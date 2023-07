Erre minden hobbikertésznek gondolni kell a jövőben: így élvezheted kerted a hőségben

Nem tagadható, hogy a növények imádják a napsütést, épp úgy, ahogy az emberek is. Viszont, ahogy az élet minden területén, úgy a napfürdőt illetően is meg kell találni az egyensúlyt. Ha túl sok időt töltünk a napon, annak káros következményei lehetnek a szervezetünkre, nincs ez másként a növényekkel sem. Az elmúlt években elképesztő hőséget és szárazságot tapasztalhattunk meg a nyári hónapokban. Éppen ezért a kertekben is hatalmas változásokat figyelhettünk meg. Sajnos a tomboló hőség képes növényeket, virágokat, de még a bokrokat, fákat is károsítani. Éppen ezért érdemes azon elgondolkodni, hogyan tehetjük árnyékosabbá udvarunkat, hogy növényeink és családunk is élvezni tudja a szabadban eltöltött időt.

Ahogy az elmúlt hetek időjárása is mutatta, idén sem úsztuk meg kánikula és extrém hőség nélkül a nyarat. Mivel az időjárást nem tudjuk befolyásolni, több időt és energiát kell fektetnünk abba, hogy környezetünket tegyük élhetővé. A nagy nyári melegben még az is kevesebbet mozdul ki, aki nagyobb kerttel vagy udvarral rendelkezik, pedig egy kis tervezéssel akár házi oázist is varázsolhatunk az adott területünkből.

Tény, hogy az ilyen hőségben nem biztos, hogy az a háztulajdonos jár jobban, akinek egész nap a kertjét süti a nap. Gondoljunk csak bele: a napos kertek folyamatos öntözést igényelnek, ráadásul nem is mindegy, hogy a nap melyik órájában tesszük ezt meg. A növények folyamatos hőnek és sugárzásnak vannak kitéve, nem csoda, hogy a nap könnyedén megégeti a leveleket.

Ennek fejében érdemes átgondolni, mit tudunk megváltoztatni kertünkben annak érdekében, hogy hűvös, árnyékos területet tudjunk kialakítani belőle. Az ősz közeledtével akár bele is vághatunk egy nagyobb kertrendezésbe, hogy aztán a következő évet már a szabadban, hűs limonádét szürcsölve töltsük a szabadban, a saját udvarunkon. Nem pedig a lakásba zárkózva.

Milyen előnyökkel rendelkeznek a nyirkosabb, sötétebb udvarok?

Az árnyékos kert is lehet változatos: A sikeres árnyékkert létrehozásának egyik legfontosabb szempontja a környezetnek megfelelő növények kiválasztása. Ha kertünket viszonylag kevesebb napfény éri, akkor válasszunk ennek megfelelően árnyékkedvelő növényfajtákat az ültetéshez. Nagyon sok virág van, ami ilyen környezetben is gyorsan és gyönyörűen virágzik. Kevesebb öntözés, jobb vízháztartás: Minél kevesebb fény éri a kertet, annál alacsonyabb lesz a hőmérséklet az adott területen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb az esély arra, hogy a víz gyorsan elpárologjon. Ez azért nagy előny, mert a hosszabb, forró hónapokba n a nedves talaj kedvezően hat a növényeidre. Így azok a legnagyobb hőségben is képesek friss, zöld színben pompázni. Ráadásul a talaj így nagyon sok nedvességet megtart, így locsolni sem kell olyan sokat, így a vízfogyasztás is kedvezőbben alakul. Búcsúzz el a gyomoktól: Miután elkészült az árnyékkert, hamar rájön az ember, hogy ez sokkal kevesebb karbantartást igényel, mint egy normál vagy napos kert. A legtöbb árnyékkedvelő növény mindenféle gondozás, tápoldatozás nélkül képes mesés virágokat hozni. Fentebb említettük, a legtöbb növény imádja a napot. Nos, a gyomok növények is. Egy árnyékos kert esetében viszont az, hogy kevés fény van, gátolja a gyomnövények növekedését. Ezáltal kevesebbet kell a kertben gyomlálni, ráadásul a gyommag-csírázás árnyékos környezetben jellemzően gyengébb, tehát nem feltétlenül fejlődik úgy, ahogy általában.

Hogyan tervezzünk árnyékos kertet?

A Realhomes szakemberei szerint először is meg kell határozni az árnyékolás típusát úgy, hogy megfigyeljük a teret a nap különböző szakaszaiban, évszakonként, mivel ez ritkán állandó, ez minden sikeres kerttervezés döntő része. A kert különböző részein máshogy van árnyék, éppen ezért szánjunk időt arra, hogy felrajzoljuk a kertünk formáját és bejelöljük rajta az árnyékos részeket, a következő mérték alapján:

„Világos árnyék”, amikor látjuk az eget, de nincs közvetlen napfény felettünk.

„Félárnyékos”, ahol a nyár közepén három-hat óra közvetlen napfény éri.

'Pöttyös árnyék', lombhullató fák alatt, szórt fénnyel.

„Mérsékelt árnyék”, két-három órányi közepes napfénny.

„Mély árnyék” , sűrű, örökzöld lombkorona alatt, két óránál kevesebb napsütéssel.

