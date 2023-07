Újabb területeken lépett érvénybe tűzgyújtási tilalom: ezek az érintett megyék

A kánikula és az előreláthatóan továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a hatóság 2023. július 12-től kiterjeszti a tűzgyújtási tilalmat Borsod -Abaúj -Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre is. A korlátozás Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben is tovább él.

Az elrendeléssel érintett vármegyékben továbbra sem várható elegendő csapadék. A kánikula miatt megnőtt a kockázata az intenzívebb, gyorsan terjedő felszíni tüzek kialakulásának mind az erdőkben, mind a mezőgazdasági területeken. Ezekből a tüzekből könnyen alakulhatnak ki koronatüzek is. A fenti körülményeket mérlegelve, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, 2023.július 12-től kihirdeti a fokozott tűzveszélyt, egyidejűleg tűzgyújtási tilalmat rendel el Borsod -Abaúj -Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék teljes területén.A hatóság változatlanul fenntartja a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben. A Nébih kéri, fokozottan ügyeljenek arra, hogy ne dobják ki a cigarettacsikkeket a gépkocsiból, mert azok hamar meggyújtják az útmenti növényzetet. Továbbá belterületen is érdemes elkerülni a nagy lángmagasságú tüzek gyújtását, hiszen a füsttel felszálló égő zsarátnokok több száz méterre is képesek tüzet okozni. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás ideje alatt szintén nem szabad tüzet rakni a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken sem. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapokon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők. Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel több hetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást előzhetnek meg. Címlapkép: Getty Images