Ciklonok zavarják meg a kánikulát: heves záporok, zivatarok jönnek ezen a vidéken

MTI 2023.07.19. 20:00

Kontinensünk déli részén továbbra is anticiklon alakítja az időjárást, amely mellé meleg léghullámok társulnak, így a a Földközi-tenger térségében folytatódik a forróság. A csúcshőmérséklet nagy területen meghaladja a 35, helyenként a 40 fokot. Kissé északabbra egy hullámzó frontálzóna képez légtömeghatárt, amely mentén záporok, zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulnak. Európa legészakibb részén ciklonok teszik változékonnyá az időt és több helyen 15 fok alatti maximumok is előfordulnak. A Kárpát-medence időjárását csütörtök estig eleinte a már említett frontálzóna alakítja, így záporok, zivatarok alakulnak ki, majd csütörtökre kissé megnyugszik az időjárás.

Csütörtök délután nagyobb számban, főként ország nyugati, délnyugati, északkeleti régióiban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Figyelem nyugaton, délnyugaton heves zivatar is előfordulhat! Éjszaka alapvetően csökken a felhőzet, de nyugaton, illetve a déli megyékben maradhatnak felhősebb körzetek, illetve délnyugaton továbbra is lehet csapadék. Csütörtökön eleinte még lehetnek felhős tájak, majd napközben a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű. Záporok, zivatarok kialakulására továbbra is a délnyugati, északkeleti harmadban lesznek jók a feltételek. A nyugati, északnyugati szél szerdán kisebb, csütörtökön már nagyobb területen élénkül, erősödik meg. Zivatarok mentén viharos, erősen viharos (károkozó) széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 17 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 27 és 33 fok között várható. Címlapkép: Getty Images