincs teljesen a köztudatban, manapság ugyanolyan fontossá vált, mint a kullancs elleni védekezés.

A kutya minden hónapban kaphat egy gyógyszert, ami védi az élősködőktől, és bár a szúnyog így is megcsípheti, de nem fejlődik ki benne a betegség. Havonta beadva a megfelelő hatóanyagot, vagy a kutya nyakára cseppentve a spot on oldatot, elkerülhető a baj. Természetesen előzetesen mindig az állatorvosunkkal konzultáljunk a lehetőségekről, és egy tesztelést végeztessünk így tavasszal, mert ha kiderül, hogy már megfertőződött az állat, a védekezésül adott tabletta halálos lehet a számára. Ugyanis megöli a kifejlett férget, aminek a pusztulása a kutya elpusztulásával jár együtt.

A mikrofilária szűrése gyorsteszttel 14000-16000 Ft között mozog, a szívféreg kimutatása további 18000-25000 Ft közötti tétel.

Ezeknek a tablettáknak vagy csepegtető oldatoknak az ára 6000-8000 forint körül mozognak havonta, és már van olyan, amelyik a kullancs és a szúnyoglárva ellen is véd, ez utóbbiak valamivel drágábbak.

A betegség kezelése és költségei

A fertőzött állatok (főleg a betegség kezdetén) általában tünetmentesek. Tüneteket csak akkor mutatnak, ha a felnőtt férgek a nagyobb erekbe vagy akár a szívbe jutnak. Ilyenkor legtöbbször fáradékonyság, légzési nehézség, légszomj, köhögés, fogyás, kedvetlenség jellemző a fertőzött kutyára. De mivel ez több betegség tünete is lehet, mindenképp állatorvoshoz kell fordulni már akkor is, ha a kutyánk esetleg hamarabb elfárad a szokottnál szaladgálás közben. Ha pedig köhög, az már komolyabb fertőzésnek a jele lehet, és sokszor semmi köze nincs a megfázáshoz, akkor sem, ha télen tapasztaljuk.

A betegséget többféleképpen lehet diagnosztizálni, a legmodernebb és egyben legegyszerűbb módja a tesztelés. Speciális tesztjeink vannak az állatorvosi rendelőkben, amelyekkel kimutathatóak a mikrofiláriák a vérben, de a kifejlett szívféreg jelenléte is. Ha a teszt pozitív lesz, utána mindenképp szívultrahangot kell végezni az állatnál. Ilyenkor egy kis helyen a szív fölött leborotváljuk a szőrt, majd az ultrahangon megvizsgáljuk a szív állapotát és a féreg jelenlétét. Nagylaboros vérvételt is készítünk, hogy a máj, a vese állapotát is felmérhessük

- osztotta meg velünk az állatorvos.

Szívférgesség világnapja: május 10.

A figyelemfelhívó akcióhoz csatlakozott Tornóczky Anita is, aki okleveles habilitációs kutyakiképző és 15 éve aktív állatmentő, maga is nyolc kutya gazdája. Egyre gyakoribb, hogy szívférges kutyával találkozik, saját mentett kutyái között is volt, akit kezeltetni kellett. Számos kezelési móddal találkozott már, amelyek hosszadalmas és költséges folyamatok és rendkívül megterhelőek lelkileg és fizikailag is a kutyák számára. Ezért fontos a megelőzésre koncentrálni.

Munkám során nagyon sok kutyatartóval találkozom, és úgy látom, hogy az oltások, a normál féreghajtás, a bolha és kullancs elleni védelem kapcsán egyre tudatosabbak az gazdik, de a szívféreg elleni védelem még nem épült be a köztudatba, ezért is fontos erre felhívni a figyelmet. A felelős kutyatartás része, hogy odafigyeljünk kedvencünk egészségére és rendszeresen elvisszük szűrővizsgálatokra

- mondta Tornóczky Anita.

