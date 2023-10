Ki nem találnád, milyen gyümölcs érik még mindig a Balaton-felvidéken

Sokaknak még mindig hihetetlen, de érik a Pisztácia, ezzel a felütéssel kezdte TikTok-videóját Badics László, aki még szeptember 22 jelentkezett be a népszerű videómegosztó platformon a Balaton-felvidékről.

Az egzotikus növénykertész a saját maga győződött meg a videóban arról, amit csak nagyon kevesek hittek volna el előzőleg. A szakember egy telejsen egy teljesen kinyílt, érett pisztácián kresztűl mutatta be, hogy igenis még most is finom a rágácsálnivaló.

A pisztáciafák átlagosan 10 m magasra nőnek. A pisztácia egy ehető diófajta. A pisztácia fák a magas sótartalmú talajban is gyorsan növekednek, egy fán egy évben körülbelül 50 kg pisztácia mag terem, legnagyobb termelője és exportőre Irán.

