A sztárkertészek spórolós trükkje: ingyen szaporíthatod a kerti növényeket, ha tudod ezt a titkot

Remek tavaszi időtöltés és olcsóbb megoldás, ha a növényeket mi magunk szaporítjuk, akár az ablakpárkányon is. Ilyen módon olyan növényeket is nevelhetünk, amelyeket a kereskedelemben csak ritkán találhatunk meg. Akár egyetlen ágról vagy levélről is sikerrel szaporíthatsz, most mutatjuk, hogyan állj neki a dugványozásnak!

Amikor növényeket szaporítunk, több lehetőségünk is van. Ahogy a HelloVidéknek Kósa Dániel kertészmérnök elmondta, két fő csoportot különböztetünk meg: van a generatív, amely a növény termésének magjával történő szaporítás, és létezik a vegetatív, amelynél a növény egy olyan részéből szaporítunk, amely vagy a hajtása, vagy a gyökérzetből származik. Mindkét módszernek megvannak a maga előnyei és alkalmazási területei. A generatív szaporítás ideális időpontja a téli hónapok, míg a vegetatív szaporítás bármikor elvégezhető, amikor a növény aktív növekedési fázisban van. A generatív (vagyis magról történő) szaporításkor a növény, amely fejlődik, egy kevert génállományt hordozhat, az új növényi egyed az apa és az anyanövény tulajdonságait örökli. Olyan fajokat szoktak így szaporítani, amelyek önporzók, vagy amelyeket nemesíteni szeretnének.

