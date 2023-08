Így veteményeznek a profi kertészek: ez az ültetvény az aszálynak is ellenáll

A kiszámíthatatlan időjárás gyakran keresztbe tesz a termesztőknek, hiszen az, hogy mennyi eső esik, mennyit süt a nap, pusztítanak-e viharok, nagyban befolyásolják a termés minőségét és mennyiségét is. Ha olyan kertet akarunk kialakítani, ami ellenáll az időjárási viszonyoknak, ráadásul egyenletes hozamot termel, akkor ideje elgondolkodni azon, hogy konténertermesztésbe kezdjünk. Hogy mit is jelent ez? Mit és hogyan lehet nevelni ilyen körülmények között? Ennek jártunk utána.

A gazdaságok rendszeresen böngészik az agrometeorológia előrejelzéseket, de érdemes azoknak is, akik kisebb házikerttel rendelkeznek. A friss elemzések szerint a kukorica és a napraforgó is jellemzően jó állapotban van hazánkban, sokfelé szép termés ígérkezik, és a talaj is még csaknem országszerte tartalmaz kellő nedvességet. Az előttünk álló héten inkább csak a hét legvégén alakulhat ki számottevő csapadék, addig folytatódik a kánikula, ami az érést gyorsítja.

A mögöttünk álló héten keddtől kezdve minden nap kisebb-nagyobb számban fordultak elő záporok, zivatarok hazánk területén. A lehullott csapadék mennyisége azonban inkább csak az ország középső részén haladta meg a 10, helyenként a 20 mm-t, nagy területen 5 mm alatt maradt. Azonban pont ott, az Alföld középső részein esett több, ahol a legnagyobb szükség volt rá. Az augusztus eleji záporokkal, zivatarokkal együtt azonban az elmúlt 30 nap csapadékösszege az ország nagyobb részén még így is többletet mutat, számottevő hiány az átlaghoz képest a Szolnok – Jászberény – Sátoraljaújhely – Hajdúböszörmény térségben van. A talaj felső 20 cm-es rétege csaknem országszerte megfelelő mennyiségű nedvességet tartalmaz. A mélyebb rétegek már nem mutatnak ilyen kedvező képet, az Alföld jelentős részén kritikus közelien (40%) száraz a talaj. Aszályos területek is az Alföldön fordulnak elő.

A hőmérséklet csúcsértéke egész héten 30 fok közelében, kissé a fölött alakult, sőt vasárnap már többfelé 35 fok köré emelkedett.

A kukorica sokfelé igen szépen fejlett, jellemzően szép zöldek még az állományok, augusztus első hetének bőséges csapadéka országszerte igen jót tett a tejesérés, egyre többfelé a viaszérés állapotában járó állományoknak. Békés megyében kevesebb esőt kaptak a növények a tenyészidőszakban, így arrafelé vannak gyengébben fejlett és az érésben előrébb járó táblák is. Mikepércs térségében látni jégverte állományokat, Berettyóújfalu-Debrecen-Hajdúböszörmény térségében pedig szép zöldek a táblák. Miskolc környékén egyes táblákon sok éve nem volt ilyen szép a kukorica. A napraforgó a citromérés állapotában van, erre is jellemzőek a jól fejlett állományok.

A kukoricatermesztésben használatos 10 fokos bázishőmérséklettel április 1-től számolt hőösszeg jelenleg többnyire 1100 és 1280 foknap között alakul, az alacsonyabb értékek északon és nyugaton, a magasabbak délkeleten vannak, az országon belüli különbség továbbra is növekszik. Az összegzés kezdete óta folyamatos elmaradásban van a hőösszeg: a tavalyi évhez képest mintegy 100-150 foknap a hiány, a sokéves átlaghoz képest pedig 20-60 foknap. Ez azt jelenti, hogy a növények fenológiai fázisai pár nappal később következnek be a szokásosnál.

