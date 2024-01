Kiadták a figyelmeztetést: ekkora területen áll a belvíz idehaza

Az elmúlt hetek csapadékos időjárásának köszönhetően jó állapotban van a termőtalaj Magyarországon, a korábbi évek vízhiányos időszakai után szinte az ország teljes területén megfelelő a talaj nedvességtartalma.

Abban az időszakban, amikor a klímaváltozás még nem mutatkozott ilyen drasztikus erővel, és kontinentális éghajlat volt Magyarországon, teljesen normális volt, hogy ősszel és télen a talajok vízkészlete feltöltődött; korábban inkább hó formájában esett a csapadék, mostanában inkább eső esik, de mindenképp jó hír Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke az InfoRádióban.

A délkeleti országrészben később kezdődött a töltődés és lassabban is ment végbe, de azt gondolom, az ottani termelők is elégedettek a leesett csapadék láttán, de azt is lehet remélni, hogy fog még esni 2024-ben

- mondta az InfoRádióban Petőházi Tamás, aki szerint nemcsak a májusi, de az áprilisi eső is aranyat ér.

December elején végeztek egy vetési állapotfelmérést, ami átlagos képet festett az elmúlt évekhez képest, de áprilisban újabb állapotfelmérés jön, akkor lehet majd látni, mi újság például az őszi búzával.

Azt lehet látni, hogy néhány helyen áll a víz a szántóföldeken. Ez régen teljesen normális volt abból a szempontból, hogy ha túltelítődött a talaj, akkor megállt rajta a víz. Most 200 ezer hektárt érint a belvíz, emellett mi, szántóföldi növénytermesztők nyilvántartunk egy károsan túlnedvesedett területméretet, ez nagyjából másfél-kétszerese a belvizes területnek, bízunk benne, hogy a napos idő lehetővé teszi, hogy ezek a vizek megfelelő mértékben felszívódjanak, elpárologjanak. A helyzet nem rossz a talajon, a csapadék és a vetések tekintetében. Sajnos nincs hótakaró, hogy az a növényeket nyugalmi állapotba hozza, de a csapadékos, hideg időjárás segíti például a pocokkal szembeni védekezést

– tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images

