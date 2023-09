Ide már nem lesz elég a légycsapó: rémisztő darázsfajt észleltek Magyaroroszágon

Rossz hírrel indult az ősz a hazai méhészek számára - írja a Telex. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) közleménye szerint Magyarországon is megjelent az ázsiai lódarázs. Az elsőt a Szigetközben észlelték.

Márta Tamás méhész volt az első, aki itthon megfigyelte és befogta az első példányokat. Ezek azonnal be is kerültek a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményébe és minden kétséget kizáróan a tudományos folyóiratokban is ott lesznek nem sokára.

Az OMME mosonmagyaróvári szervezetének vezetője, Varga Tamás Imre azt mondta: ő segítette az azonosítást, vitte be a mintákat a központba. A szakértő a Telexnek arró beszélt, hogy várható volt az ázsiai lódarázs megjelenése, de azt gondolták, hogy ez csak 3-5 múlva következik be, és addigra valamilyen védekezési formát ki tudnak már dolgozni a rovar ellen.

„A franciák és a spanyol méhészek sokat szenvedtek vele. Abban reménykedünk, hogy itt, a Szigetközben csak egy fészkük lehet, és ha azt elpusztítjuk, időt nyerhetünk, gátolhatjuk a gyors terjeszkedést. Ugyanis ha az anyák tavasszal saját fészket építenek, akkor jövőre jóval több ázsiai lódarázs lehet a környéken”

– magyarázta Varga Tamás Imre.

Azt is hozzhátette, hogy a darazsak befogásában azt tapasztalták, hogy a légycsapó ide nem elég, a leghatékonyabb fegyvernek a teniszütő bizonyult. Több példányt agyonütöttek vele, de volt, amelyiket élve kapták el: előbb leszorították őket, majd befogták.

Vas Zoltán biológus, a Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológusa szerint az ázsiai lódarazsat 2004-ben hurcolták be Franciaországba, azóta folyamatosan terjeszkedik Európában. Évről évre közeledett Magyarország felé. Pánikra azonban nincs ok: ez a faj valamivel kisebb méretű, mint a nálunk élő európai lódarázs, és nem agresszívabb, mint az őshonos darázsfajaink. Lakossági, közegészségügyi szempontból lényegi különbséget nem fog okozni.

„Sajnos azonban az ázsiai lódarázs előszeretettel vadászik házi méhekre, így a szükségtelen félelem és félelemkeltés helyett szorítsunk inkább a hazai méhészeknek, hogy a faj megjelenése minél kevesebb kárt okozzon nekik és a beporzó rovaroknak ”

– írta a biológus a múzeum Facebookján.

Most tehát a legfontosabb feladat az ázsiai lódarázs fészkének megtalálása a Győr-Moson-Sopron megyei Kimlénél. Külföldi mintát követve azon gondolkodnak, hogy egy élve elfogott példányra rovarjelölő csipet tesznek, majd a jelet követve találnák meg a fészket. Ígéretet is kaptak az országos egyesülettől, hogy segítik ennek beszerzését.

Címlapkép: Getty Images

