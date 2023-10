Na, most döntse el valaki, milyen évszak van: mutatjuk, milyen idő várható jövő héten

A változékonyságot nyugodtság követi, így a Nemzeti ünnepünkön fátyolfelhős, napos idő lesz a jellemző.

Ahogy azt az országos meteorológiai szolgálat írja előrejelzésében, egészen a jövő hét közepéig marad az eseménytelen, csendes idő, majd ismét mozgalmas periódus következik. A hőmérséklet viszont továbbra is enyhébb marad az ilyenkor szokásosnál. Viszonyításképp: általában október 23 környékén 14-16 fok körüli maximum a jellemző.

Mi várható kedden?

Nagyrészt fátyolfelhős idő várható, foltokban köd kialakulhat. Az északkeleti, keleti részeken hajnalra, reggelre rétegfelhőzet képződhet. A délies szél a délnyugati részeken megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek, másutt mérséklet vagy gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15, a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabban alakul.

Éjszaka köd, illetve rétegfelhőzet is képződhet, utóbbi elsősorban az ország keleti, északkeleti harmadában tartósan meg is maradhat. Másutt a nap első felében fátyolfelhők szűrik a napsütést, majd délutántól egyre inkább megvastagszik a felhőzet nyugat felől. Délutántól kisebb eső előfordulhat, ezt követően estétől jelentősen megnő a csapadékhajlam. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, néhol viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 18 és 23 fok között várható, a tartósan rétegfelhős tájakon viszont hűvösebb idő valószínű.