Szívférgesség ellen minden 6 hónapnál idősebb kutyát érdemes szűrni, amely egy gyors és fájdalommentes folyamat. Az első szűrés után fél évvel, majd utána folyamatos védekezés mellett is évente szükséges ellenőrizni a megelőző kezelések hatékonyságát.

A babézia-fertőzés megjelenése kutyáknál

A babézia lappangási ideje általában 2 naptól 1 hétig terjed, de az is előfordul, hogy csak a fertőzést követő 2-3 hét után jelentkeznek a betegség jelei. A babéziás kutya láza magas, 41-42 fok. Sokszor számolnak be a gazdik arról, hogy megváltozik a babéziás kutya viselkedése, például az amúgy jó étvágyú kutya étvágytalan lesz, vagy egyszerűen nem olyan, mint amilyen szokott lenni. Ha az állat vizelete véressé, vagy csokoládébarnává színeződik, azonnal állatorvoshoz kell vele fordulni különben a betegség az állat elhullását eredményezheti.

1-2 napos bágyadtság után megjelenik a leginkább szembetűnő, sötét színű vizelet, mert a parazita által szétrobbantott vörösvértestekből kiszabaduló vérfesték (haemoglobin) a vesén keresztül kiválasztódva a vizeletet “véresre”, csokoládébarnára színezheti. A légzésszám és a pulzus nyugalmi állapotban is magas, a nyálkahártyák halvánnyá, “vértelenné” válnak, a nyirokcsomók megduzzadnak.

A konkrét tünetek:

bágyadtság, levertség, kimerültség,

étvágytalanság, fogyás,

láz,

szapora légzés és pulzus,

duzzadt nyirokcsomók,

véres, sötét, barnás vizelet,

a nyálkahártyák színe elhalványul,

súlyosabb esetben hányás, hasmenés,

gyulladások a nyálkahártyákon,

bőr alatti bevérzések,

a nyelv besárgul,

valamint idegrendszeri problémák és ennek következtében mozgászavarok, remegés is előfordulhat.

A megbetegedést egy vérélősködő okozza, ami tönkreteszi a vérlemezkéket, a nyálkahártya pedig besárgul. A tünetei közé a nagyon magas láz, a bágyadtság, az étvágytalanság tartozik, és sok vizet iszik a kutya. Nem szabad elbagatellizálni a betegséget, de még jobb megelőzni a bajt. Nagyon jól lehet védekezni a kullancsok ellen tablettával, rácsepegtetős készítményekkel, de van bolha- és kullancsriasztó nyakörv is, a gazditól és a kutyától függ, melyiket választják

- sorolta Dr. Nagy Anna állatorvos a lehetőségeket.

Babézia ellen, ami a kutyákat veszélyezteti leginkább, nincs védőoltás, de Lyme-kór ellen létezik kutyák számára is, érdemes beoltatni őket időnként, különösen tavasszal, de a babézia elleni megelőző gyógyszert vagy cseppes kezelést havonta, háromhavonta ajánlott megismételni, készítménye válogatja. És bár ezek a cseppek és tabletták nem olcsók (havi átlagban 6000-10000 Ft), de inkább a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, mint a betegség gyógyítására, mert amellett, hogy az rendkívül költséges, a gyógyulás sem mindig garantálható.

Ezért se adjunk csontot a kutyánknak: súlyos betegséget okozhat

A csontetetés miatt kialakuló bélsár-rekedés nagyon veszélyes a kutyára nézve. A kezelése költséges, macerás. Hosszú utókezelést és diétát is igényel, se a kutyának, se a gazdinak, se az állatorvosnak nem kellemes élmény. Még nagy kutyáknál is bélsárpangást okozhat a megevett csont, ami miatt beöntést kell neki adni, de még rosszabb esetben bélelzáródása lehet, amit csak súlyos és veszélyes műtéttel lehet gyógyítani, ez ráadásul sokba is kerül a gazdinak. Arról nem is beszélve, hogy a fogát is felsértheti a kutyának a szilánkosra törő csont, ami nagyobb gondot okoz, mint hinnénk: foggyökértályogot, amit felismerni és meggyógyítani komoly hónapokig is eltarthat.

