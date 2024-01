Erre sok kertes ház tulajdonos nem gondol: akár több napra is áram nélkül maradhatnak a napokban

A HungaroMet Nonprofit Zrt. több megyére adott ki az ónos eső miatt első és -másodfokú figyelmeztetést. Mivel az időjárás egészen változatos lesz a következő napokban, aki előre tervez, most gondol arra, mi lesz, ha jeget kell majd oldani a járdákról, kerti utakról. Sokan az egyszerű és kézenfekvő sózást alkalmazzák, pedig ez nem csak a növényekre, de állatainkra is káros lehet. Cikkünkben annak jártunk utána, mivel érdemes kezelni a jeges, havas felületeket. Illetve, mit tegyünk akkor, ha több napra áram nélkül maradunk otthonunkba az időjárás miatt, vagy, ha mindenképp el kell indulnunk a rossz útviszonyok ellenére is.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint szerdán a nap folyamán délnyugatról északkelet felé - jellemzően kis mennyiségű - vegyes halmazállapotú (átmeneti ónos esőt is felvonultató) csapadékkal járó tömbök vonulnak: a legtöbb helyen napközben esőbe megy át a csapadék, de az Északi-középhegység és a főváros tágabb környezetében akár estig, éjfélig is vegyes lehet a halmazállapot. Ezeken a részeken eleinte havazás, majd ónos / fagyott eső fordulhat elő, az idő előrehaladtával egyre inkább eső valószínű. A térség északi részén (illetve emellett a Nyírségben) a kezdeti havazásból lepel-3 cm-es hóréteg alakulhat ki, de az északi határvidéken 3 cm-t is meghaladhatja az átmenetileg létrejövő friss hó vastagsága.

Az ónos eső / fagyott eső mennyisége Borsod, Heves és Nógrád északi részein a nap második felében meghaladhatja az 1 mm-t. Miért veszélyes az ónos eső? Ónos esőben és a havazásban megemelkedik a tűzoltói beavatkozást igénylő események száma, zömében közlekedési balesetekhez kell vonulnia ilyenkor a tűzoltóknak az átlagosnál nagyobb számban, de gondot okozhat a különböző felületekre, így például villanyvezetékekre, faágakra ráfagyó csapadék is, amelyek ilyenkor leszakadhatnak, és szintén balesetet okozhatnak. Hogy miért? Az ónos eső mindent elnehezít, fakárokhoz és áramkimaradásokhoz vezethet. A hó nehezebben gyűlik fel a csupasz fákon és az elektromos vezetékeken, viszont a jég könnyen felhalmozódhat ezeken a felületeken. A jég extra súlya miatt az elektromos vezetékek és a faágak leszakadhatnak, így sok esetben utcák maradhatnak áram nélkül, vagy utak lesznek járhatatlanok a leszakadt faágak miatt. De mit csináljunk, ha áram nélkül maradunk vagy a rossz idő ellenére is mindenképp munkába kell mennünk? Ehhez gyűjtöttünk néhány hasznos tanácsot! 1. Mit tehetünk, ha áram nélkül maradunk? Átmeneti áram- ill. energia kimaradás esetére a szakemberek a következőket tanácsolják: Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.

Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltessük folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától és a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfélóránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak.

A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyjuk nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!

Gondoskodjunk a szükség-világítóeszközökről (pl. petróleumlámpa és petróleum, palackról működtethető gázlámpa, elektromos lámpa).

Tartsunk üzemképes állapotban egy elemről működtethető rádiót, és biztosítsunk hozzá tartalék elemeket.

Tároljunk otthonunkban egy hétre elegendő élelmiszert az egész család számára.

Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára tápszerek.

Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsuk le, mert a hálózatra a mentésben résztvevőknek van szüksége. 2. Mit tehetünk, ha mindenképp útnak kell indulnunk? Sokan még a veszélyes időjárási körülmények dacára sem maradhatnak otthon, hiszen dolgozniuk kell, ezért a Katasztrófavédelem egy korábbi felhívásában írt arról, hogyan közlekedjünk ilyen időjárási viszonyok közepedte. A biztonság érdekében a következőt tanácsolják: mielőtt az autósok útnak indulnak, tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról,

aki teheti, az ónos esővel érintett területeken ne induljon útnak!

ha mégis útra kell kelni, akkor az ónos esőben vagy a havazás idején vezessünk lassabban, figyelmesebben és körültekintőbben, csak akkor előzzünk, ha azt biztonságosan be is tudjuk fejezni;

csak a téli közlekedésre megfelelően felkészített, téli gumival felszerelt gépjárművekkel közlekedjünk;

utazás előtt mindenképpen tájékozódjunk az aktuális út- és látási viszonyokról, forgalmi helyzetről;

induljunk el időben, hamarabb, ne út közben, téliesebb útviszonyok között próbálja meg behozni senki az esetleges késéseket.

az autóba tankoljunk a szokásosnál több üzemanyagot, és vigyünk magunkkal feltöltött mobiltelefont, tartalék ruhát, ásványvizet és egy kis ételt, arra az esetre, ha elakadnánk, vagy hosszabb ideig kellene várakozunk.