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is késve kezdődött a kukorica vetése. Az április az átlagosnál hűvösebben alakult, és a talaj hőmérséklete csak lassan, a szokásosnál később érte el tartósan a 10 fokos küszöbértéket. A talajnedvesség kedvezően alakult még a vetés kezdeti időszakában, április közepétől azonban főként az Alföldön többfelé kevesebb csapadék hullott az ilyenkor szokásosnál, és május első dekádjában is kevesebb eső öntözte a friss vetést az optimálisnál. Így a felső talajréteg, ahonnan a kukorica ilyenkor a nedvességet gyűjti, elsősorban az Alföldön kiszáradt. A hónap közepén érkezett bőséges csapadék azonban pótolta nedvességet, a növények fejlődése optimálisan alakult, de északkeleten, ahol kevesebb esett, május végére ismét szárazzá vált a talaj. Június elején éppen időben érkezett az újabb csapadék, hogy megszüntesse a Tiszántúl északi felén kialakulóban lévő aszályt, majd a hónap utolsó dekádjában is országszerte záporok öntözték az állományokat. Július első két dekádjában is a záporos csapadékforma volt a jellemző, foltokban nagyobb mennyiség is leesett, míg az Alföld nagy része, valamint Budapest és Mosonmagyaróvár környéke egyre szárazabbá vált. Július végén több hullámban kiterjedt zivatarrendszerek okoztak nagy területen jelentős csapadékot, de az ország középső része ebből kimaradt, így arrafelé a hónap végére aszályos körülmények alakultak ki, míg a Dunántúl nyugati részén vízbőség volt. Augusztus első hetében országszerte bőséges csapadék hullott, ami különösen az alföldi állományoknak jött jókor. A tenyészidőszak eddig eltelt részében hazánk nagyobb részén az optimális körül alakul az összegzett csapadék, 40-80 mm hiány az Alföldön jellemző.

A hőmérséklet áprilisban, májusban és júniusban is gyakran alakult alacsonyan a kukorica igényeihez képest, így jelenleg az összegzett hőösszeg jócskán elmarad az optimálistól azzal együtt is, hogy júliusban az átlagosnál melegebb volt az idő, augusztus első dekádja azonban ismét hűvös időjárást hozott.

Az előttünk álló héten kedden és szerdán az északi országrészben elszórtan kell záporra, zivatarra számítani, egyébként száraz idő valószínű, a hét végéig területi átlagban számottevő csapadék nem valószínű. Előre láthatólag szombattól közelíti majd meg nyugat felől egy markáns hidegfront hazánkat, amely záporokat, vasárnaptól egyre többfelé esőt és lehűlést hoz.

A talajok további nedvességvesztése lesz a jellemző szombatig, az Alföldön az aszályos területek növekedése várható. A hőmérséklet nem változik számottevően, marad a kánikula: napközben többnyire 30-35 fokig melegszik a levegő. Vasárnaptól kezdődhet majd északnyugat felől jelentős lehűlés.

A szakemberek szerint a napi munkák tervezéséhez, a rövid távú döntéseknél érdemes a legfrissebb méréseket, és a folyamatosan frissülő előrejelzéseket figyelemmel kísérni a Szolgálat honlapján. A tíz percenként frissülő radar adatok mellett az előrejelzések, valamint itt az agrometeorológiai oldalon a speciális elemeket tartalmazó, folyamatosan frissülő, meteorológiai elemenkénti bontásban csoportosított térképes előrejelzések sok hasznos és friss információt adhatnak.

Az aszályos időjárás a kertészkedni vágyók dolgát is megnehezíti

Egyre elterjedtebb módszernek számít a konténerkertek kialakítása a házikertekben is. Ugyan sokan próbálkoznak a hasonló elven működő olcsó dombágyásokkal, vagy magaságyásokkal (melyekről itt írtunk részletesen), a konténerkertészet előnye, hogy itt minden mozgatható és áthelyezhető.

Ez pedig a hirtelen feltámadó viharok, vagy több hétig tartó hőség esetén hatalmas előnyt jelent.

Na, de mi is pontosan ez a konténerkertészet és hogyan működik? Ennek jártunk most utána a The Spruce cikke alapján.

Mi is a konténerkertészet valójában? Egyszerű kertészet kis méretű konténerekben. Ezek lehetnek ablakba rakható cserepek, ültető- vagy virágcserepek, amelyeket az ablakpárkányra, teraszra vagy éppen a konyhapultra tehetünk. A konténerkertészet tökéletesen beleillik a felgyorsult életvitelünkbe, mivel jelentősen lecsökkenti a kertészkedés körüli zűrzavart.

