Anticiklonnal érkezik a hidegfront: záporok, zivatarok tarolják le az országot

Európa északabbi részein több ciklont is megfigyelhetünk, frontjaik mentén többfelé csapadékos az idő, és az északi országokban már inkább csak 20 fok köré melegszik fel délutánonként a levegő, de a Skandináv-félsziget északi felén a 15 fokot sem érik el a maximumok.Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárását előbb a déli anticiklon, majd az ennek peremén érkező hidegfront alakítja.

Vasárnap a nap első felében felhősebb idő várható, majd délután már hosszabb időre is kisüthet a nap. Összességében több helyen valószínű zápor, zivatar, egy-egy hevesebb zivatar is lehet, majd estétől a csapadékgócok számossága gyorsan csökken. Vasárnap nagy területen megélénkül az északias szél, zivatarok körül pedig erős vagy viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 és 27 fok között valószínű.

Címlapkép: Getty Images