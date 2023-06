Figyelem, itt a katasztrófavédelem friss bejelentése: 13 vármegye érintett!

Az ország nagy részén az elmúlt héten is esős időjárás volt jellemző, sok helyen villámárvizek alakultak ki. A rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék kedvez a csípőszúnyogok számára alkalmas élőhelyek kialakulásának, mivel a vízzel telített árkokban, alacsonyabb fekvésű területeken, kisebb-nagyobb pocsolyákban, de még a kerti eszközökben megálló vízben is milliószám fejlődnek a szúnyoglárvák. Az ártéri és a nagyobb tavak mentén kialakult tenyészőhelyeken a szakértők jelzéseit figyelembe véve továbbra is végeznek szelektív, csak a szúnyogok lárváit elpusztító biológiai kezeléseket, a következő napokban várhatóan földi módszerrel dolgoznak a szakemberek. A nagyszámú, sokszor magántelkeken kialakuló tenyészőhelyeken szervezett módon nem lehet védekezni a szúnyogártalom ellen, továbbá a védett természeti területeken, így az ártéri erdők jelentős részén is csak nagyon korlátozottan van lehetőség a kezelések elvégzésére, emiatt egyre több területen kell a kifejlett szúnyogok ellen védekezni.

A következő időszakban néhány területen pótolni kell az esők miatt elmaradt kezeléseket, erről az érintett önkormányzatok egyedi értesítést kapnak. A héten tizenhárom vármegyében, több mint háromszáz településen és hat fővárosi kerületben végeznek kezeléseket a szakemberek. Földi kémiai beavatkozások lesznek a Balatonnál, a fővárosban, a Duna mentén a Szigetközben, Komárom térségében, a Csepel-sziget településein, valamint Dunaújváros és Szekszárd környékén. Szükség van szúnyoggyérítésre az Ipoly és a Dráva mentén, továbbá Szolnokon és a környező területeken. A kifejlett szúnyogok elleni védekezéseket földi járműről, a települések lakott területein végzik az esti és éjszakai órákban. A legtöbb helyen a közlekedést és a lakosságot kevésbé zavaró ULV technológiát alkalmazzák, amely során apró cseppekben alig több mint fél liter készítményt juttatnak ki hektáronként. Közvetlen lakókörnyezetünkben is sokat tehetünk a szúnyogok ellen. A ház körül kialakult élőhelyek felszámolását a Nemzeti Népegészségügyi Központ készített tájékoztató alapján magunk is elvégezhetjük, ezzel csökkentve a szúnyogártalmat.