Vegetatív szaporítást akkor alkalmazunk, amikor egy fajtának jellegét szeretnénk megőrizni, és nem akarjuk, hogy például a gyümölcs nagysága, íze, vagy egy dísznövény virágszíne, habitusa változzon. Ebben az esetben az utód és az anyanövény tulajdonságai pontosan megegyeznek. A vegetatív szaporítás során növényi részeket, például hajtásokat, gyökereket vagy levélrészeket használunk. Széles körben alkalmazott, gyors, és nagy mennyiségben előállítható vele szaporulat. Ahogy Kósa Dániel kertészmérnök elmondta, a növényi részek szaporításának több fajtája is létezik, ide soroljuk a szemzést, oltást, dugványozást, bújtatást, hajtatást, mikroszaporítást is. Szemzést és oltást főleg a gyümölcsök, a díszfák, és a szőlők esetében használják, de régebben szemezték a rózsatöveket is. Nehéz és bonyolult folyamat, amelyhez nagy szintű tudás és gyakorlat szükséges. Bújtatást és dugványozást a bogyós gyümölcsöknél alkalmazzák, de dugványozhatunk szőlőt abban az esetben, ha homokos helyre ültetünk, ugyanis a nemes szőlő gyökerén tenyésznek a filoxéra kártevők, melyek nagy járványt is okoztak már a történelem során. Dugványozni lehet még néhány szobanövényt is. Mikroszaporítást laboratóriumban végzik nagyon drága műszerekkel, rendkívül steril környezetben. Hogyan állhatunk magunk neki a dugványozásnak? Ennek két fajtáját meg kell említeni, az egyik a zölddugványozás, a másik a fás dugványozás – közölte Kósa Dániel. Előbbit főleg a dísznövényeknél és szobanövényeknél alkalmazzák. Ilyen például a muskátli, leander, fokföldi ibolya, vagy a magnólia, azaz a liliomfa. Ennél a típusú dugványozásnál nem feltétlenül fás szárú növények vannak, és sok esetben elegendő egy levél is. Fás dugványról akkor beszélünk, ha a növény idősebb, már befásodott hajtásait dugjuk talajba, vagy gyökereztetjük. Ilyenek főként a bogyós gyümölcsök, sövénynövények, díszcserjék. Zölddugványokat májusban vagy júniusban lehet szedni, míg a fás dugványokat inkább lombhullás után szedik és dugványozzák. Mindkét esetben általánosságban elmondható, hogy nagyjából 3-4 rügyes dugványokat kell vágnunk, majd a hajtás alsóbb felét, azaz azt a felét, amely a növény tőhöz van közelebb, dugjuk bele az ültető közegbe. A dugványozás menete, bár a két típusa esetenként eltér, nagyban megegyezik A vesszők beszerzésénél ügyeljünk arra, hogy erős, egészséges hajtásokat válogassunk ki, ne legyenek rajtuk sem mechanikai, sem kártevőre vagy kórokozóra utaló jelek. Vigyázzunk arra, hogy ne száradjon meg a hajtás, ha esetleg nem a saját kertünkből hoztuk, csavarjuk be nedves újságpapírba, és tegyük zacskóba. A zölddugványoknál egy kicsit megszáríthatjuk a metszés helyét, ezzel egy kicsit könnyítjük a gyökerek képződését. Daraboljuk fel a hajtásokat 3-4, akár 5 rügyes darabokra, vigyázzunk, hogy ne érjünk a metsz-lapokhoz. Az alsó felét pár milliméterrel a rügy alatt egyenesen vágjuk el, a felső felét pedig lapolva, azaz ferdén a rügy felett legyen a magasabb rész, szintén kissé a rügy felett. Ez segít majd tudnunk, hogy melyik az alja, melyik a teteje. A dugványozás módszerei Íme néhány különböző dugványozási módszer, amelyeket érdemes kertészkedőknek kipróbálni: Fásdugványozás: Ez a módszer különösen alkalmazható gyümölcsfák és díszcserjék esetében, mint például az aranyfa vagy a som. Ebben az eljárásban egy részletet a szülőnövényről a fás részről vágnak le és ültetnek el. Gyökérdugványozás: Az ecetfa, orgona vagy arália számára ideális módszer, amelyben a dugványt közvetlenül a gyökérzettel együtt vágnak le és ültetnek el, hogy az új növény gyökérrendszere fejlődjön. Levéldugványozás: Ez a módszer alkalmazható olyan növényeknél, mint a korallvirág, kövirózsa vagy varjúháj. Ebben az esetben a levelet vagy leveleket a szülőnövényről levágják, majd úgy ültetik el, hogy a levél megfelelő gyökérrendszert fejlesszen ki. Törzsdugványozás: Az olyan növényeknél, mint a dracéna vagy a jukka, ez a módszer hatékony. A törzsdugványozás során egy részletet a törzsről vágnak le és ültetnek el, hogy új növény induljon el. A gyökereztető közeg fontos a sikeres dugványozáshoz Ültetőközegnek – emelte ki Kósa Dániel – a tápanyagban részben gazdag és gyorsan melegedő nedves közeg a legideálisabb. Ezek alapján az általános virágföldet vegyítsük homokkal, olyan 40-45%-os arányban. A tápanyag azért kell, hogy tudjon majd fejlődni a növényünk, a homok pedig azért, hogy a gyökérképződés a lehető leggyorsabb ütemben haladjon – magyarázta Kósa Dániel a HelloVidéknek. Gyökereztethetünk sima natúr homokban is, vagy akár csak vízben. Ebben az esetben ügyeljünk arra, hogy ha kicsit megerősödtek a gyökerek, ültessük át őket. Homoknál fennáll a veszélye, hogy elszakadnak, eltörnek a gyökerek, ekkor gondoskodjunk róla, hogy a levelekből vágjunk le, nehogy kiszáradjanak. Vízben való gyökereztetéskor, valamint kevert közegnél, miután kihajtottak egy-két hónap múlva, ültessük ki, vagy ültessük nagyobb cserépbe.

Dugványozhatunk kibélelt rekeszben is, ebben az esetben vagy homokkal vagy homokos földdel kell megtölteni, és beleállítani a dugványokat. Az utolsó lehetőséggel nagy mennyiségben szaporítnánk, így nem biztos, hogy ez az átlag kerttulajdonosok módszere lesz. Viszont meg kell említeni, hogy ennél nagyon óvatosan kell megbontani a közeget, hogy ne szakadjanak a gyökerek. - figyelmeztetett Kósa Dániel, aki azt is tanácsolta, hogy itt se felejtsük el a növényvédelmet, ugyanis ilyenkor sem kerülik el a kórokozók és kártevők a növényeket. Kéthetente kezeljük, ugyanúgy, ahogyan a kert többi növényét, nyugodtan használjunk lomtrágyát is. A dugványok amíg fejlődnek, addig meleg és párás hely kell nekik. A hőmérséklet legyen 19-20 Celsius fok környékén, biztosítsuk, hogy napos és fényes helyen legyenek. Talaj alattuk legyen mindig nedves, öntözzük naponta, de ügyeljünk, hogy ne öntözzük túl, ugyanis a pangóvíz, vagyis az oxigénhiányos vízközeg, csökkentheti a gyökeresedési hatásfokot.