Ha valaki bajba jutott autóst, gyalogost látunk, hívjuk a 112-es segélyhívó számot! Érdemes használni a katasztrófavédelem mobiltelefonokra ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t, amely ingyenesen letölthető Android és iOS operációs rendszerű eszközökre egyaránt. Nem csak az utakon, otthonunkban is védekezni kell A legtöbben szeretjük nézegetni a jégcsapokat, különleges látványt nyújtanak a fákon, ereszeken, de jobb vigyázni és távolról csodálni őket, hiszen bármikor leeshetnek. Lándzsaszerű formájuknak köszönhetően bármit át tudnak szúrni a földre vezető útjuk közben, így akár emberekben, állatokban is sérülést tudnak okozni. Éppen ezért, kertünk, udvarunk esetében érdemes eltávolítani a jégcsapokat, nehogy balesetet okozzunk valakinek. Az esővel ellentétben, az ónos eső, ahogy földet ér, a felületekre tapad, fagy, így meg kell várnunk amíg elég meleg idő lesz ahhoz, hogy megolvadjon. Aki nem akar várni, az sok esetben sót használ, hogy feloldja a csúszós felületeket kertjében. Persze ez nem épő környezetbarát megoldás! Ha mindenképpel akarjuk tüntetni a jeget, használjunk olyan anyagokat, melyekkel nem ártunk sem a talajnak, sem a kertünkben élő élőlényeknek. Mivel tüntessük el a jeget? Faforgács és homok: Egyenletesen szórjuk szét a homokot és a faforgácsot a jeges felületen. A hó elolvadása után a forgácsot és a homokot el lehet söpörni a kertben. Kiválóan alkalmas az utolsó pillanatban végzett kezelésekre, lehetővé téve, hogy biztonságosan sétáljunk a jéggel borított járdákon.

Faforgács és homok: Egyenletesen szórjuk szét a homokot és a faforgácsot a jeges felületen. A hó elolvadása után a forgácsot és a homokot el lehet söpörni a kertben. Kiválóan alkalmas az utolsó pillanatban végzett kezelésekre, lehetővé téve, hogy biztonságosan sétáljunk a jéggel borított járdákon.

Fűrészpor: A fűrészpor megfelelő a fagyos járdára, de csak akkor hatékony, ha rá is fagy. Ez egyes esetekben akár egy óráig is eltarthat. Mivel szigetelőanyagról van szó, ezért a fűrészpor alatt lévő hó lassabban olvad, hiszen megtartja a meleget, de a hideget is.

Hamu: Amennyiben fával vagy faszénnel fűtünk a kandallóban, kályhában akkor a fennmaradó hamut nem érdemes kidobni. Használhatjuk a fagyos és csúszós járdán is, a hatás azonnal érezhető. A fagyos felület rögtön leszórás után csúszásmentessé válik. Öntsük rá a maradék kávézaccot: Nem vicc! A megmaradt kávézacc állatbarát és hatékony a hóolvasztásban. A kávézaccban lévő nitrogén és savak segítik a hóolvadást. Miután ellapátoltuk a havat a kertből vagy az autóbehajtóról, szórjuk szét a kávézaccot, vagy szórjuk meg a havazás előtt. Használhatók extra súrlódás létrehozására jeges talajon is. Érdekesség az ónos esőről Az „ónos eső" vagy „ólmos eső" kifejezés a magyar nyelv sajátos jelzős szerkezete, mindkét kifejezést régóta használjuk. Az ón, ónos szavunk és az ón, ólom fémek elnevezése is, a nyelvészek feltételezése szerint az ősi onu, olnu szavakból kialakult finnugor eredetű szó. Csak a 19. században vált ketté a két kémiai elem elnevezése, amelyet addig fehér ón (plumbum album) és fekete ón (plumbum nigrum) néven neveztek. Az ólom neve a nyelvújításkori magyar nevén ólmany volt. Mivel mindkét fém tulajdonsága az, hogy nehéz súlyú, olvadékony és ezüstös fémes csillogású, azt valószínűsítik, hogy ezek a tulajdonságok tükröződnek a súlyos, megdermedt bevonatot képző, jeges és csillogó ónos eső fizikai tulajdonságaiban és az ónos szitálás vagy az ónos idő kifejezésekben is. Az angol, a német vagy az újlatin nyelvekben „fagyott", „darás" vagy „túlhűtött esőnek" nevezik. Címlapkép: Getty Images