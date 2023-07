A fél országra kiadták a figyelmeztetést: Esőisten ma is felhőszakadással támad

Szerdán tovább fokozódik a fülledtség, ami már az egészséges szervezetet is igénybe veheti. Egészen péntekig marad a változékony idő, továbbra is a záporok, zivatarok lesznek terítéken, itt-ott akár tartósabban is eshet. A hétvégére viszont megnyugszik időjárásunk.

Az Időkép előrejelzése szerint szerdán a napos-gomolyfelhős időben kezdetben délkeleten, majd délután elszórtan - nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az Északi-középhegyégben - alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején erős, viharos lehet, zivataroktól függetlenül csak helyenként északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalban 13 és 19, délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön több helyen, napközben egyre inkább az ország középső és keleti tájain várható záporok, zivatarok kialakulása. Felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Délelőtt keleten, délután a Dunántúlon lehet több napsütés. Az északnyugatira-északira forduló szél egyre többfelé feltámad, zivatarokat viharos lökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 32 fok között alakulhat, melegebb keleten, délkeleten várható. Pénteken a Dunántúlon sok napsütés vátható, a Dunáétól keletre még többfelé lehet eső, zápor, helyenként zivatar, estére csökken a csapadékhajlam. A többfelé szeles időben 23 és 31 fok között alakulhatnak a maximumok, hűvösebb a keleti tájakon lesz. Hétvégén igazi strandidőre van kilátás sok napsütéssel, számottevő csapadék nélkül. Az északias szelet főként még keleten kísérhetik élénk lökések. Szombaton 26-31, vasárnap 28-33 fokra van kilátás. Címlapkép: Getty Images