Ha már tudjuk, hol akarjuk kialakítani a naptól védett, árnyékos zugunkat, akkor érdemes egy talapzatot készíteni és kialakítani a helyet tereprendezéssel. Hiszen fontos lesz az is, hova kerülhetnek még extra növények ültetésre, illetve hova kerülhetnek cserepes vagy dézsás virágok dekorációként.

Ezután nézzük meg, milyen talajjal fogunk dolgozni

Ha lesz hely ültetésre, és még több növényt tudunk ültetni, hogy még több árnyékot érjünk el, akkor ez egy fontos lépés. Sok kerti növény létezik, amely az árnyékban virágzik, de mindegyiknek megvan a maga talajszükséglete. Az, hogy savasabb vagy lúgosabb földbe ültetünk fontos pont lehet, de a legfontosabb tényező általában a talaj nedvességmegtartó vagy elvezető képessége.

Az árnyékos kertben a száraz területek általában nagy fák alatt helyezkednek el, amelyeknek sekély gyökerei vannak, vagy olyan falakkal szemben, amelyek a széltől elzárva vannak, és ezért védettek az esőtől; ez különösen igaz, ha a talaj sekély, homokos. Ha a fák alá ültetünk, távolítsuk el a gyomokat, és egy kerti villával karcoljuk meg a talaj felszínét – mivel a talaj nagyon tömörödhet –, ügyelve arra, hogy ne sértsük meg a gyökereket.

Válasszunk olyan növényeket, amelyek elviselik az árnyékot, tömör gyökérrendszerrel rendelkeznek, hogy ne versenyezzenek a fával a tápanyagokért. Éppen ezért az ültetés előtt adjunk a földhöz sok szerves anyagot vagy akár házi komposztot.

Mit érdemes ültetni, ha már megvan a kiválasztott hely?

Ha felmértük a kertet és kiválasztottuk az árnyékos részeket, jöhetnek a növények. Nem kell sok macera ahhoz, hogy egy kevésbé napos kertből is kihozzuk a legjobbat. Viszont, ha ezeket a tényezőket figyelembe vesszük és megfogadjuk a fenti tanácsokat, akkor láthatjuk: sokkal több van az árnyékkertekben, mint azt valaha gondoltuk volna.

Ahhoz viszont, hogy tényleg pompázzon a kertünk, szükségünk van a növényekre, melyek ebben a környezetben is jól érzik magukat. A legtöbb növénynek, különösen a fűszernövényeknek és a zöldségeknek nagy mennyiségű napra van szükségük a fejlődéshez, virágzáshoz. A szakemberek szerint ez minimum öt órát jelent. Szerencsére, számos olyan fűszernövény létezik, ami egészen jól fejlődik árnyékos körülmények között is. Ott, ahol egész nap több az árnyékos órák száma, a növények legtöbbször szétszóródva, bokrosabban nőnek. Sőt gyakran megnyúlnak, hiszen kapaszkodnak a fény felé. Ettől függetlenül tökéletesen jól érzik magukat tompa árnyékban vagy olyan helyen, ahol rövid ideig süt csak a nap. De nem csak fűszernövényeket, virágokat is ültethetünk, ezekről itt írtunk korábban.

Mit tehet, akinek kevesebb árnyék jut a kertjébe?

Azoknak, akiknek nincsenek árnyékot adó fák, nagyobb bokrok a kertjében még mindig alakíthat ki árnyékos területeket a kertjében. Ehhez csak építenie kell egy pergolát, vagy akár készen is megvásárolhatjuk őket a nagyobb barkácsáruházakban.

Ugyan pergola legtöbbször átmenetet képez a lakótér és a kert között, hiszen a pergolát a ház kert felőli falához szokás rögzíteni, hogy közvetlen kapcsolat legyen a nappali és a kerthelyiség között. De kialakíthatunk a háztól független területen is ilyen árnyékolókat, mint egy modern lugast! Ha ezt választjuk, érdemes a tetejét növényekkel befuttatni, vagy esetleg cserép befedni azt.

A pergola története egészen az ókorig nyúlik vissza – már az antik kultúrákban is nagy divatja volt a faszerkezetes, nyitott kültéri lugasoknak, amikre növényeket futtattak fel, így nemcsak kellemes árnyékot, hanem természetközeli hatást is értek el. Ez a kiülős egység tulajdonképpen a lakótér kiterjesztéseként funkcionált közvetlen bejárással a házba.

Az idő múlásával és a technológia fejlődésével persze a pergolák is változtak: az egyszerű fából készült, lugasokat idéző megoldások mellett már modern variációkat is találhatunk. Ezek már többnyire fémből készülnek, amiknek mindenképp nagy előnye, hogy nem kell félteni őket a téli fagyoktól, ezért nem szükséges minden évben újrafesteni vagy az állapotmegőrzés érdekében különböző tartósító anyagokkal kezelni. Sőt, a legújabb pergolák között olyat is találni, amik beépített, állítható lamellás rendszerrel is fel vannak szerelve, akár világítással is, az igény szerint állítható árnyékolás mellett ráadásul még téliesíteni is lehet őket. Hogy milyet választunk, az már csak rajtunk és kertünk adottságain múlik.

Címlapkép: Getty Images