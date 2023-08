Komoly meglepetéseket tartogat az időjárásunk: forrósággal indul a szerda, aztán jöhet a hidegzuhany

Gyenge hidegfront súrolja szerdán hazánkat, ennek hatására helyenként záporok, zivatarok frissítik fel a Kárpát-medencét. A hőmérséklet viszont nem esik vissza, a nyárzáró lehűlésre még bőven várni kell, vasárnap-hétfőig.

Az Időkép előrejelzése szerint szerdán fátyolos, gomolyfelhős idő várható, de egy gyenge hidegfront hatására már elszórt záporok, zivatarok kialakulhatnak. Északkeleten és nyugaton (főleg az Alpokalján) már eleinte is előfordulhat zápor, zivatar, de kisebb eséllyel másutt is lehet záporos, zivataros csapadék. A szél helyenként megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön napos-gomolyfelhős időre van kilátás, legfeljebb északkeleten és a Dunántúlon alakulhat ki egy-egy zápor. Mérsékelt, néhol élénk északkeleti, keleti szél fújhat. A csúcsértékek 29-35 fok között alakulnak.

Pénteken a gomolyfelhők mellett megnövekszik felettünk a fátyolfelhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Legfeljebb északnyugatra sodródhat be egy-egy zápor, zivatar a délután folyamán. A déli-délnyugati szél északnyugaton átmenetileg megélénkülhet. Napközben a hőmérséklet 29-36 fokig emelkedhet.

Szombaton napközben még a hőség és a napsütés lesz az úr, fátyol- és gomolyfelhős lesz az ég. Északon, északnyugaton azonban késő délutántól záporok, zivatarok kialakulhatnak. A Dunántúlon megélénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű. Vasárnap egy akár hevesebb zivatarokkal érkező hidegfront vethet véget a hőségnek.