Sokan hoztak már hozzánk bélpanaszokkal kutyust, mert csontot evett, így mindenkinek azt javasoljuk, ne adjon a kutyának csontot. Semmilyen pluszt nem ad hozzá a táplálásához, a rágási igényét pedig biztonságos rágófalattal vagy teafával is ki lehet elégíteni. Személy szerint a nyers csontot még rosszabbnak tartom, járt már a rendelőnkben szalmonellás kutya nyers csont evése miatt, nagyon keserves volt a kikúrálása, én a nyerskosztot sem tartom jó ötletnek, bár tudom, mostanában divatos. Ha nagyon jól meg van főve a csont, esetleg akkor, de nem zárható ki soha a veszély, pláne egyes csonfajtáknál. A kutya száját, ínyét, rosszabb esetben akár a fog mélyebb részeit is felsértheti

- mondta el a HelloVidéknek Dr. Kórik Csilla állatorvos.

Az egészséges fog és a foggyökértályog

Az egészséges fog koronáját zománc borítja. A zománc lényegében áthatolhatatlan, megakadályozza a baktériumok bejutását a fogba. A zománc alatt a dentin néven ismert kemény szövet található, a dentinben viszont mintegy 300000-400000 kis nyílás van, melyekből átjárás nyílik a fog közepe felé, ahol a fogbélüreg, amely a lágy szöveteket (erek, ideg- és nyirokszövet) tartalmazza. A fogbél felelős az egészséges fog fenntartásáért, és jha sérül, az komoly gondotz okoz.

Kutyáknál a foggyökértályog felfelé ható megbetegedés, ami azt jelenti, hogy egy apró résen át bejuthat valamilyen bakteriális szennyeződés a foggyökérhez, például valamilyen éles tárgyról, netán csontról, ami aztán gennyes góccá alakul, és károsítja a fogzománcot, a fogat. Ha a fogzománc felhasad és ezáltal az alatta lévő dentin feltárul, vagy a fog még mélyebben törik, a fogbélüreg védtelenné válik, a baktériumok könnyedén bejuthatnak a fog közepébe. A kutyáknál a fogak törése leggyakrabban kemény dolgok, például csontok, játékok, kövek vagy botok rágása miatt következik be. Alapvetően kétféleképpen alakulhat ki itt a tályog, vagy a foggyökér genetikailag gyenge, de ez inkább a macskáknál jellemző, vagy mechanikai sérülés éri a fogat, és ebből alakul ki a fertőzés, a kutyáknál ez történik

- mondta el kérdésünkre Dr. Kórik Csilla állatorvos.

A baktériumokkal megfertőződött fogbél begyullad, ami a fog elhalásához vezethet, a megtermelt genny pedig megfertőzi a gyökeret körülvevő szöveteket, csontot. A tartós fertőzés ezek után tályogot, vagyis gennyfelhalmozódást eredményez, amely közvetlenül a szájüregbe vagy a bőrre szivároghat. Rosszabb esetben a genny nem talál utat magának, és az egyetlen lehetséges megoldás a fog eltávolítása, a terület felnyitása, hogy a váladék szabadon távozhasson.

A foggyökértályog kezelésének a szerves része a fog eltávolítása mellett az antibiotikumos kezelés, hiszen érzékeny területről van szó, minden egyes nap rengeteg baktérium jut be az állat szájába, gondoljunk csak az evésre meg az ivásra. Fontos a gyulladáscsökkentő szedése is, ez lehet szteroidus vagy egyéb szer, a fájdalomcsillapításra is gondolni kell, és a gyógyulási folyamat attól függően, mennyire sérült a fogat körülvevő szöveti rész és a csont, el is húzódhat.

