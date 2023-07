Nagy István: kiváló a magyar meggy, ezért fontos, hogy így fogyasszuk

Kiemelkedő a minősége a hazai meggynek, melynek termesztésében Magyarország továbbra is az Európai Unió egyik legmeghatározóbb szereplője – közölte Nagy István agrárminiszter a közösségi médiában közzétett videójában.

A tárcavezető azt mondta, Magyarország ezüstérmes meggytermelő az EU-ban, Lengyelország után a második helyen áll.

A magyar gyümölcsnek nemcsak a minősége különleges, hanem az íze is egyedülálló. A magyar fajták színe, íze, bogyómérete, mag-hús aránya és állaga felülmúlja a külföldi versenytársakat, így a feldolgozóipar mellett a frisspiacon is keresett

– tette hozzá.

Nagy István kiemelte, a meggyet lehetőleg fogyasszuk frissen, mert így hasznosulnak legjobb hatékonysággal az élettanilag kedvező tulajdonságai. Kifejtette, a tudatos döntés a természetes érési időben szüretelt hazai gyümölcsök fogyasztása.

A sok ezer kilométerről történő szállítás kockázatokat hordoz magában és jelentős szerepet vállal a klímaváltozásban is. Ráadásul a nem teljes érettségben történő szüretelés a gyümölcs élvezeti értékét csökkenti és a szállítási útvonal hossza jelentősen drágítja is. Nem is beszélve az EU-n kívüli termelési, növényvédelmi szabályok nyomon követhetőségének ellenőrzéséről és az annak hiányában fellépő kockázati tényezőkről.

Ha tudatos vásárlók akarunk lenni, fogyasszunk és vásároljunk hazai szezonális gyümölcsöket, mert az a termőföldtől az asztalig ellenőrzött és biztonságos termék. A hazai termékek választásával nem csak a magyar gazdák és családok megélhetését, hanem az egész nemzetgazdaságot is támogatjuk

- fűzte hozzá a miniszter.

A hazai meggy jelentős része, évjárattól függően mintegy 50-75 százaléka export termék. A kivitelből a friss meggy 25%-ban, a meggybefőtt 70%-ban, a fagyasztott meggy pedig 5%-ban részesedik. Az uniós meggybefőtt-kereskedelemben Magyarország vezető szerepet tölt be. Legjelentősebb célpiacunk Németország.

Kifejtette, az idén meggyből a tavalyi aszály, az idei fagyok és a szokatlanul hideg, a gombabetegségeknek kedvező csapadékos idő miatt a tavalyinál valamelyest gyengébb terméshozam várható. A gyümölcsminőség annak ellenére kiváló, hogy a hideg időjárás miatt 1-2 héttel csúszott az idénykezdet – emelte ki a miniszter.