Első lépések

Az, hogy mibe ülteted a zöldségeket szinte mindegy. Használhatsz műanyag vagy fa virágládákat, vagy hasonló anyagból készült nagyobb balkonládákat is, ami viszont fontos: minden edény aljára lyukat kell vágni, ha még nincs rajta. Ez azért fontos, mert itt tud távozni a felesleges víz. Egy másik sarkalatos pont, hogy ezeket a cserepeket egy tálcára vagy ládába kell szervezned. Ez azért lényeges, mert így válik a "kiskert" mozgathatóvá. Így nem megfelelő időjárás esetén az összes növényt egyszerre lehet fedezékbe szállítani, vagy ősszel melegebb helyen folytatni tovább a termesztést.

A vízelvezetés tehát fontos, de mi van még?

Ahogy fentebb említettük, figyelni kell, hogy minden növény cserepe lyukas legyen, hiszen így a felesleges nedvesség távozik, nem rohad meg a zöldségünk. Másrészt, ha ládában vagy tálcán tároljuk az edényeket, figyeljünk rá, hogy ne álljon a tárolók alatt feleslegesen víz. Ezt rendszeresen távolítsuk el!

Nagyon nem mindegy a ládád színe és nem az összkép miatt!

Talán nem is gondolnánk, de fontos a cserepek, ládák színe. Ha fekete edényeket használunk, akkor érdemes tudni, hogy ezek hőt vesznek fel, amely károsíthatja a növény gyökereit. Ha sötét színű cserepeket, ládákat szereztünk be, akkor ajánlott világosabb színűre festeni őket, vagy gondoskodni arról, hogy kellő árnyékot kapjanak hőség esetén.

Figyel oda a talajösszetételre is

Érdemes kiegészíteni a növények földjét a konténeres zöldségkertben.Ha már megvettük a palántákhoz való földet, javíthatunk a minőségén, ha keverünk hozzá tőzeget vagy komposztot. A komposzt javítja a terményhozamot, és hozzájárul a növény fejlődéséhez, egészségéhez. A boltokban megvásárolható tőzeg steril és a pH-értéke is be van állítva. Jótékony hatása még, hogy lehetővé teszi a növények számára, hogy elegendő levegőt és vizet kapjanak.

Az öntözés kulcsfontosságú lehet

Az edényeket és tartályokat mindig gyakrabban kell öntözni, mint a talajban lévő növényeket. A szezon előrehaladtával és a növények fejlődésével gyökérzetük kibővül, és még több vizet igényelnek. Nem szabad addig várni, amíg a növények hervadni kezdenek. Éppen ezért naponta ellenőrizzük a talajt a cserepekben.

A tökéletes hely kiválasztása

A szél valódi veszélyt jelenthet bármilyen konténerben termesztett növény számára, főleg a magasra növő fajták esetében (például a paradicsom, uborka, tök), hiszen ezek nehézek lesznek, mivel az ágaikon nőnek a termések. Hogy ezt elkerüljük, a konténereket úgy kell elhelyezni, hogy ne legyenek túlságosan szeles helyen. Egy kis szellő kellemes légáramlást jelent és segít megelőzni a gombás betegségek. De egy szélvihar felboríthatja a növényeket és tönkre teheti a már meglévő termést.

Hibázni könnyű, mutatjuk, mit ne kövess el

A legtöbben azt rontják el, hogy nem az egyforma igényű növényeket ültetik egy közös ládába. Amikor egy kupacba váloatjuk a zöldségeket, fontos ismerni őket, főleg, hogy mit szeretnek: napfényt, árnyékot, sok vizet, kevesebb vizet stb.

Fontos, hogy figyeljünk arra, milyen állapotú a talaj a cserepekben. Az öntözés elhanyagolása pusztuláshoz vezethet. Épp úgy, ahogy a túlzott locsolás is. Tartsunk mértéket!

Nem védjük őket a környezeti hatásoktól. Fontos, hogy ne tároljuk a ládákat olyan helye, ahol mindig tűz a nap. Valamint olyan területet keressünk a termesztéshez, ahol nem éri a növényeket túlzott szél és eső.

Nem figyelünk a növények méretére. Fontos, hogy az azonos méretű növények esetén se essünk túlzásba és ne zsúfoljuk őket össze egy ládába. Ha nem férnek el, nem tudnak megfelelően fejlődni és a betegségek is hamarabb megtámadhatják őket.