Azért azt tudnunk kell, hogy egy ilyen gyulladásos betegség után az antibiotikumos kezelés legalább 10 napig tart, de ez a minimum, nagy általánosságban két-három hét, sőt egy hónap is eltelik, mire meggyógyul a kutyus. A nekik felírt antibiotikum ára pedig igen borsos szokott lenni, átlagban két hétre 30ezer-40 ezer forint is lehet. Ehhez jönnek még a gyulladáscsökkentők, a probiotikumok és a gyomorvédő tabletták.

Így veheted észre, ha foggyökértályog okoz gondot

Bár a kutyákra jellemző, hogy az erős fájdalmukat is elrejtik, van azonban néhány árulkodó jel, amiből sejtheted, hogy probléma van. Ha már nem szívesen rágcsálja a játékait, az apportírozáshoz sincs kedve, nyüszít, szinte visít, ha valamit a szájába kell fognia, az étvágya is csökken, akkor gyankodj. Sokszor duzzanat is megjelenik a pofája külső részén, különösen akkor, ha a felső fogsorában hátul gyulladt be egy fog gyökere. A rossz lehelet is gyakori, valamint a pofa érintett oldalának dörzsölése, amit a gazdik könnyen összekeverhetnek egyszerű viszketéssel, ha más jel még nem mutatkozik.

Ha a tályogos fog a felső fogsorban helyezkedik el, akkor a külső jeleket gyakran összetévesztik más problémákkal, például szemfertőzéssel vagy szúrt sebbel. Ezek a foggyökerek ugyanis közvetlenül a szem alatt helyezkednek el, és amikor tályogossá válnak, a fertőzés gyorsan átterjed a környező szövetekre, a kutya szeme is bevérezhet. Ha belenézel a kutya szájába, az érintett fog körül duzzadt és kipirosodott lesz az ínye.

Fogmosás kutyáknak? Igen, szükség lehet rá!

Bár elsőre furcsán hangozhat, a kutyák fogát és száját is ápolni kell, sőt megmosni sem árt két-háromnaponta az állatorvos szerint. A sok fogkő is okozhat problémát, így évente nem árt elvinni kedvencünket egy fogkőeltávolításra sem. Ilyenkor ráadásul rejtett bajokra, a fog szuvasodására vagy gyulladásos betegségeire is fény derülhet.

A tályog kialakulásának megelőzésére a legjobb mód a megfelelő és rendszeres otthoni szájápolási rutin kialakítása és fenntartása. Ez magában foglalja a rendszeres fogmosást, amely eltávolítja a lepedéket és a fogkövet, amely felhalmozódhat a kutya fogain. Arra is érdemes odafigyelni, hogy milyen játékokat rágcsál négylábú barátunk, és hogy az apportírozás közben mennyire lelkesedik a botok iránt, mert ahogy a csontok lepattanó, szálkás részei, úgy a fadarabok is felsérthetik a fogínyt, súlyosabb gondot is okozva.

Diagnosztikai és kezelési költségek 2023-ban egy jól felszerelt, vidéki állatkórházban:

Vizsgálati díj általános (kutyáknál, macskánál): 16000 Ft

Vizsgálati díj általános, ortopédiai, neurológiai: 20100 Ft

Vizsgálati díj ügyeleti pótlékkal: 30000 Ft

Hétvégi pótlék 7000 Ft

Rutin vérvizsgálat: 15500-19500 Ft

Kullancs eltávolítása: 4500 Ft

Célzott, szervi ultrahang: 13300 Ft

Hasi ultrahang: 20000 Ft

Szív ultrahang: 20400 Ft

Röntgen felvétel és értékelése két irányból: 21200 Ft

CT felvétel készítése: 88000 Ft

Szövettani mintavétel: 30000 Ft

Műtéti beavatkozások kutyáknál (betegségtől és a kutya méretétől, súlyától függően: 150.000-300.000 Ft

Kórházi napi tartásdíj: 4300 - 8500 Ft

Fizioterápia: 9000 Ft/alkalom

