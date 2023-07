Kiadták a riasztást: ijesztő fordulatra számíthatunk jövő héten, erre kell készülni

Az OMSZ előrejelzése szerint hidegfront vonul át ma térségünk fölött. Csapadékzónájából a következő órákban előbb a Kelet-Dunántúlon, majd a középső országrészben lehet zivatarokra számítani, amelyek fokozatosan kelet felé helyeződnek. A keleti, délkeleti országrészben hevesebb zivatarok kialakulása várható. A zivatarokat több helyen is felhőszakadás kísérheti, rövid idő alatt ~20-40 mm, hevesebb zivatarok esetén ennél nagyobb mennyiségű csapdaékösszeg is előfordulhat. Ezen kívül a zivatarokhoz viharos széllökés (ált. 60-80 km/h, délkeleten, keleten akár >85 km/h) és jégeső (~1-3 cm) is társulhat. Este lecsengenek a zivatarok, de a hidegfront mögött elsősorban az északnyugati tájakon alakulhat ki még egy-egy zivatar. Éjjel megnyugszik a légkör. Hétfőn délután az északkeleti harmadban számíthatunk zivatarok kialakulására.

Hétfőn többórás napsütés többnyire várható, elsősorban az északkeleti, keleti tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű - írta előrejelzésében az MTI. Kedden is sok napsütésre lehet számítani, főleg fátyolfelhőzet és kevés gomolyfelhő lehet az égen, majd a nap második felében északnyugat felől megvastagszik a felhőzet. Délelőtt inkább csak az északkeleti határnál lehet egy-egy zápor. Délutántól nyugat, északnyugat felől egyre több helyen valószínű záporeső, zivatar. A déli, délutáni óráktól a Dunántúlon az északnyugati szél sokfelé megélénkül, zivatar idején erős széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 12 és 18, a csúcsérték 25 és 31 fok között várható. Szerdán napos idő valószínű gomoly-, illetve fátyolfelhőkkel. A front csapadékzónája reggel délkelet felé elhagyja az országot, mögötte legfeljebb egy-egy zápor alakul ki. Több helyen megélénkül az északnyugati, majd a déli szél. A hajnali 12-19 fokról délutánra 24 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön is gomolyfelhős, napos idő valószínű. Északnyugaton lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, ott van nagyobb esélye zápornak, zivatarnak. A déli, délnyugati, majd a Dunántúlon az északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum 12 és 20 fok, a maximumhőmérséklet 28 és 35 fok között alakul. Délkeleten mérhetik a magasabb, északnyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken szintén gomolyfelhős, napos idő várható. Nyugaton, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés. Elvétve, majd a nap második felétől nyugat, északnyugat felől már több helyen előfordulhat záporeső, zivatar. Zivatar idején megerősödhet a szél. A hajnali 13-21 fokról 25-36 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Délkeleten, keleten várható a melegebb idő. Szombaton több-kevesebb napsütés és a fátyolfelhők mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés valószínű. Több helyen előfordulhat zápor, zivatar. Sokfelé megerősödhet az északi, északnyugati szél. A hajnali 14-23 fokról általában 22 és 29, délkeleten, keleten 30 és 33 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre van kilátás. Több helyen kialakulhat záporeső, zivatar. Sokfelé megerősödhet az északi szél, zivatar idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 13-20 fokról általában 22 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!