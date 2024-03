Készülj fel a hosszú hétvégére: kikerekedett a szemünk, milyen időnk lesz húsvétkor

Igazi májusi időt hoz a húsvéti hosszú hétvége! Remek időjárás vár azokra, akik a szabadban töltenék az ünnepi hétvége nagy részét, de a széllel számolni kell.

Az Időkép előrejelzése szerint nagypéntek napos idővel indul, majd délután már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északi határ közelében alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor. A déli-délnyugati szelet élénk, erős lökések kísérik majd, de a Dunántúlon többfelé viharos széllökésekre is fel kell készülni. Hajnalban 1 és 9 fok közötti minimumokat mérhetünk,

majd napközben 18 és 25 fok közé melegszik a levegő.

Nagyszombaton és húsvétvasárnap is napos-fátyolfelhős időben lesz részünk, esni sehol sem fog, így az esernyőkre nem lesz szükség. Mindkét napon sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél, a legszelesebb idő északnyugaton várható. A hajnalok enyhébbek lesznek, általában 6 és 14 fok közé hűl a levegő a reggeli órákra. Délutánonként pedig többfelé kora nyárias időben lesz részünk, ugyanis 21-27 fokos maximumokat mérhetünk, az Alföldön és a Dunántúl déli tájain lesz a legmelegebb.

Húsvéthétfőn már gyakrabban zavarják felhők a napsütést, és vastagabb felhők is érkeznek hazánk fölé. A jelenlegi számítasok szerint egy közeledő hidegfront miatt a délután második felében a Dunántúlon, este pedig már a középső tájakon is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar is. Élénk, erős, néhol viharos lesz a délies szél, mely az esti órákban nyugat felől egyre nagyobb területen délnyugatira, majd nyugatira fordul. A reggel hasonlóan enyhe lesz, mint szombaton és vasárnap. A locsolkodáshoz kellemesen meleg időben lesz részünk,

délután 22-28 fokot mutathatnak a hőmérők,

a déli tájakon mérhetjük a legmagasabb értékeket.

Az évszakhoz képest szokatlanul meleg idő miatt a melegfrontra érzékenyek körében migrén, dekoncentráltság, fáradtság jelentkezhet ezeken a napokon, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A szeles idő tovább fokozhatja a fejfájást, migrént, valamint nyugtalanságot, ingerültséget is kiválthat. Ugyanakkor elsősorban szombaton és hétfőn akár az országon napi melegrekord is megdőlhet.

